Головні новини 13 червня: Саакашвілі йде в Раду, чим ПЦУ загрожують наміри Філарета

Міхеїл Саакашвілі зібрався іти на вибори у Верховну Раду у складі своєї партії "Рух нових сил". Релігієзнавець пояснив, які наслідки можуть мати дії почесного патріарха Філарета, який зібрався відновити Київський патріархат. Експертиза довела, що загиблий 40 років тому композитор Володимир Івасюк фізично не міг би скоїти самогубство. Такими були головні новини 13 червня в Україні.

Саакашвілі і парламент

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Партія "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі братиме участь у виборах до Верховної Ради. Список очолив сам Саакашвілі.

У першу десятку списку партії "Рух нових сил" увійшли:

1. Міхеїл Саакашвілі – лідер партії "Рух нових сил", екс-губернатор Одещини і колишній президент Грузії; 2. Давід Сакварелідзе – екс-заступник генерального прокурора в Україні, співзасновник партії "Рух нових сил". Також був заступником генерального прокурора та депутатом у Грузії; 3. Олесь Доній – журналіст, депутат ВР 6-го та 7-го скликань; 4. Наталія Жукова – дворазова чемпіонка Європи з шахів; 5. Володимир Лановий – екс-міністр економіки України, голова спостережної ради Української державної іноваційної компанії, президент Центру ринкових реформ; 6. Олена Терещенко – дружина мера Глухова (Сумська область) Мішеля Терещенка; 7. Дмитро Булах – засновник та керівник "Харківського антикорупційного центру", депутат Харківської обласної ради; 8. Ганна Соломатіна – екс-глава департаменту фінконтролю НАЗК; 9. Олег Михайлик – одеський активіст, його поранили невідомі у вересні 2018 року невідомі з вогнепальної зброї; 10. Ігор Черняк – адвокат, член правління "Харківського антикорупційного центру".

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Чи може Саакашвілі брати участь у виборах?

Особисто він – ні, адже не жив в Україні протягом останніх 5 років. Але партія "Рух нових сил" – може. Були сумніви і щодо участі Сакварелідзе, який є другим номером списку. Однак Саакашвілі переконує, що суд дозволив. Щодо своєї особистої участі Саакашвілі наразі впевненості немає, чекає рішення суду. Він наголошує, що "існують прецеденти українського законодавства", які б мали дозволити йому брати участь у дострокових виборах до Ради. стосуються вони "почесної відсутності".

Наміри Філарета

Почесний патріарх Філарет вкотре приголомшив заявами про негативне значення томосу для ПЦУ та звинуватив митрополита Епіфанія у залежності від Константинополя. Проте цього разу патріарх пішов далі та оголосив про скликання на 20 червня помісного собору для відновлення Київського патріархату.

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Філарет додав, що низка положень томосу про автокефалію та статуту ПЦУ "невигідні для української церкви" і закликав їх не виконувати. Чому ж тоді томос затвердили? Філарет пояснив, що українські церкви просто "не знали його змісту" наперед.

Які наслідки матимуть ці заяви?

Це шкодить ПЦУ, пояснив 24 каналу релігієзнавець Олександр Саган. І фактично призупиняє наше визнання на міжнародному рівні, тому що є певні застереження і упередженість щодо фігури Філарета на рівні Вселенського православ'я.

Заяви Філарета щодо скликання помісного собору є перевищенням повноважень архієрея, яким на сьогодні, згідно з канонічним статусом, є екс-патріарх. Тому ці тези, а також імовірні дії можуть бути предметом окремого розгляду синоду і архієрейського собору ПЦУ.



Філарет та Епіфаній

Філарет взагалі може скликати собор?

Ні. Скликання такого собору Філаретом суперечить статуту ПЦУ – це може робити тільки предстоятель церкви, тобто митрополит Епіфаній.

Що ж тоді відбуватиметься 20 червня?

Насправді це вже буде спроба створити нову церкву зі старою назвою. Фактично цим самим вони себе, єпископи і клірики, автоматично виведуть поза штат ПЦУ. З канонічної точки зору це буде вже доконаним фактом, який залишиться лише констатувати.

Чи міг Філарет наперед не знати положення томосу?

Не міг. Ще задовго до 15 грудня, коли обговорювався статут, основні положення томосу вже були зрозумілі і вони були відображені в статуті. Тому говорити про те, що хтось щось не розумів чи не знав, не можна.

Чи загрожує це томосу?

Ми не можемо говорити, що наразі існує небезпека відкликання томосу, тому що Філарет скликає свій помісний собор. Це буде локальна подія. І, можливо, дуже локальний вихід із помісної православної церкви – якщо Філарет не зупиниться і не схаменеться.

Загибель Івасюка

Експертиза обставин загибелі українського композитора та виконавця Володимира Івасюка довела, що він просто фізично не міг би скоїти самогубство. Досі у результатах низки попередніх експертиз виникали розбіжності щодо того, чи було повішення Івасюка самогубством.

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Новий експеримент провели фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз у травні 2019 року в лісовому масиві, недалеко від місця у Брюховицькому лісі, де у 1979 році виявили тіло повішеного Івасюка.

"Наші експерти проаналізували всі матеріали справи і підібрали схоже дерево – такої ж породи, подібного розміру, відповідної висоти, діаметру стовбура, розташування гілок... Одним словом, всі елементи були підібрані найближче до тієї ситуації, яка була тоді", – розповів директор інституту Олександр Рувін

До експерименту був задіяний статист, зовні дуже схожий на Івасюка – такого ж віку, з такою ж масою тіла, але досить підготовлений фізично.

В результаті експерименту було встановлено, що зав’язати вузол та провести інсценування самогубства навіть дуже сильна фізично людина не змогла б. Очевидно, що їй для цього знадобилася б чиясь допомога,

– наголосив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.



Повішений Володимир Івасюк / Фото uk.wikipedia.org

Експертиза також встановила, що якби в Івасюка були якісь допоміжні підручні засоби типу драбини чи підставки, то щоб зав’язати вузол та інсценувати самогубство, необхідно було задіяти 2 людей. А якщо без підручних засобів – щонайменше 3 додаткових людей, які мали б це робити.

Експерти досліджували одяг, взуття композитора за фото в матеріалах справи, описом речей, протоколами огляду. Якби людина залазила на дерево, то мали б залишитися відповідні сліди на підошвах взуття та на одязі. Проте у протоколах огляду зазначено, що таких слідів не було.

"Група експертів-медиків, з якими ми співпрацювали, долучає свою частину, і ми будемо передавати матеріали слідчим органам, які нам цю експертизу призначали. Далі будемо дивитися, яке рішення вони приймуть. Тобто ми надаємо результати дослідження, а далі слово за львівською прокуратурою", – пояснив Рувін.

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Що відомо про загибель Володимира Івасюка? 30-річний Івасюк зник 24 квітня 1979 року. Його знайшли повішеним 18 травня того ж року у військовій зоні Брюховицького лісу біля Львова. У композитора було понівечене обличчя, поламані пальці, відірвані ґудзики на куртці.



Проте радянське слідство висунуло версію самогубства внаслідок психічного розладу, і через 2 місяці справу закрили за відсутністю складу злочину.



Зауважимо, що під час одного журналістського дослідження колишній політв'язень, якому довелося бачити чимало повішених, зауважив, що всі повішені висіли з висунутим язиком. У померлого ж Івасюка язик висунутим не був і не було виділень.



За однією з версій, Івасюка повісили спецслужби КДБ СРСР. Вони дуже цікавилися композитором, оскільки він здійснив справжню культурну українську революцію: пісні Івасюка співали вдома, грали на танцях, крутили по радіо й телевізору.

Кілька порад, як охолодити квартиру у спеку без кондиціонера

Заклейте вікна з сонячного боку світловідбивною плівкою

У спекотні дні максимальний теплообмін у приміщенні відбувається саме через вікна. Крім того, сонячне проміння нагріває повітря і поверхні, на які потрапляє. Створивши перешкоду для потрапляння сонця в кімнату, ви попередите її нагрівання.

Замість світловідбивної плівки в домашніх умовах можна також скористатись харчовою фольгою чи дзеркальним папером для упаковування подарунків.

Вентилятор – чудова альтернатива кондиціонеру

Звичайний вентилятор у поєднанні з кількома пластиковими пляшками з прохолодною чи навіть замороженою водою стануть вам у нагоді. Такий саморобний кондиціонер може забезпечити омріяну прохолоду в спеку не гірше від потужного кондиціонера. Пляшки з льодяною рідиною достатньо розмістити перед працюючим вентилятором – ефект відчуєте одразу!

На відміну від кондиціонера такий саморобний охолоджувач повітря не загрожує вам застудою.



Дуже дієвий лайфхак, як охолодити квартиру у спеку

Вологе прибирання

У спекотну погоду його варто робити частіше. Для підсилення зволожувальної дії можна розбризкувати воду по кімнатах звичайним пульверизатором. Не бійтесь бризнути трохи води на стіни, вікна, штори, меблі тощо. Можете також розставити по приміщенні посудини з прохолодною водою. Випаровуючись, вона охолоджуватиме повітря в кімнаті і знижуватиме його температуру.

Варто пам'ятати, що при підвищеній вологості повітря переносити спеку набагато важче!

Відмовтесь на літо від килимів

На спекотний період краще звільнити приміщення від зайвих пилозбірників. Спробуйте освіжити інтер'єр квартири, забравши килими – додайте живих рослин натомість. Легку прохолоду зможете відчути, просто ходячи босоніж по чистій підлозі.

Якщо ж у приміщенні, де ви у спеку проводите багато часу, все ж працюють кондиціонери, дотримуйтесь простих правил:

Оптимальною у приміщені вважається температура +18+24 градуси, а вологість – 40-60%; Не повинно бути сильного протягу; Кондиціонер допомагає охолодити приміщення, але він не дає свіжого повітря, тому кімнату з таким "охолоджувачем" треба періодично провітрювати.

Дивіться відео про те, як охолодити квартиру без кондиціонера: