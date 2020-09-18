Головні новини 18 вересня: уряд представив бюджет Раді, затримали ймовірного нападника на Балуха
Кабмін представив у Верховній Раді проєкт держбюджету на 2021 рік. Підозрюваного у побитті Володимира Балуха затримали. В Україні знову оновили поділ на карантинні зони. Паломники-хасиди залишили білорусько-український кордон. Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко не прийшов до суду, бо начебто контактував з хворим на COVID-19. Такими були головні новини 18 вересня.
Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:
Кабмін представив Раді проєкт бюджету на 2021 рік
Детально Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021: основні цифри
Кабінет Міністрів 14 вересня затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік і вніс його у Верховну Раду. Вже 18 вересня документ представили на засідання парламенту.
Головні показники держбюджету-2021
- Доходи держбюджету передбачили на рівні 1 трильйона 71,1 мільярда гривень, що на 92,3 мільярда гривень більше від плану 2020 року.
- Видатки – 1 трильйон 350 мільярдів гривень.
- Дефіцит державного бюджету на 2021 рік Кабінет Міністрів передбачив на рівні 270 мільярдів гривень. А це на півтора відсотка нижче, ніж було у 2020 році.
- ВВП закладають на рівні 4,5 трильйона гривень. Зростання внутрішнього валового продукту очікується на рівні 4,6%.
- Держборг до ВВП – 64,6%.
- Середньомісячна зарплата становитиме 13,6 тисячі гривень.
- А споживча інфляція сягне 7,3%.
- Середньорічний курс закладають на рівні 29,1 гривні за долар.
Головні цифри проєкту державного бюджету
- Видатки на безпеку та оборону закладають на рівні 267 мільярдів гривень. Це на 21 мільярд більше від плану зі змінами на 2020 рік.
- На освіту планують витратити 174 мільярди гривень. У порівнянні з 2020 роком на 34 мільярди гривень більше. У бюджеті планують і доплати вчителям – 21,2 мільярда гривень, що передбачає зростання зарплат на 30%.
- Видатки на медицину – 156 мільярдів гривень, що на 27,5 мільярдів більше, ніж попереднього року.
- На соціальний захист населення витратять 324 мільярди гривень, що на 7,5 мільярда гривень більше у порівнянні з планом 2020 року.
- Видатки для пенсійного фонду – 204 мільярди гривень.
- Програма "Велике будівництво" (розвиток дорожньої інфраструктури) – 150 мільярдів гривень. Тобто на 20,7 мільярда більше, ніж було у попередній рік.
- На програму підтримки малого та середнього бізнесу у бюджеті закладають 12 мільярдів гривень. Зокрема:
- на реалізацію програми портфельних гарантій планується виділити 10 мільярдів гривень;
- на компенсацію відсотків за кредитами для мікро- та малого підприємництва – 2 мільярди гривень.
Яку мінімальну заплату закладають
У бюджеті на 2021 рік передбачили також зростання мінімальної заробітної плати. Її планують двічі підвищити
- до 6 тисяч гривень з 1 січня 2021 року;
- до 6,5 тисячі гривень – з 1 липня.
Яким буде прожитковий мінімум
У 2021 році пропонують встановити прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць
- з 1 січня 2021 року у розмірі 2 189 гривень;
- з 1 липня – 2 294 гривні;
- з 1 грудня – 2 393 гривні.
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Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу
Затримали ймовірного нападника на Володимира Балуха
Поліцейські затримали підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Володимира Балуха. 32-річному чоловікові повідомили про підозру, незабаром суд обере йому запобіжний захід.
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Головне про конфлікт
- 8 вересня Балух разом із друзями відзначали річницю звільнення з полону в ресторані "Козак". Приблизно опівночі колишній політв’язень вийшов із закладу і попрямував до ресторану Edem.
- Там у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік вдарив його ногою – потерпілий впав і втратив свідомість.
- Після цього нападник втік, не надавши постраждалому допомогу.
- Вранці Володимира Балуха госпіталізували у лікарню.
Що відомо про затриманого?Ним виявився місцевий мешканець 1988 року народження. Він прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем в одному із ресторанів.
Побиття Балуха: коротко
- Непритомного чоловіка наступного після побиття дня на вулиці знайшла перехожа.
