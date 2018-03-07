11:30
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Головні новини 6 березня: ДТП з кортежем Порошенка, катастрофа Ан-26 у Сирії і вбивство у Києві

5630 Читать новость на русском
Головні новини 6 березня в Україні і світі
Головні новини 6 березня в Україні і світі / Колаж 24 Каналу

Автомобіль з кортежу Президента України Петра Порошенка збив чоловіка. Російський транспортний літак Ан-26 зазнав катастрофи у Сирії, на борту якого перебувало 39 осіб. А посеред урядового кварталу у центрі Києва зарізали чоловіка. Такими були головні новини вівторка, 6 березня.

Авто з кортежу Порошенка збило чоловіка

Приблизно об 11:45 6 березня на перетині вулиць Шовковичної та Інститутської у центрі Києва автомобіль з кортежу, яким їхав президент Петро Порошенко, збив чоловіка.

Читайте також: ДТП з кортежем Порошенка: чи порушив правила регулювальник

В мережі з'явилось відео, на якому видно сам момент ДТП.

Примітно, що сам автомобіль, який збив чоловіка, зупинився, а інші авто з президентського кортежу продовжили рух.

Речник Порошенка Святослав Цеголко написав, що президент шкодує про те, що сталось і вже "доручив надати постраждалому всю необхідну допомогу".

87-річного постраждалого доставили в лікарню зі струсом мозку та переломом ноги.

Читайте також: Аварія з кортежем Порошенка: син розповів про стан потерпілого батька

У поліції зазначили, що чоловік раптово вийшов на проїжджу частину вулиці на заборонений сигнал регулювальника.

У спільноті dtp.kyiv пояснили, хто був правим і неправим у цій ситуацій з погляду правил дорожнього руху.

Російський Ан-26 зазнав катастрофи у Сирії

При заході на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім вдень 6 березня розбився російський транспортний літак Ан-26.

Спершу повідомлялось, що на борту перебувало 26 пасажирів та 6 членів екіпажу і ніхто з них не вижив.

Згодом стало відомо, що на борту перебувало 39 осіб, серед яких переважно військовослужбовці і, зокрема, так звані найманці "Вагнера".

Очевидці розповідають моторошні подробиці катастрофи російського літака у Сирії.

Літак при заходженні на посадку різко повело в бік, десь через секунд сім його розвернуло назад, потім він різко почав втрачати висоту, при ударі об землю судно перевернулося і відірвалося крило, воно влетіло в теплиці місцевих жителів, сам літак далі тягнуло по землі, пожежа спалахнула миттєво,
– розповів один зі свідків аварії.

Ввечері вівторка стало відомо, що в аварії російського військового літака Ан-26 в Сирії загинули 27 російських офіцерів, зокрема генерал-майор.

Резонансне вбивство у центрі Києва

Вранці 6 березня в центрі урядового кварталу в Києві невідомий смертельно поранив чоловіка ножем.

Інцидент стався на вулиці Лютеранській, 30, у дворі біля елітного будинку. Потерпілий втратив багато крові і помер дорогою до лікарні.

Вбитим виявився 38-річний директор підприємства "AQ Пластик" Сергій Захарчук.

У поліції оприлюднили фотороботи ймовірних нападників і просять очевидців, які могли їх бачити, звернутись до правоохоронців.

Фоторобот напад Київ

Поліція розшукує ймовірних нападників на підприємця в центрі Києва

Теги: Новини України Війна у Сирії Новини політики Новини Росії Кримінальні новини Аварії та ДТП Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 7 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук