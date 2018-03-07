Главные новости 6 марта: ДТП с кортежем Порошенко, катастрофа Ан-26 в Сирии и убийство в Киеве

Автомобиль из кортежа Президента Украины Петра Порошенко сбил мужчину. Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел катастрофу в Сирии, на борту находились 39 человек. А посреди правительственного квартала в центре Киева зарезали мужчину. Такими были главные новости вторника, 6 марта.

Авто из кортежа Порошенко сбило мужчину

Примерно в 11:45 6 марта на пересечении улиц Шелковичной и Институтской в центре Киева автомобиль из кортежа, на котором ехал президент Петр Порошенко, сбил мужчину.

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В сети появилось видео, на котором виден сам момент ДТП.

Примечательно, что сам автомобиль, который сбил мужчину, остановился, а другие авто из президентского кортежа продолжили движение.

Спикер Порошенко Святослав Цеголко написал, что президент сожалеет о случившемся и уже "поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь".

87-летнего пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга и переломом ноги.

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В полиции отметили, что мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика.

В сообществе dtp.kyiv объяснили, кто был прав и неправ в этой ситуации с точки зрения правил дорожного движения.

Российский Ан-26 потерпел катастрофу в Сирии

При заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим днем 6 марта разбился российский транспортный самолет Ан-26.

Сначала сообщалось, что на борту находилось 26 пассажиров и 6 членов экипажа и никто из них не выжил.

Впоследствии стало известно, что на борту находилось 39 человек, среди которых преимущественно военнослужащие и, в частности, так называемые наемники "Вагнера".

Очевидцы рассказывают жуткие подробности катастрофы российского самолета в Сирии.

Самолет при заходе на посадку резко повело в сторону, где-то через секунд семь его развернуло назад, затем он резко начал терять высоту, при ударе о землю судно перевернулось и оторвалось крыло, оно влетело в теплицы местных жителей, сам самолет дальше тянуло по земле, начался пожар,

– рассказал один из свидетелей аварии.

Вечером вторника стало известно, что в аварии российского военного самолета Ан-26 в Сирии погибли 27 российских офицеров, в том числе генерал-майор.

Резонансное убивство в центре Киева

Утром 6 марта в центре правительственного квартала в Киеве неизвестный смертельно ранил мужчину ножом.

Инцидент произошел на улице Лютеранской, 30, во дворе у элитного дома. Пострадавший потерял много крови и скончался по дороге в больницу.

Убитым оказался 38-летний директор предприятия "AQ Пластик" Сергей Захарчук.

В полиции обнародовали фотороботы вероятных нападавших и просят очевидцев, которые могли их видеть, обратиться в полицию.





Полиция разыскивает возможных нападавших на предпринимателя в центре Киева