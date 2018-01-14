"Проти інтересів РФ": в АП розповіли про фейкові "листи" Порошенка до ФСБ Росії

У прес-службі президента заявили, що"листи" Порошенка до ФСБ Росії, опубліковані грузинським телеканалом "Руставі-2", і які ширяться українським інформпростором, – фейк.

В Адміністрації заявили, що оприлюднені так звані "документи" від імені Петра Порошенка є "низькопробною підробкою та фейком, виготовленим і закинутим телекомпанії Руставі-2 спецслужбою Росії".

Прес-служба Адміністрації Президента звертається до ЗМІ з проханням не поширювати фейкову інформацію, що носить явно замовний з боку країни агресора характер. А з боку медіа, які поширили неперевірену інформацію, зокрема "Українська правда" і Newsone, розраховуємо на публічне вибачення,

– ідеться у заяві Адміністрації.

13 січня грузинський телеканал "Руставі-2" опублікував матеріали, які подаються як "звернення" Петра Порошенка до ФСБ Росії, датоване лютим 2007 року. У них він буцімто обіцяє не діяти "проти інтересів Росії".

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3 лютого 2007-го року на той час народного депутата Порошенка не впустили на територію РФ. Російське МЗС заявило тоді, що заборона на в'їзд — відповідь на "недружню акцію української сторони".

У матеріалах, які "Руставі-2" називає "зверненням до ФСБ", йдеться про те, що заборона в’їзду – необґрунтована, оскільки підписант "не має стосунку до антиросійської кампанії Ющенка, діє в інтересах Росії – займається залученням чималих інвестицій, створює робочі місця для росіян. Є одним із засновників "Партії регіонів".

У "зобов’язанні" ж до ФСБ йдеться:

Я, громадянин України Порошенко Петро Олексійович 26.09.1965 р.н, в період перебування на території Російської Федерації зобов'язуюсь неухильно дотримуватися російського законодавства, не брати участь в діяльності, спрямованій проти інтересів РФ.

Цей лист начебто Порошенко написав після того, як його затримали в Росії через зв'язки з Віктором Ющенком на момент президентства останнього.

У ньому він просить пояснити, за що його затримали, адже ніколи не порушував законів Росії.