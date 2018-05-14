Головні новини 13 травня: ДТП з українськими дітьми у Білорусі, перемога Ломаченка

Українська дитяча футбольна команда потрапила в аварію у Білорусі, одна дитина загинула. Безпілотник США провів розвідку біля кордону України з Росією. Український боксер Василь Ломаченко переміг венесуельця Лінареса і став чемпіоном WBA у легкій вазі. Такими були головні новини 13 травня.

Смертельна ДТП з українськими дітьми у Білорусі

У Білорусі під Кам'янцем на трасі Кам'янець - Шерешево - Свіслоч 13 травня вранці в автомобільну аварію потрапила дитяча футбольна команда з України. Внаслідок ДТП загинула одна дитина, ще 6 з важкими травмами доставлені до Кам'янецької центральної районної лікарні.

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У всіх потерпілих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи. Одна дитина перебуває у важкому стані і підключена до апарату штучної вентиляції легенів,

– мовиться у повідомленні МОЗ Білорусі.



Фото з місця аварії з українськими дітьми у Білорусі

Як повідомляє, БЕЛТА із посиланням на представників Державтоінспекції, мікроавтобус із дітьми зіткнувся з навантажувачем.

"За попередньою інформацією, водій за кермом автомобіля "Рено Мастер" скоїв попутне зіткнення з навантажувачем "Амкодор" під керуванням місцевого жителя. В результаті зіткнення загинула дитина-пасажир 2005 року народження, громадянин України, який перебував на передньому пасажирському сидінні. На місці події працюють працівники ДАІ і слідчо-оперативна група", – поінформували в ДАІ.

Президент України Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати необхідну допомогу постраждалим у ДТП в Білорусі.

Щирі співчуття юним футболістам української збірної та їхнім родинам, які постраждали внаслідок ДТП в Білорусі. Доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 травня 2018 р.

Згодом стало відомо, що у смертельній ДТП загинув 13-річний хлопчик із Сум.

В обласній держадміністрації Сум повідомили, що офіційно жодні дитячі футбольні команди на змагання за межі області не виїжджали.

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Попередньо, діти із Сумської області були в неофіційній поїздці нібито для обміном досвідом. Жодну сумську команду офіційно на змагання за кордон не відправляли,

– зазначив начальник Управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Дмитро Лантушенко.

Проте, за повідомленням директора Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторії Гробової, за межі України дітей відправила одна із громадських організацій.

У виданні зазначають, що Вікторія Гробова уточнила, що футбольна команда була збірна: діти в ній були з різних населених пунктів Сумщини, але в основному – нібито із Великописарівського району.

Розвідка американського безпілотника на кордоні України і РФ

У неділю вранці, 13 травня, розвідувальний безпілотник Військово-повітряних сил США RQ-4B-30 Global Hawk здійснив політ вздовж кордону України з Росією. Так, безпілотник здійснив розвідку в районі Харківської області.



Розвідувальний безпілотник Військово-повітряних сил США RQ-4B-30 Global Hawk

Американський безпілотник злетів з авіабази НАТО Сігонелла, що в Італії. Близько 7:15 ранку авіасудно увійшло в повітряний простір України. Згідно з опублікованими картами з маршрутом польоту, біля кордону України з Росією розвідувальний безпілотник пролетів кілька разів.

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10:18 мск.

Закончил полёт вдоль границы Белгородской области. pic.twitter.com/7kelNXLVp4 — PlaneRadar (@ua4wiy_) 13 травня 2018 р.

Перемога Василя Ломаченка

В ніч з 12 на 13 травня в Нью-Йорку на рингу Madison Square Garden чемпіон світу WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко переміг в поєдинку з володарем титулу WBA в легкій вазі Хорхе Лінаресом. Український боксер відправив венесуельця в нокаут в 10-му раунді.

Бій розпочався одразу із атакувальних дій. Лінарес намагався брати за допомогою довших рук, Ломаченко відповідав швидкістю на ринзі. Так швидко минули перші раунди.

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У шостому раунді Лінарес дочекався моменту, і в нього пройшов прямий удар в обличчя українцю. Вперше на професійному ринзі Ломаченко впав на ринг. Однак одразу піднявся.

Відео нокдауна Ломаченка у 6 раунді

Lomachenko is knocked down in Round 6!



He's back up as we head into Round 8 for #LinaresLoma. pic.twitter.com/ecMdXrIG8v — ESPN (@espn) 13 травня 2018 р.

Після сьомого раунду у боксерів почала відчуватися втома в руках – почали частіше проходити удари. Цим і скористався Ломаченко. У десятому раунді в нього пройшла серія в голову, після чого послідував удар по печінці. Лінарес такого не очікував і пропустив це. Від удару він впав на ринг з підігнутими колінами. Піднятися і продовжити поєдинок йому не вдалося.



The TKO that made Lomachenko the new WBA lightweight world champion. #LinaresLoma pic.twitter.com/xXSt22Ni4g — ESPN (@espn) 13 травня 2018 р.

Василь Ломаченко здобуває титул чемпіона WBA у легкій вазі у рекордному 12 поєдинку на професійному ринзі.



Ломаченко здобув титул чемпіона WBA у легкій вазі