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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Головні новини 13 травня: ДТП з українськими дітьми у Білорусі, перемога Ломаченка

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Головні новини 13 травня
Головні новини 13 травня / колаж 24 Канал

Українська дитяча футбольна команда потрапила в аварію у Білорусі, одна дитина загинула. Безпілотник США провів розвідку біля кордону України з Росією. Український боксер Василь Ломаченко переміг венесуельця Лінареса і став чемпіоном WBA у легкій вазі. Такими були головні новини 13 травня.

Смертельна ДТП з українськими дітьми у Білорусі 

У Білорусі під Кам'янцем на трасі Кам'янець - Шерешево - Свіслоч 13 травня вранці в автомобільну аварію потрапила дитяча футбольна команда з України. Внаслідок ДТП загинула одна дитина, ще 6 з важкими травмами доставлені до Кам'янецької центральної районної лікарні.

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У всіх потерпілих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи. Одна дитина перебуває у важкому стані і підключена до апарату штучної вентиляції легенів,
– мовиться у повідомленні МОЗ Білорусі.


Фото з місця аварії з українськими дітьми у Білорусі

Як повідомляє, БЕЛТА із посиланням на представників Державтоінспекції, мікроавтобус із дітьми зіткнувся з навантажувачем.

"За попередньою інформацією, водій за кермом автомобіля "Рено Мастер" скоїв попутне зіткнення з навантажувачем "Амкодор" під керуванням місцевого жителя. В результаті зіткнення загинула дитина-пасажир 2005 року народження, громадянин України, який перебував на передньому пасажирському сидінні. На місці події працюють працівники ДАІ і слідчо-оперативна група", – поінформували в ДАІ.

Президент України Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати необхідну допомогу постраждалим у ДТП в Білорусі.

Згодом стало відомо, що у смертельній ДТП загинув 13-річний хлопчик із Сум
В обласній держадміністрації Сум повідомили, що офіційно жодні дитячі футбольні команди на змагання за межі області не виїжджали.

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Попередньо, діти із Сумської області були в неофіційній поїздці нібито для обміном досвідом. Жодну сумську команду офіційно на змагання за кордон не відправляли,
 – зазначив начальник Управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Дмитро Лантушенко.

Проте, за повідомленням директора Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторії Гробової, за межі України дітей відправила одна із громадських організацій.

У виданні зазначають, що Вікторія Гробова уточнила, що футбольна команда була збірна: діти в ній були з різних населених пунктів Сумщини, але в основному – нібито із Великописарівського району.

Розвідка американського безпілотника на кордоні України і РФ

У неділю вранці, 13 травня, розвідувальний безпілотник Військово-повітряних сил США RQ-4B-30 Global Hawk здійснив політ вздовж кордону України з Росією. Так, безпілотник здійснив розвідку в районі Харківської області.


Розвідувальний безпілотник Військово-повітряних сил США RQ-4B-30 Global Hawk

Американський безпілотник злетів з авіабази НАТО Сігонелла, що в Італії. Близько 7:15 ранку авіасудно увійшло в повітряний простір України. Згідно з опублікованими картами з маршрутом польоту, біля кордону України з Росією розвідувальний безпілотник пролетів кілька разів.

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Перемога Василя Ломаченка

В ніч з 12 на 13 травня в Нью-Йорку на рингу Madison Square Garden чемпіон світу WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко переміг в поєдинку з володарем титулу WBA в легкій вазі Хорхе Лінаресом. Український боксер відправив венесуельця в нокаут в 10-му раунді. 

Бій розпочався одразу із атакувальних дій. Лінарес намагався брати за допомогою довших рук, Ломаченко відповідав швидкістю на ринзі. Так швидко минули перші раунди.

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У шостому раунді Лінарес дочекався моменту, і в нього пройшов прямий удар в обличчя українцю. Вперше на професійному ринзі Ломаченко впав на ринг. Однак одразу піднявся.

Відео нокдауна Ломаченка у 6 раунді

Після сьомого раунду у боксерів почала відчуватися втома в руках – почали частіше проходити удари. Цим і скористався Ломаченко. У десятому раунді в нього пройшла серія в голову, після чого послідував удар по печінці. Лінарес такого не очікував і пропустив це. Від удару він впав на ринг з підігнутими колінами. Піднятися і продовжити поєдинок йому не вдалося.
 

Василь Ломаченко здобуває титул чемпіона WBA у легкій вазі у рекордному 12 поєдинку на професійному ринзі. 


Ломаченко здобув титул чемпіона WBA у легкій вазі

Теги: Новини США Новини України Новини політики Війна на Донбасі Суми Аварії та ДТП Новини Білорусі авіація Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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