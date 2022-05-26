Головні зусилля окупантів на Донецькому напрямку – повний контроль над Лиманом

Активні бойові дії на Донеччині тривають, а ситуація на цьому напрямку фронту залишається складною. Так, зараз окупанти зосередили основні зусилля на тому, щоб взяти під повний контроль Лиман.

Головні зусилля ворога на Донецькому напрямку

Також на Донецькому напрямку ворог намагається покращити своє тактичне становище біля Сєвєродонецька та Авдіївки. Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 26 травня.

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Росіяни знову застосовували артилерію та сили штурмової авіації для завдання ударів по позиціях українських підрозділів та цивільній інфраструктурі Донбасу.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають бойові дії, а окупанти активно використовують засоби радіоелектронної боротьби. Вони здійснили спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного, втім це не дало результату. Так само безуспішно росіяни пробували штурмувати біля Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків.

У Генштабі розповіли про спроби наступу ворога / Фото Генштаб

Крім того, окупанти намагаються закріпити свої позиції біля Сєверодонецька. Вони вели штурмові дії в напрямку Устинівки, однак і це не принесло їм успіху.

Намагаючись покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на Слов'янськ, загарбники обстрілювали райони Чепіля, Довгенького, Курульки, Богородичного та Студенка з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків.

ЗСУ відбивають атаки ворога

Упродовж минулої доби, 25 травня, українській військові відбили 10 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках. Так, вони знищили:

4 танки,

2 артилерійські системи,

бронетранспортер,

автомобіль,

1 одиницю спеціальної техніки.

Збройні Сили України продовжують нищити окупантів та їхню техніку / Фото Генштаб

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони ліквідували 5 безпілотників типу "Орлан-10", а ударна авіація, завдавши удару по ворожих позиціях, знищила особовий склад та до 10 одиниць легкоброньованої техніки. Українські винищувачі перехопили та збили 2 крилаті ракети.

Вірте у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

– закликали у Генштабі.

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