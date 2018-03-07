13:37
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Главные новости 6 марта: ДТП с кортежем Порошенко, катастрофа Ан-26 в Сирии и убийство в Киеве

1154 Читати новину українською
Главные новости 6 марта в Украине и мире
Главные новости 6 марта в Украине и мире / Коллаж 24 Канала

Автомобиль из кортежа Президента Украины Петра Порошенко сбил мужчину. Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел катастрофу в Сирии, на борту находились 39 человек. А посреди правительственного квартала в центре Киева зарезали мужчину. Такими были главные новости вторника, 6 марта.

Авто из кортежа Порошенко сбило мужчину

Примерно в 11:45 6 марта на пересечении улиц Шелковичной и Институтской в центре Киева автомобиль из кортежа, на котором ехал президент Петр Порошенко, сбил мужчину.

Читайте также: ДТП с кортежем Порошенко: нарушил ли правила регулировщик

В сети появилось видео, на котором виден сам момент ДТП.

Примечательно, что сам автомобиль, который сбил мужчину, остановился, а другие авто из президентского кортежа продолжили движение.

Спикер Порошенко Святослав Цеголко написал, что президент сожалеет о случившемся и уже "поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь".

87-летнего пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга и переломом ноги.

Читайте также: Авария с кортежем Порошенко: сын рассказал о состоянии пострадавшего отца

В полиции отметили, что мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика.

В сообществе dtp.kyiv объяснили, кто был прав и неправ в этой ситуации с точки зрения правил дорожного движения.

Российский Ан-26 потерпел катастрофу в Сирии

При заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим днем 6 марта разбился российский транспортный самолет Ан-26.

Сначала сообщалось, что на борту находилось 26 пассажиров и 6 членов экипажа и никто из них не выжил.

Впоследствии стало известно, что на борту находилось 39 человек, среди которых преимущественно военнослужащие и, в частности, так называемые наемники "Вагнера".

Очевидцы рассказывают жуткие подробности катастрофы российского самолета в Сирии.

Самолет при заходе на посадку резко повело в сторону, где-то через секунд семь его развернуло назад, затем он резко начал терять высоту, при ударе о землю судно перевернулось и оторвалось крыло, оно влетело в теплицы местных жителей, сам самолет дальше тянуло по земле, начался пожар,
– рассказал один из свидетелей аварии.

Вечером вторника стало известно, что в аварии российского военного самолета Ан-26 в Сирии погибли 27 российских офицеров, в том числе генерал-майор.

Резонансное убивство в центре Киева

Утром 6 марта в центре правительственного квартала в Киеве неизвестный смертельно ранил мужчину ножом.

Инцидент произошел на улице Лютеранской, 30, во дворе у элитного дома. Пострадавший потерял много крови и скончался по дороге в больницу.

Убитым оказался 38-летний директор предприятия "AQ Пластик" Сергей Захарчук.

В полиции обнародовали фотороботы вероятных нападавших и просят очевидцев, которые могли их видеть, обратиться в полицию.

Фоторобот напад Київ

Полиция разыскивает возможных нападавших на предпринимателя в центре Киева

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Петр Порошенко Аварии и ДТП Война в Сирии Криминальные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 7 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук