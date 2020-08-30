Президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначає день народження. Окупанти Криму відтермінували другий етап обмеження подачі води. Лукашенко і Путін знову поспілкувалися телефоном. Поліція опублікувала фото й імена розшукуваних осіб, яких підозрюють у підпалі авто "Схем". Такими були головні новини 30 серпня.
"Для посилення заходів безпеки особового складу" у Мінську навіть ввели важку військову техніку. Офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова підтвердила цей факт, але відмовилася говорити, скільки саме одиниць бронетехніки ввели у білоруську столицю.
До Мінська увійшли БТР-80. Це бойова машина, яка використовується для посилення заходів безпеки особового складу на несанкціонованих масових заходах, – заявила Чемоданова.
У день народження президента силовики посилили охорону резиденції Лукашенка у Палаці Незалежності. Зокрема, військові охороняли президента Білорусі на БТРах з кулеметами. Очевидці також повідомляли про снайперів на даху Палацу.
Білоруси вітають Лукашенка з Днем народження / Фото TUT.BY
Лукашенко і Путін знову поспілкувалися телефоном
Президенти Білорусі та Росії вчергове поспілкувалися телефоном. Відомо, що Володимир Путін не лише привітам Олександра Лукашенка з днем народження, але й домовилися незабаром зустрітися.