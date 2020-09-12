Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко заявив про свою відставку. У Білорусі понад 10 тисяч жінок вийшли на протести, їх жорстко затримували. Генпрокурорка Ірина Венедіктова дала велике інтерв'ю і запевнила, що не збирається у відставку. Соцмережа "ВКонтакте", схоже, обійшла блокування в Україні. Такими були головні новини 12 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Відставка глави Чернігівської ОДА

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко оголосив про свою відставку. Причиною такого рішення він назвав втрату впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до облради від "Слуги народу".

Прокопенко заявив, що без своїх депутатів в обласній раді він буде слабким головою ОДА та не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону. Він також додав, що не хоче поглиблювати конфлікт, який може зашкодити президенту Володимиру Зеленському і партії "Слуга народу".

В Офісі Президента наразі ніяк не відреагували на відставку Прокопенка.

Дивіться звернення Андрія Прокопенка з приводу відставки:

Що відомо про Андрія Прокопенка? Він український підприємець і політик. Свою професійну кар'єру починав у приватному бізнесі в сферах консалтингу та нафтової промисловості. В українській політиці з'явився у 2015 році, ставши депутатом Чернігівської обласної ради від партії "Наш край". Пропрацював там до 2017 року.



У 2019 році приєднався до "Слуги народу", а під час парламентських виборів очолював штаб президентської партії на Одещині. Головою Чернігівської ОДА став уже після виборів – у жовтні 2019 року.

Сутички жінок із силовиками в Білорусі

До теми Марш жінок і сутички з силовиками: що відбувається в Білорусі 12 вересня – фото, відео

У Мінську та інших великих містах Білорусі пройшли жіночі Марші проти режиму Лукашенка. Після обіду сотні жінок вишикувалися в колону і почали аплодувати, після чого з'явилися силовики в балаклавах. Жінки оточили їх і намагалися зняти балаклави, але до силовиків прибуло підкріплення.

Згодом учасниць протесту почали затримувати. Десятки жінок заштовхали в мікроавтобус, інші учасниці намагалися заблокували його і не давали проїхати.

За попередніми даними, участь в Марші взяли понад 10 тисяч білорусок. За останніми даними правоохоронці затримали понад 30 людей. Також відомо про затримання місцевих та іноземних журналістів.

Лідерка опозиції Світлана Тихановська закликала білоруських силовиків зупинити насильство проти жінок і пригрозила їм відповідальністю за злочини проти народу.

Зверніть увагу! Завтра, 13 вересня, в білоруській столиці пройдуть масові протести, в тому числі на підтримку заарештованих опозиціонерів. Організатори "Маршу героїв" очікують зібрати понад сотні тисяч білорусів у Мінську.

Дивіться відео затримання жінок у Мінську:

На тлі сьогоднішнього маршу жінок в Мінську президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав силовиків на нараду. Нарада відбулась у Палаці Незалежності.

Інтерв'ю Венедіктової

Актуально Заяву не писала і не буду: генпрокурорка Венедіктова спростувала чутки про свою відставку

Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова дала велике інтерв'ю, в якому розповіла про свою діяльність, а також прокоментувала чутки щодо відставки.

Про своє звільнення

Венедіктова заявила, що не писала заяву про відставку за власним бажанням. Вона наголосила, що такий крок був би безвідповідальним з її боку. А також зазначила, що їй важлива робота на посаді, яку займає.

За її словами, якщо Верховна Рада захоче, то зможе звільнити її в установленому законом порядку. За її словами, до тих пір їй є чим зайнятись. Зокрема, Венедіктова похвалилась розробкою стратегії розвитку Офісу генпрокуратури.

Водночас вона додала, що точно знає, хто запускає чутки про її відставку, але не назвала конкретних прізвищ.

Про "вагнерівців"

Ірина Венедіктова заявила, що у справі про переговори із білоруською стороною щодо бойовиків "ПВК Вагнера" українські прокурори діяли чітко, дотримуючись законодавства.

На запитання про те, чи відповідає дійсності інформація від ексголови Офісу Президента Андрія Богдана, що зрив операції із затримання "вагнерівців" відбувся після телефонного дзвінка з "найближчого оточення" Володимира Зеленського, заявила: "Мені особисто невідомо, що така спецоперація готувалася".

Про "плівки Єрмака"

У Державному бюро розслідувань продовжують провадження у справі щодо "плівок Єрмака".

За словами Венедіктової, усіх людей, про яких було заявлено і голоси яких нібито звучали на плівках, у ДБР вже допитали. Генпрокурорка також наголосила, що не втручається у роботу НАБУ і не знає, на якому етапі наразі перебуває їхня робота у справі про "плівки Єрмака".

Вона припустила, що наразі слідство перебуває на стадії проведення експертиз.

Про звільнення і призначення Піскуна

Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова спростувала інформацію про те, що Святослава Піскуна звільнили з посади радника на прохання Офісу Президента. За її словами, він вирішив звільнитися сам. Також вона назвала інформацію про тиск з боку ОП неправдивою.

Венедіктова розповіла, що з перших днів перебування на посаді генпрокурорки Святослав Піскун пропонував їй всіляку допомогу в розробці нового кримінального процесуального кодексу. Вона також зазначила, що після декількох місяців роботи в цьому напрямку вона призначила його радником на громадських засадах.

Очільниця Офісу генпрокурора переконує, що Піскун сам подав заяву на звільнення, а викликано це тим, що, мовляв, він активно займається політичною діяльністю. За її словами, радник генпрокурора повинен займатися тим напрямком, на який його запрошували.

Відео повного інтерв'ю з Іриною Венедіктовою:

"ВКонтакте" повертається?

Російська соцмережа "ВКонтакте" знову доступна українським громадянам. ВК працює у мобільному додатку без використання спецпрограм для обходу блокування.

Про обхід блокування в смартфонах повідомили у пресцентрі ВК. Зокрема, пресслужба російської соцмережі розсилає електронні листи користувачам, у яких мовиться про можливість заходити туди без допомоги VPN.

Обійти блокування в України ВК зміг лише в мобільній версії. На персональних комп'ютерах зробити це поки неможливо. Там для входу в соцмережу, як і раніше, потрібен VPN (програма, що дозволяла обходити блокування).

Зверніть увагу! Кіберспеціалісти СБУ проаналізували, що протягом періоду дії санкцій кількість українських користувачів в соцмережах "Однокласники" і "ВКонтакте" зменшилася втричі. Це значно звузило цільову аудиторію, на яку спрямовані інформаційні операції російських спецслужб.

Наразі українська влада ніяк не відреагувала на ситуацію.

Чи може держава знову заблокувати ВКонтакте

Державні органи, які мають намір заблокувати таку діяльність, теоретично можуть протистояти обходу, однак це доволі складно. Для цього потрібна потужна інфраструктура.

Державні структури повинні через усіх інтернет-провайдерів блокувати ці проксі-сервери, які ще й до того можуть змінюватися. Тобто заблокувати обхід буде неймовірно складно.

Варто знати Чому важливо блокувати російські соцмережі: факти, які пояснюють заборону