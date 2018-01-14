04:17
14 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Атеїстичний проповідник Леніна. Удар по російській медицині
Вєсті Кремля
18:47, 13 січня
Вєсті. UA. Жир. Підготовка до свят по-ахметівськи. Релігійні фантазії Новинського
Вєсті.UA
19:06, 13 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

"Проти інтересів РФ": в АП розповіли про фейкові "листи" Порошенка до ФСБ Росії

03:16, сьогодні 135 Читать новость на русском
АП
АП / unian

У прес-службі президента заявили, що"листи" Порошенка до ФСБ Росії, опубліковані грузинським телеканалом "Руставі-2", і які ширяться українським інформпростором, – фейк.

В Адміністрації заявили, що оприлюднені так звані "документи" від імені Петра Порошенка є "низькопробною підробкою та фейком, виготовленим і закинутим телекомпанії Руставі-2 спецслужбою Росії".

Прес-служба Адміністрації Президента звертається до ЗМІ з проханням не поширювати фейкову інформацію, що носить явно замовний з боку країни агресора характер. А з боку медіа, які поширили неперевірену інформацію, зокрема "Українська правда" і Newsone, розраховуємо на публічне вибачення,
– ідеться у заяві Адміністрації.

13 січня грузинський телеканал "Руставі-2" опублікував матеріали, які подаються як "звернення" Петра Порошенка до ФСБ Росії, датоване лютим 2007 року. У них він буцімто обіцяє не діяти "проти інтересів Росії".

Читайте також: Там зараз відбувається якась тотальна дуп*, – Притула про життя в "ЛДНР"

3 лютого 2007-го року на той час народного депутата Порошенка не впустили на територію РФ. Російське МЗС заявило тоді, що заборона на в'їзд — відповідь на "недружню акцію української сторони".

У матеріалах, які "Руставі-2" називає "зверненням до ФСБ", йдеться про те, що заборона в’їзду – необґрунтована, оскільки підписант "не має стосунку до антиросійської кампанії Ющенка, діє в інтересах Росії – займається залученням чималих інвестицій, створює робочі місця для росіян. Є одним із засновників "Партії регіонів".

У "зобов’язанні" ж до ФСБ йдеться:

Я, громадянин України Порошенко Петро Олексійович 26.09.1965 р.н, в період перебування на території Російської Федерації зобов'язуюсь неухильно дотримуватися російського законодавства, не брати участь в діяльності, спрямованій проти інтересів РФ.

Цей лист начебто Порошенко написав після того, як його затримали в Росії через зв'язки з Віктором Ющенком на момент президентства останнього.

У ньому він просить пояснити, за що його затримали, адже ніколи не порушував законів Росії.

Теги: ТОП Новини України Петро Порошенко ФСБ Новини політики ЗМІ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Куда дует ветер: как изменится политика Польши в отношении Украины
13 січня, 22:01 Куда дует ветер: как изменится политика Польши в отношении Украины
Наталя Ромашова 1382
Головні новини 13 січня: проблема повернення військової техніки з Криму та захворювання на кір
13 січня, 22:01 Головні новини 13 січня: проблема повернення військової техніки з Криму та захворювання на кір
789
У Росії закінчили прийом документів від претендентів на участь у виборах президента: хто подався
13 січня, 20:26 У Росії закінчили прийом документів від претендентів на участь у виборах президента: хто подався
1555
Навіщо вам, мишебраття-роїсяни, меч потім, якщо він потрібен зараз?
13 січня, 18:01 Навіщо вам, мишебраття-роїсяни, меч потім, якщо він потрібен зараз?
Дід Панас 1385
Красиві привітання на Старий Новий рік і Василя
13 січня, 17:15 Красиві привітання на Старий Новий рік і Василя
6801
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Держдеп США зреагував на обмін заручниками
 28 грудня 2017 , 23:16
Загрожує кримінальна відповідальність: міністр про знищення графіті часів Майдану в Києві
 3 вересня 2017 , 13:42
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук