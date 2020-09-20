У Білорусі 20 вересня відбулися багатотисячні акції протесту. Особливо жорсткі сутички спалахнули в Бресті. В Держприкордонслужбі розгорівся скандал, один з військових порівняв ЗСУ зі свинями. Провладна партія "Слуга народу" представила своїх кандидатів у депутати Київської міської ради. Розробник "Новачка" вибачився перед Навальним. Такими були головні новини 20 вересня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Протести і сутички в Білорусі

Актуально Марш справедливості й жорстокість силовиків: головне про протести у Білорусі 20 вересня – відео

Вже 43-й день поспіль білоруси виходять на акції протесту з вимогою проведення нових президентських виборів та звільнення всіх політичних в'язнів.

20 вересня в Мінську пройшов багатотисячний марш. Протестувальники попри затримання з боку силовиків підійшли до кордону правоохоронців біля резиденції Лукашенка. За попередніми даними, на вулиці білоруської столиці сьогодні вийшли понад 100 тисяч людей.



Багатотисячна колона демонстрантів підійшла до резиденції Лукашенка / Радыё Свабода

За інформацією правозахисників з організації "Весна", силовики сьогодні затримали щонайменше 70 учасників протестів по всій Білорусі. Лише в Мінську міліція затримала близько 30 осіб.

Величезна колона протестувальників у Мінську: відео

Сутички в Бресті

У білоруському Бресті 20 вересня відбулася масштабна акція протесту проти режиму Лукашенка. Силовики жорстко затримували демонстрантів. Втім, протестувальники не здавалися, а влаштовували жорсткий опір ОМОНівцям. Подекуди спалахували справжні сутички.

Зокрема, у відповідь на застосування сльозогінного газу в міліціонерів полетіли пляшки.

ОМОНівці навіть змушені були відкрити вогонь зі зброї в повітря. Стріляли начебто світошумовим патроном.

Протести в Бресті і сутички з ОМОНом: дивіться відео

До речі У Києві відбувся Марш за волю Білорусі: яку символічну акцію провели активісти

Скандал у Держприкордонслужбі

Український прикордонник з Волині Ігор Шарун у соцмережах виклав скандальне відео, де порівняв Збройні сили України зі свинями.

Першим про скандальні публікації Ігоря Шаруна розповів полковник ЗСУ Анатолій Штефан. ВІн звернувся до самого автора, який родом зі Львівщини, але проходить службу в ДПСУ на Волині. У відповідь на прохання видалити відео, Шарун відповів грубою "відмовою".

В результаті він таки видалив відео, але лише коли його попередили, що особисті дані, які є у вільному доступі, будуть оприлюднені.



Військовий Держприкордонслужби порівняв ЗСУ зі свинями / Фото Анатолія Штефана



Ігор Шарун, який порівнював ЗСУ зі свинями / Скриншот з соцмереж​

Реакція прикордонників

У Держприкордонслужбі наголосили, що їхні військові також входять у склад Операції Об'єднаних сил і разом з іншими воїнами захищають Україну на Донбасі. Відтак в ДПСУ засудили будь-які дії, чи заяви проти українських захисників.

Наразі в Державній прикордонній службі призначили службове розслідування, що має на меті вивчення всіх обставин цього інциденту. За його результатами будуть схвалювати відповідні рішення.

"Слуга народу" показала своїх кандидатів у Київраду

Президентська партія "Слуга народу" представила своїх кандидатів у депутати Київської міської ради. Список очолила дружина очільника МЗС України Євгенія Кулеба.

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Список кандидатів-"слуг" до Київради:

Євгенія Кулеба – дружина міністра закордонних справ, громадська активістка;

Михайло Присяжнюк – юрист, телеведучий;

Олена Говорова – легкоатлетка;

Юрій Федоренко – юрист, бізнесмен;

Владислав Трубіцин – букініст;

Лілія Пашинна – адвокат;

Георгій Зантарая – дзюдоїст;

Андрій Вітренко – заступник міністра освіти і науки;

Вікторія Бурдукова – продюсер;

Зоряна Скалецька – ексглава МОЗ.

Також у переліку претендентів опинилися: громадський діяч, голова ради з урбаністики Києва Віталій Селик, освітянка, популяризаторка науки Ксенія Семенова, доброволець, керівник ГО "Ветеранська справа" Олексій Кисельов, президент асоціації шеф-кухарів України Ігор Брагін.



Під час представлення кандидатів у депутати на конференції були лідер політсили Олександр Корнієнко та кандидатка у мери Києва Ірина Верещук / Фото Анни Брикової для 24 каналу



Кандидати від "Слуги народу" в Київраду / Фото Анни Брикової для 24 каналу

Вибачення розробника "Новачка"

До теми Я не знав, звідки беруться слова: Навальний розповів про своє самопочуття

Розробник "Новачка" Вілл Мірзаянов дуже шкодує про те, що брав участь у виробництві бойових отрут. Винахідник, який вже понад 25 років проживає у США, вибачився перед отруєним "Новачком" Олексієм Навальним.

Він також вважає, що російському опозиціонеру доведеться щонайменше рік відновлюватись від отруєння.

Винахідник зазначив, що останні роки присвятив боротьбі проти застосування бойових отрут. Ще у 1993 році Мірзаянов зустрівся з людиною, що пережила отруєння "Новачком" і симптоми були дуже схожі на отруєння Навального.



Розробник "Новачка" Віл Мірзаянов / Фото EPA

Зверніть увагу! У 1992 році Мізрзаянов з колегою опублікували статтю про те, що Москва порушує заборону на використання хімічної зброї. Дослідника звинуватили у розголошенні держтаємниці, проте справу закрили. В 1995 році він емігрував у США. Живе та працює у Прінстоні.

Раніше Олексій Навальний розповів про свої відчуття після отруєння. Наразі йому важко навіть налити у склянку води та написати слова. Мірзаянов пояснює це так: через застосування "Новачка" виникли проблеми з передачею сигналів від головного мозку до функціональних органів.

Радимо ознайомитись "Новачок": що це за отрута та як вона діє на людину

Отруєння Навального: що треба знати