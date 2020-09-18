Кабмін представив у Верховній Раді проєкт держбюджету на 2021 рік. Підозрюваного у побитті Володимира Балуха затримали. В Україні знову оновили поділ на карантинні зони. Паломники-хасиди залишили білорусько-український кордон. Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко не прийшов до суду, бо начебто контактував з хворим на COVID-19. Такими були головні новини 18 вересня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Кабмін представив Раді проєкт бюджету на 2021 рік

Детально Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021: основні цифри

Кабінет Міністрів 14 вересня затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік і вніс його у Верховну Раду. Вже 18 вересня документ представили на засідання парламенту.

Головні показники держбюджету-2021

Доходи держбюджету передбачили на рівні 1 трильйона 71,1 мільярда гривень, що на 92,3 мільярда гривень більше від плану 2020 року.

передбачили на рівні 1 трильйона 71,1 мільярда гривень, що на 92,3 мільярда гривень більше від плану 2020 року. Видатки – 1 трильйон 350 мільярдів гривень.

– 1 трильйон 350 мільярдів гривень. Дефіцит державного бюджету на 2021 рік Кабінет Міністрів передбачив на рівні 270 мільярдів гривень. А це на півтора відсотка нижче, ніж було у 2020 році.

державного бюджету на 2021 рік Кабінет Міністрів передбачив на рівні 270 мільярдів гривень. А це на півтора відсотка нижче, ніж було у 2020 році. ВВП закладають на рівні 4,5 трильйона гривень. Зростання внутрішнього валового продукту очікується на рівні 4,6%.

закладають на рівні 4,5 трильйона гривень. Зростання внутрішнього валового продукту очікується на рівні 4,6%. Держборг до ВВП – 64,6%.

Середньомісячна зарплата становитиме 13,6 тисячі гривень.

становитиме 13,6 тисячі гривень. А споживча інфляція сягне 7,3%.

сягне 7,3%. Середньорічний курс закладають на рівні 29,1 гривні за долар.

Головні цифри проєкту державного бюджету

Видатки на безпеку та оборону закладають на рівні 267 мільярдів гривень. Це на 21 мільярд більше від плану зі змінами на 2020 рік.

закладають на рівні 267 мільярдів гривень. Це на 21 мільярд більше від плану зі змінами на 2020 рік. На освіту планують витратити 174 мільярди гривень. У порівнянні з 2020 роком на 34 мільярди гривень більше. У бюджеті планують і доплати вчителям – 21,2 мільярда гривень, що передбачає зростання зарплат на 30%.

планують витратити 174 мільярди гривень. У порівнянні з 2020 роком на 34 мільярди гривень більше. У бюджеті планують і доплати вчителям – 21,2 мільярда гривень, що передбачає зростання зарплат на 30%. Видатки на медицину – 156 мільярдів гривень, що на 27,5 мільярдів більше, ніж попереднього року.

– 156 мільярдів гривень, що на 27,5 мільярдів більше, ніж попереднього року. На соціальний захист населення витратять 324 мільярди гривень, що на 7,5 мільярда гривень більше у порівнянні з планом 2020 року.

населення витратять 324 мільярди гривень, що на 7,5 мільярда гривень більше у порівнянні з планом 2020 року. Видатки для пенсійного фонду – 204 мільярди гривень.

– 204 мільярди гривень. Програма "Велике будівництво" (розвиток дорожньої інфраструктури) – 150 мільярдів гривень. Тобто на 20,7 мільярда більше, ніж було у попередній рік.

(розвиток дорожньої інфраструктури) – 150 мільярдів гривень. Тобто на 20,7 мільярда більше, ніж було у попередній рік. На програму підтримки малого та середнього бізнесу у бюджеті закладають 12 мільярдів гривень. Зокрема:

у бюджеті закладають 12 мільярдів гривень. Зокрема: на реалізацію програми портфельних гарантій планується виділити 10 мільярдів гривень;

на компенсацію відсотків за кредитами для мікро- та малого підприємництва – 2 мільярди гривень.

Яку мінімальну заплату закладають

У бюджеті на 2021 рік передбачили також зростання мінімальної заробітної плати. Її планують двічі підвищити

до 6 тисяч гривень з 1 січня 2021 року;

гривень з 1 січня 2021 року; до 6,5 тисячі гривень – з 1 липня.

Яким буде прожитковий мінімум

У 2021 році пропонують встановити прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць

з 1 січня 2021 року у розмірі 2 189 гривень;

з 1 липня – 2 294 гривні;

з 1 грудня – 2 393 гривні.

Актуально Підвищення "мінімалки" до 6,5 тисячі – це забагато, – Гетманцев про бюджет-2021

Зверніть увагу! Міністерство фінансів назвало пріоритети проєкту держбюджету.

Це, зокрема:

– підвищена мінімальна заробітна плата;

– якісна освіта;

– доступна медицина;

– протидія пандемії та COVID-вакцинація;

– турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+).



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу

Затримали ймовірного нападника на Володимира Балуха

Поліцейські затримали підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Володимира Балуха. 32-річному чоловікові повідомили про підозру, незабаром суд обере йому запобіжний захід.

До теми Побиття Володимира Балуха: ексбранець Кремля досі у медикаментозному сні

Головне про конфлікт

8 вересня Балух разом із друзями відзначали річницю звільнення з полону в ресторані "Козак". Приблизно опівночі колишній політв’язень вийшов із закладу і попрямував до ресторану Edem.

Там у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік вдарив його ногою – потерпілий впав і втратив свідомість.

Після цього нападник втік, не надавши постраждалому допомогу.

Вранці Володимира Балуха госпіталізували у лікарню.

Що відомо про затриманого? Ним виявився місцевий мешканець 1988 року народження. Він прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем в одному із ресторанів.

Побиття Балуха: коротко

Непритомного чоловіка наступного після побиття дня на вулиці знайшла перехожа.

Ексбранця Кремля госпіталізували у важкому стані та прооперували. Лікарі діагностували в активіста тяжку травму голови, перелом ключиці, перелом руки.

Поліція кваліфікувала напад на Балуха як розбій.

За словами нардепки Ірини Геращенко, Балух перебуває у стабільно важкому стані, для його відновлення потрібно багато часу.

В Україні оновили поділ на карантинні зони

Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють інші карантинні обмеження. З 21 вересня почне діяти нове епідемічне зонування.