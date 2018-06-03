Головні новини 3 червня: перемога України над Албанією та трагічні ДТП

Збірні України та Албанії зіграли товариський матч у французькому місті Евіан. В Одесі та Запоріжжі трапилися жахливі ДТП. Такими були головні новини 3 червня в Україні.

Перемога України над Албанією

Збірна України у товариському матчі обіграла команду Албанії. Матч завершився з рахунком 4:1. В українців двома голами відзначилися Євген Коноплянка та Андрій Ярмоленко, 36, 45+2.

У порівняні з попереднім матчем проти Марокко, головний тренер збірної України Андрій Шевченко здійснив одразу шість замін. Дві з них вимушені – табір збірної покинули двоє гравців донецького "Шахтаря" Андрій П‘ятов та Тарас Степаненко. Замість них вийшли Андрій Лунін та Руслан Маліновський відповідно.

Читайте також: Україна розгромила Албанію у товариському матчі: огляд гри

Також з перших хвилин вийшли Едуард Соболь, Богдан Бутко, Марлос та Артем Бєсєдін, які починали попередню гру у запасі. Щодо Марлоса, то він розмістився в центрі півзахисту, а не на правому фланзі, де він зазвичай грає у клубі. На цій позиції в збірній Україні грає Андрій Ярмоленко.

Трагічні ДТП

Пізно ввечері 2 червня одразу у двох містах України трапилися жахливі ДТП, жертвами яких стали дві жінки та дві маленькі дівчинки.

Так на окраїні Одеси позашляховик на швидкості збив жінку з дитиною, які переходили дорогу на пішохідному переході.

Чотирирічна дитина від отриманих травм загинула на місці, а молоду жінку доставили в лікарню у важкому стані.

Окрім того, у Запоріжжі BMW з литовськими номерами під час "гонок" по Набережній на великій швидкості збив матір з п'ятирічною дівчинкою, які йшли по тротуару.

Дівчинка померла в автомобілі швидкої, її мати – в реанімації.

Повернення військового

Військовослужбовець, який зник 27 травня після бойового зіткнення з проросійськими бойовиками на Маріупольському напрямку, повернувся до підрозділу.

Подробиць про подію військові наразі не сповістили.

Відео дня

У мережу виклали кадри з наднизькими польотами української авіації поблизу пляжів Кирилівки та Затоки.