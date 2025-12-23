Асоціація інноваційної та цифрової освіти вже сьомий рік поспіль (з 2019 року) формує перелік ключових подій, які визначили обличчя української освіти. AIDE поділилася топ-10 ініціатив, платформ і проєктів 2025 року, передає 24 Канал.

Реформа року: Старша профільна школа

По всій Україні розпочалося пілотне впровадження реформи, що передбачає апробацію нових підходів до навчального процесу, створення навчальних курсів і тестування освітніх матеріалів.

У ньому задіяні 30 ліцеїв-амбасадорів, педагоги яких виконуватимуть роль менторів для інших закладів освіти, що долучаються до реформи.

Основна мета змін – сформувати гнучку освітню модель, у межах якої учні 10 – 12 класів зможуть обирати профіль навчання, розкривати власні здібності та отримувати якісну підготовку до майбутньої професійної діяльності й дорослого життя.

Закон року: Закон України "Про дошкільну освіту"

З 1 січня 2025 року набрав чинності Закон України "Про дошкільну освіту", який закладає фундамент для поліпшення якості дошкільної освіти в Україні:

врегульовано питання робочого часу педагогів

визначено нові типи організації освітньої діяльності

визначено нові підходи до фінансування закладів дошкільної освіти (ЗДО)

посилено увагу до якості освітнього процесу та безпеки дітей.

Інновація року: "Гроші ходять за вчителем"

Це державна ініціатива, спрямована на запровадження нового підходу до фінансування професійного розвитку педагогічних працівників. Відтепер держава перераховуватиме фіксовану суму – 1500 гривень – безпосередньо на віртуальний рахунок учителя, директора або заступника директора закладу освіти.

Через державну платформу, модерацію якої здійснює Наукова установа "Український інститут розвитку освіти" Міністерства освіти і науки України, педагогічні працівники зможуть самостійно обирати провайдера та програму підвищення кваліфікації відповідно до власних професійних потреб.

Платформа року: Платформа національної ідентичності

Платформу створено з метою поглибленого вивчення та утвердження української національної й громадянської ідентичності. Вона покликана сприяти формуванню сильної, свідомої української ідентичності шляхом надання широкого спектра освітніх і інформаційних матеріалів.

Це сучасний інструмент для всіх, хто прагне зміцнити зв’язок з Україною та зробити власний внесок у розвиток спільної національної ідентичності. У межах платформи також запущено авторський YouTube-канал "Генокод UA", створений із використанням технологій штучного інтелекту.

Урок року: Всеукраїнський телевізійний урок національної ідентичності

Понад 250 тисяч глядачів долучилося до цієї ініціативи цього року. Вона об'єднала учнів та вчителів довкола цінностей та ідеалів української державності. Ведучими уроку виступили Тімур Мірошниченко та блогер, музикант і вчитель англійської мови TUMAZAR (Назар Туманік).

Проєкт року: UA NEXT

UA NEXT – це унікальна ініціатива, спрямовна на підготовку проактивних українців для захисту інтересів співгромадян за кордоном, для зміцнення зв'язків між громадянами України та інших країн, а також для допомоги українським жінкам і дітям, які вимушено проживають за кордоном через війну.

Упродовж цього року пілотний етап проєкту успішно реалізовано в Польщі, а вже наступного року заплановано його впровадження в Німеччині, Чехії, Іспанії, Болгарії та Італії.

Стабільність року: Вивчення англійської мови на порталі "Lingva.Skills"

Платформа Lingva Skills (lingva.ua) протягом дев’яти років демонструє високу ефективність. За цей час користувачі виконали на ній понад 250 мільйонів вправ, а у 2022 році проєкт було внесено до Національної книги рекордів України як наймасовіший освітній онлайн-проєкт.

У 2019 році Lingva Skills також увійшла до топ-10 стартапів Східної Європи за версією Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

У 2025 році до платформи приєдналися силовики – 15 тисяч співробітників Нацполіції та 7 тисяч працівників прокуратури з усієї України розпочали навчання англійської мові на Lingva.Skills. В наступному році до них приєднаються Збройні Сили.



Прорив року: Відкриття першого Українського Центру Єдності в Іспанії

Окремо варто відзначити відкриття першого Українського Центру Єдності в Іспанії. Центр об'єднав українців, які проживають у цій країні, відкривши їм доступ до української освіти, культури тощо. Надалі відкриття нових Центрів Єдності планують у Німеччині та Чехії. Цим питанням опікується Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.



Можливість року: Інформаційно-ресурсний портал для українців у Польщі

Для найбільшої української громади за кордоном, Інформаційно-ресурсний портал (UAFORYOU) для українців у Польщі вже забезпечив тисячі родин актуальною інформацією про можливості навчання, визнання документів, отримувати соціальні та медичні послуги, а також перелік українських громадських організацій, які діють у Польщі.

Ще одним важливим здобутком року стало суттєве підвищення оплати праці педагогів. У грудні було ухвалено бюджет, яким на зростання заробітних плат учителів передбачено 64,6 мільярда гривень.

З 1 січня 2026 року зарплати зростуть на 30%, а з 1 вересня – ще на 20%.



Символ року: Український Освітній Хаб в Оксфорді

Символічно, що Мережа Українських Освітніх Хабів (eduhub.org.ua) розширилася центром в Оксфорді – місті, яке по праву вважають освітньою столицею Європи. Наразі до мережі входять 84 освітні хаби по всьому світу, зокрема в Україні, Європі, США, Канаді та Японії.

Їхня місія – розвиток людського капіталу України через впровадження концепції Навчання впродовж життя (Life Long Learning).



