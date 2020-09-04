У патріарха Філарета виявили коронавірус. Вже 48 країн відкрили кордони для українців. У центрі столиці Грузії – Тбілісі прогримів вибух. Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська виступила перед Радбезом ООН. Такими були головні новини 4 вересня.

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Коронавірус у Філарета

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У почесного патріарха Православної церкви України Філарета діагностували коронавірус. Наразі його госпіталізували до медичного закладу, де він пройде курс лікування. Хворобу в патріарха виявили під час планового тестування. Наразі стан здоров'я Філарета задовільний.

Наразі Святійший владика проходить курс лікування. Просимо святих молитов за здоров'я й одужання патріарха Філарета,

– повідомили в УПЦ.

Лише напередодні патріарх проводив богослужіння у Володимирському кафедральному соборі міста Києва.

Що відомо про патріарха Філарета? Філарет протягом 23 років – з 1995 до 2018 року був патріархом Київським і всієї Русі-України.

З 2018 року – почесний патріарх ПЦУ і всієї Русі-України.

Був одним з учасників творення Православної церкви України.

Попри об'єднання церков Філарет заявив, що УПЦ КП "досі існує". Він звинувачував Епіфанія і Петра Порошенка в брехні під час створення церкви.

Країн, відкритих для українців, стало більше

Через епідеміологічну ситуацію з коронавірусом Україна перебуває в списку "червоної зони". Проте за останній тиждень кількість країн, відкритих для українців, зросла до 48. До переліку додались Бразилія, Домініканська Республіка та Демократична Республіка Конго.

Країни відкриті для українців станом на 4 вересня: Туреччина

Бразилія

Домініканська Республіка

Демократична Республіка Конго

Сербія

Албанія

Північна Македонія

Чорногорія

Білорусь

Великобританія

США

Мексика

Єгипет

Республіка Корея

Ірак

Іран

Афганістан

Південний Судан

Судан

Сьєрра-Леоне

Руанда

Ефіопія

Сомалі

Кенія

Замбія

Танзанія

Бурунді

Сейшельські острови

Багами

Ліван

Болгарія

Словенія

ОАЕ

Ірландія

Мальдіви

Антигуа і Барбуда

Еквадор

Ямайка

Камбоджа

Коморські острови

Пакистан

Пуерто-Рико

Сент-Люсія