- Ексбранця Кремля госпіталізували у важкому стані та прооперували. Лікарі діагностували в активіста тяжку травму голови, перелом ключиці, перелом руки.
- Поліція кваліфікувала напад на Балуха як розбій.
- За словами нардепки Ірини Геращенко, Балух перебуває у стабільно важкому стані, для його відновлення потрібно багато часу.
В Україні оновили поділ на карантинні зони
Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють інші карантинні обмеження. З 21 вересня почне діяти нове епідемічне зонування.
Київ залишається у помаранчевій зоні.
До теми Київ залишився у помаранчевій зоні карантину: головне про обмеження
До червоної зони віднесли:
- Чоп Закарпатської області;
- Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
- місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;
- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
- місто Канів Черкаської області;
- Герцеївський та Кельменецький райони Чернівецької області;
- місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.
До помаранчевої зони:
- міста Вінниця та Козятин Вінницької області;
- місто Нововолинськ, Ківерцівський та Маневицький район Волинської області;
- місто Коростень, Лугинський та Овруцький райони Житомирської області;
- місто Ужгород, Рахівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- у Пологівський район Запорізької області;
- міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький район Івано-Франківської області;
- місто Обухів, Києво-Святошинський та Баришівський райони Київської області;
- у Бродівський та Радехівський райони Львівської області;
- місто Вознесенськ Миколаївської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Березівський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;
- міста Дубно, Вараш та Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Рівненський район Рівненської області;
- місто Суми Сумської області;
- міста Тернополь, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Чортівський та Шумський райони Тернопільської області;
- міста Харків, Люботин та Великобурлуцький райони Харківської області;
- міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- місто Сміла, Канівський, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;
- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Стороженецький райони Чернівецької області;
- Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;
- місто Київ.
Що передбачають 4 зони: головне
Зелена зона
- у громадських будівлях чи транспорті люди повинні перебувати у масках чи респіраторах;
- проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;
- кінотеатри із заповненістю на 50%;
- перевезення пасажирів лише у межах сидячих місць.
Жовта зона
Забороняється відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку. Виключенням є ті, хто надають послуги кризово.
Помаранчева зона
До заборони із "жовтої зони" додаються ще такі обмеження:
- діяльність закладів розміщення;
- діяльність розважальних закладів;
- планові госпіталізації в лікарні;
- спортзали, фітнес-зали та заклади культури також зачинені;
- прийом нових змін у дитячі табори;
- обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей.
Червона зона
Забороняється:
- робота громадського транспорту;
- відвідування закладів освіти;
- діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.
Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ
Хасиди залишили білорусько-український кордон
Хасиди, які перебували у пункті пропуску "Нові Яриловичі", що на білорусько-українському кордоні, роз'їхались 18 вересня. У "Нових Яриловичах" більше ніж тисяча паломників перебували з 14 вересня. Звідси вони планували потрапити в Україну, а згодом й в Умань на святкування Рош га-Шана.
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Заступник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що паломники вирушили у Гомель, Пінськ та інші населені пункти Білорусі.
У Держприкордонслужбі опублікували фото з "Нових Ярилович" після того, як кордон полишили хасиди. Після кількаденного перебування паломників на території – купи сміття.
Дивіться фото з "Нових Ярилович":
Юрченко не прийшов до суду, бо чекає тест на COVID-19
Нардеп Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, не прийшов до Вищого антикорупційного суду, де йому мали обирати запобіжний захід. Причина – народний обранець чекає на результати тесту на коронавірус. Юрченко каже, що контактував з хворим на COVID-19, отож вимушено пішов на самоізоляцію.
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Без нього засідання у ВАКС вирішили не проводити. Судді погодились, що обиратимуть запобіжний захід нардепу 21 вересня.
Справа Олександра Юрченка: у чому підозрюють нардепа
- НАБУ 15 вересня опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник мав передати своєму керівнику.
- Зі слів члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка, це був аванс за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Загалом сума хабаря мала становити 200 тисяч доларів.
- Детективи НАБУ оголосили підозру помічнику нардепа. Його взяли під варту з можливістю внесення застави, яку, до слова, за чоловіка відразу сплатили, тож він на волі.
- 17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру для самого нардепа Юрченка. Того ж дня парламентаря виключили з фракції "Слуги народу" в Раді.
- Дії нардепа суворо засудив президент Зеленський. Він вважає, що якщо той винен, то "має сидіти".