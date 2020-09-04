Головні новини 4 вересня: коронавірус у Філарета, більше країн відкриті для українців
У патріарха Філарета виявили коронавірус. Вже 48 країн відкрили кордони для українців. У центрі столиці Грузії – Тбілісі прогримів вибух. Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська виступила перед Радбезом ООН. Такими були головні новини 4 вересня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Коронавірус у Філарета
Актуально В Україні коронавірус виявили ще у 2 723 людей: статистика
У почесного патріарха Православної церкви України Філарета діагностували коронавірус. Наразі його госпіталізували до медичного закладу, де він пройде курс лікування. Хворобу в патріарха виявили під час планового тестування. Наразі стан здоров'я Філарета задовільний.
Наразі Святійший владика проходить курс лікування. Просимо святих молитов за здоров'я й одужання патріарха Філарета,
– повідомили в УПЦ.
Лише напередодні патріарх проводив богослужіння у Володимирському кафедральному соборі міста Києва.
Що відомо про патріарха Філарета?Філарет протягом 23 років – з 1995 до 2018 року був патріархом Київським і всієї Русі-України.
З 2018 року – почесний патріарх ПЦУ і всієї Русі-України.
Був одним з учасників творення Православної церкви України.
Попри об'єднання церков Філарет заявив, що УПЦ КП "досі існує". Він звинувачував Епіфанія і Петра Порошенка в брехні під час створення церкви.
Країн, відкритих для українців, стало більше
Через епідеміологічну ситуацію з коронавірусом Україна перебуває в списку "червоної зони". Проте за останній тиждень кількість країн, відкритих для українців, зросла до 48. До переліку додались Бразилія, Домініканська Республіка та Демократична Республіка Конго.
Країни відкриті для українців станом на 4 вересня:
- Туреччина
- Бразилія
- Домініканська Республіка
- Демократична Республіка Конго
- Сербія
- Албанія
- Північна Македонія
- Чорногорія
- Білорусь
- Великобританія
- США
- Мексика
- Єгипет
- Республіка Корея
- Ірак
- Іран
- Афганістан
- Південний Судан
- Судан
- Сьєрра-Леоне
- Руанда
- Ефіопія
- Сомалі
- Кенія
- Замбія
- Танзанія
- Бурунді
- Сейшельські острови
- Багами
- Ліван
- Болгарія
- Словенія
- ОАЕ
- Ірландія
- Мальдіви
- Антигуа і Барбуда
- Еквадор
- Ямайка
- Камбоджа
- Коморські острови
- Пакистан
- Пуерто-Рико
- Сент-Люсія
Як подорожувати літаком під час пандемії / Інфографіка 24 каналу
Читайте також В МОЗ оновили перелік країн зеленої та червоної зони: що змінилося
Виступ Тихановської перед Радбезом ООН
Опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила на неформальному засіданні Радбезу ООН. Засідання відбувалось за так званою "формулою Арріа" – тобто присутність усіх членів була необов'язковою.
Ми просимо ООН засудити застосування насилля силовиками у Білорусі проти протестувальників, скликати спецзасідання Ради з прав людини, щоб обговорити ситуацію з правами людини у Білорусі і направити в країну міжнародну моніторингову місію,
– сказала Тихановська.
Радбезу ООН розповіли про насилля над мітингувальниками
Окрім Тихановської, до Радбезу ООН звернулись і правозахисники. Так, віцепрезидент правозахисної групи "Весна" Валентин Стефанович розповів про випадки насилля проти мирних мітингувальників з боку стражів порядку.
Тортури, погрози сексуального характеру, позбавлення сну і утримання в переповнених камерах використовувались як покарання для громадян,
– сказав Стефанович.
Ще один проблемний аспект, на якому наголосили представники Білорусі, – порушення свободи слова в країні: акредитації іноземним журналістам не видавали, а 17 з них депортували.
Що сказав представник Росії?Кардинально відрізнялась від позицій представників інших країн позиція представника Росії Дмитра Полянського. Він наголосив, що тема обговорення немає нічого спільного з діяльністю Радбезу. Ба більше, він зазначив, що західні країни були налаштовані проти визнання виборів навіть до їх початку. Також, услід за очільником російського МЗС Сергієм Лавровим, Полянський побачив у ескалації конфлікту в Білорусі слід українських націоналістів-екстремістів.
Дивіться відео з неформального засідання Радбезу ООН:
Головне про протести у Білорусі
- 9 серпня у країні відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко.
- Однак дані неофіційних екзит-полів свідчать, що перемогла опозиціонерка Світлана Тихановська.
- Білоруси не погодилися з результатами виборів. По всій країні спалахнули мирні протести. Мітингувальників ОМОНівці розганяли гумовими кулями та світло-шумовими гранатами.
- Через тиск з боку влади Тихановська виїхала до Литви.
- Опозиція країни утворила Координаційну раду, яка займається передачею влади в країні. Прокуратура визнала новостворений орган неконституційним.
- Від 11 серпня у країні розпочався загальнонаціональний страйк.
- Незважаючи на загиблих та поранених, люди не злякалися і продовжують виходити на мітинги.
Дивіться відео з протестів у Білорусі:
Детально Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
Вибух у центрі Тбілісі
У Грузії 4 вересня, у центральній частині Тбілісі, у клубі поблизу Філармонії стався вибух у клубі "Дежавю". Там відбувався ремонт. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Як повідомляє пресслужба поліції, загинув один із робітників. Поранені – працівник клубу, ще один робітник та перехожий.
Напевно вибух стався через газ. Був сильний вибух, у нас всі вікна розбиті. Пошкоджена машина. Більше нічого не знаю, бо на фоні вибуху ми вже не могли міркувати чітко,
– сказав один із очевидців.
Дивіться фото з місця події / Фото Sputnik та Imedi:
Дивіться відео з місця події: