Головні новини 14 січня: скандал з "листом Порошенка до ФСБ", смерть українського журналіста
Грузинський канал опублікував "компромат" на Петра Порошенка – фото листів, які начебто чинний президент відправляв у 2007 році до ФСБ. Від раку помер український журналіст Дмитро Гомон. У Туреччині літак ледь не впав у прірву. Такими були головні новини в Україні та світі 14 січня.
Скандал з "листом Порошенка до ФСБ"
Грузинський телеканал "Руставі-2" оприлюднив фото з, начебто, копіями звернень президента Петра Порошенка до ФСБ, де він нібито обіцяє "не діяти проти інтересів Росії".
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Так, керівник "Руставі-2" Нодар Меладзе наполягає, що не має сумнівів щодо достовірності цього листа.
Однак, в Адміністрації Президента кажуть, що оприлюднені документи є "низькопробною підробкою та фейком, виготовленим і закинутим телекомпанії "Руставі-2" спецслужбою Росії".
Як відомо, "Руставі-2" є опозиційним каналом у Грузії, а з часів президентства Міхеїла Саакашвілі політика видання була прихильною до чинного президента. У листопаді 2017 року з України видворили кореспондента "Руставі-2" Тамаза Шавшишвілі, перед чим скасували посвідку на тимчасове проживання в Україні.
Смерть журналіста
У ніч на 14 січня помер журналіст телеканалу "Еспресо" Дмитро Гомон. Останні кілька років він боровся з раком.
"Ми всі вірили і докладали неймовірних зусиль, щоб цього посту не було. Але. Діми не стало сьогодні біля другої ночі. Він до останнього моменту був у повному розумі, з мінімальною кількістю знеболювальних за останній місяць", – сказала дружина Тетяна Гомон.
Останні два тижні вона разом з чоловіком була на лікування в Ізраїлі.
Дивовижне уникнення аварії
У Туреччині літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі злітно-посадкової смуги і загруз у багнюці у прірві над морем. Літак виконував рейс із турецької столиці у місто Трабзон, що на березі Чорного моря.
Під час посадки лайнер з пасажирами на борту викотився за межі злітно-посадкової смуги.
На цей момент літаку перебувало 162 пасажири та шестеро членів екіпажу. На щастя, ніхто не постраждав – усіх вдалось безпечно евакуювати.
На щастя ніхто не постраждав
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