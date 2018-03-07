Головні новини 6 березня: ДТП з кортежем Порошенка, катастрофа Ан-26 у Сирії і вбивство у Києві

Автомобіль з кортежу Президента України Петра Порошенка збив чоловіка. Російський транспортний літак Ан-26 зазнав катастрофи у Сирії, на борту якого перебувало 39 осіб. А посеред урядового кварталу у центрі Києва зарізали чоловіка. Такими були головні новини вівторка, 6 березня.

Авто з кортежу Порошенка збило чоловіка

Приблизно об 11:45 6 березня на перетині вулиць Шовковичної та Інститутської у центрі Києва автомобіль з кортежу, яким їхав президент Петро Порошенко, збив чоловіка.

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В мережі з'явилось відео, на якому видно сам момент ДТП.

Примітно, що сам автомобіль, який збив чоловіка, зупинився, а інші авто з президентського кортежу продовжили рух.

Речник Порошенка Святослав Цеголко написав, що президент шкодує про те, що сталось і вже "доручив надати постраждалому всю необхідну допомогу".

87-річного постраждалого доставили в лікарню зі струсом мозку та переломом ноги.

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У поліції зазначили, що чоловік раптово вийшов на проїжджу частину вулиці на заборонений сигнал регулювальника.

У спільноті dtp.kyiv пояснили, хто був правим і неправим у цій ситуацій з погляду правил дорожнього руху.

Російський Ан-26 зазнав катастрофи у Сирії

При заході на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім вдень 6 березня розбився російський транспортний літак Ан-26.

Спершу повідомлялось, що на борту перебувало 26 пасажирів та 6 членів екіпажу і ніхто з них не вижив.

Згодом стало відомо, що на борту перебувало 39 осіб, серед яких переважно військовослужбовці і, зокрема, так звані найманці "Вагнера".

Очевидці розповідають моторошні подробиці катастрофи російського літака у Сирії.

Літак при заходженні на посадку різко повело в бік, десь через секунд сім його розвернуло назад, потім він різко почав втрачати висоту, при ударі об землю судно перевернулося і відірвалося крило, воно влетіло в теплиці місцевих жителів, сам літак далі тягнуло по землі, пожежа спалахнула миттєво,

– розповів один зі свідків аварії.

Ввечері вівторка стало відомо, що в аварії російського військового літака Ан-26 в Сирії загинули 27 російських офіцерів, зокрема генерал-майор.

Резонансне вбивство у центрі Києва

Вранці 6 березня в центрі урядового кварталу в Києві невідомий смертельно поранив чоловіка ножем.

Інцидент стався на вулиці Лютеранській, 30, у дворі біля елітного будинку. Потерпілий втратив багато крові і помер дорогою до лікарні.

Вбитим виявився 38-річний директор підприємства "AQ Пластик" Сергій Захарчук.

У поліції оприлюднили фотороботи ймовірних нападників і просять очевидців, які могли їх бачити, звернутись до правоохоронців.





Поліція розшукує ймовірних нападників на підприємця в центрі Києва