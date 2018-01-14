04:00
15 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПЕТРО ПОРОШЕНКО НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Атеїстичний проповідник Леніна. Удар по російській медицині
Вєсті Кремля
18:47, 13 січня
Вєсті. UA. Жир. Підготовка до свят по-ахметівськи. Релігійні фантазії Новинського
Вєсті.UA
19:06, 13 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПЕТРО ПОРОШЕНКО НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО

Головні новини 14 січня: скандал з "листом Порошенка до ФСБ", смерть українського журналіста

22:01, 14 січня 2076 Читать новость на русском
Головні новини 14 січня в Україні та світі
Головні новини 14 січня в Україні та світі

Грузинський канал опублікував "компромат" на Петра Порошенка – фото листів, які начебто чинний президент відправляв у 2007 році до ФСБ. Від раку помер український журналіст Дмитро Гомон. У Туреччині літак ледь не впав у прірву. Такими були головні новини в Україні та світі 14 січня.

Скандал з "листом Порошенка до ФСБ"

Грузинський телеканал "Руставі-2" оприлюднив фото з, начебто, копіями звернень президента Петра Порошенка до ФСБ, де він нібито обіцяє "не діяти проти інтересів Росії".

Читайте також: Скандал з "листом Порошенка до ФСБ" – Портников вказав на одну важливу деталь

Так, керівник "Руставі-2" Нодар Меладзе наполягає, що не має сумнівів щодо достовірності цього листа.

Однак, в Адміністрації Президента кажуть, що оприлюднені документи є "низькопробною підробкою та фейком, виготовленим і закинутим телекомпанії "Руставі-2" спецслужбою Росії".

Як відомо, "Руставі-2" є опозиційним каналом у Грузії, а з часів президентства Міхеїла Саакашвілі політика видання була прихильною до чинного президента. У листопаді 2017 року з України видворили кореспондента "Руставі-2" Тамаза Шавшишвілі, перед чим скасували посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Смерть журналіста

У ніч на 14 січня помер журналіст телеканалу "Еспресо" Дмитро Гомон. Останні кілька років він боровся з раком.

"Ми всі вірили і докладали неймовірних зусиль, щоб цього посту не було. Але. Діми не стало сьогодні біля другої ночі. Він до останнього моменту був у повному розумі, з мінімальною кількістю знеболювальних за останній місяць", – сказала дружина Тетяна Гомон.

Останні два тижні вона разом з чоловіком була на лікування в Ізраїлі.

Дивовижне уникнення аварії

У Туреччині літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі злітно-посадкової смуги і загруз у багнюці у прірві над морем. Літак виконував рейс із турецької столиці у місто Трабзон, що на березі Чорного моря.

Під час посадки лайнер з пасажирами на борту викотився за межі злітно-посадкової смуги.

На цей момент літаку перебувало 162 пасажири та шестеро членів екіпажу. На щастя, ніхто не постраждав – усіх вдалось безпечно евакуювати.

На щастя ніхто не постраждав

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Туреччина Петро Порошенко ФСБ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 14 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Учасник АТО трагічно загинув на Вінниччині
 24 липня 2017 , 17:11
На 10-літнього хлопчика впала бетонна плита у Полтаві
 16 жовтня 2017 , 14:17
Курс валют на 15 січня: євро продовжує стрімко рости
 сьогодні , 08:30
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук