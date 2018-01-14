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Скандал з "листом Порошенка до ФСБ" – Портников вказав на одну важливу деталь

19:26, 14 січня 26115 Читать новость на русском
Віталій Портников
Віталій Портников / Фото з відкритих джерел

Росія початку двотисячних це не Росія 2014 року. Однак, вона все ще залишається головною силою на пострадянському просторі. У багатьох з політиків, які сьогодні беруть участь в українському протиборстві, мали зв’язки в Москві, і набагато більш серйозні, ніж "листи до ФСБ".

Він нагадав, тодішній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі свій перший офіційний візит в якості президента здійснив до Москви.

"Я приїхав сюди для того, щоб з вами подружитися. Росія велика держава. Ми – маленька країна. Але у нас є свої інтереси, своя гордість, своя історія. І ця історія пов'язана з великою Росією", – процитував Портников Саакашвілі.

Тож журналіст зауважує, що Захід досі сприймає колишні радянські республіки як сферу московських інтересів.

"Згадую про все це зовсім не для того, щоб серйозно коментувати "лист Порошенка" 2007 року. А для того, щоб наголосити: не усвідомлювати цього може лише суспільство з пам`яттю акваріумної рибки. Саме такою і є велика частина українського суспільства", – підкреслив Портников.

Нагадаємо, телеканал "Руставі-2" оприлюднив, фото з копіями звернень президента Петра Порошенка до ФСБ, де він нібито обіцяє "не діяти проти інтересів Росії".

При цьому в Адміністрації Президента кажуть, що оприлюднені документи є "низькопробною підробкою та фейком, виготовленим і закинутим телекомпанії "Руставі-2" спецслужбою Росії".

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко ФСБ Скандал Грузія
Джерело: 24 Канал
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