Головні новини 19 січня: стрілянина в Одесі, негода в Україні та святкування Водохреще

В Одесі любитель "русского мира" Валентин Дорошенко влаштував стрілянину і був застрелений правоохоронцями. Внаслідок негоди в 10 областях частина населених пунктів залишилась без світла. Незважаючи на негоду, в Україні на повну відсвяткували Водохреща. Такими були головні новини 19 січня.

Стрілянина в Одесі

В Одесі поліцейські провели спецоперацію. Вони навідались "в гості" до чоловіка, який розшукувався за хуліганство і переховувався від правоохоронців 5 років. Але так просто він не здався.

Читайте також: Перестрілка в Одесі: хронологія подій

Зловмисник відкрив стрілянину і поранив трьох поліцейських. Правоохоронці, захищаючись, вбили нападника. Під час стрілянини було поранено також випадкового очевидця подій, ще одного чоловіка вбито.

З’ясувалося, що стрілком був 58-річний Валентин Дорошенко – відомий в Одесі любитель "русского мира", який у 2013 році намагався відбити у правоохоронців затриманого Ігоря Маркова.

Саме за це заворушення його й розшукували. Валентин Дорошенко також намагався балотуватися в мери Одеси у 2010 році і навіть викликав тодішнього мера Гурвіца на дуель. Називав себе членом "партії Сталіна".

А вбитий чоловік був знайомим Дорошенка. Це раніше судимий громадянин з прізвищем Пінін. Між чоловіками виник конфлікт, і Дорошенко вистрелив у нього.

Згодом у лікарні помер 30-річний поліцейський Пригарін Сергій, якого поранив Валентин Дорошенко під час перестрілки в Одесі.

Негода в Україні

Внаслідок негоди в 10 областях частина населених пунктів залишилась без світла. А найбільше не пощастило жителям Черкас: у місті нема води і світла, там оголосили надзвичайну ситуацію. Через пошкодження ліній електропередач внаслідок негоди Черкаси вже понад добу залишаються без електроенергії та водопостачання.

Читайте також: У ДСНС показали незвичного "трансформера", який блискавично чистить дороги від снігу

Також без світла залишається значна частина Одеської області.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 737 населених пункти у 10 областях України, а саме: Одеська – 502 населених пункти, Черкаська – 153 н.п., Чернігівська – 33 н.п., Полтавська – 14 н.п., Кіровоградська – 9 н.п., Миколаївська – 9 н.п., Донецька – 8 н.п., Волинська – 6 н.п., Сумська – 2 н.п., Вінницька – 1 н.п", – йдеться в повідомленні.

Синоптики прогнозують снігопади і поривчастий вітер на 21-23 січня. Готуватись до негоди слід жителям Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Луганської областей.

Азовське море внаслідок негоди перетворилось на крижану водойму – море повністю вкрилось кригою.

Азовське море в Маріуполі вкрилось кригою

Новий очільник НБУ?

Петро Порошенко у четвер вніс на розгляд Ради постанову про призначення головою НБУ Якова Смолія. Як відомо, Яків Смолій – український банкір зі стажем, кандидат економічних наук і мільйонер. Виконує обов'язки голови НБУ, відколи Гонтарева пішла у безстрокову відпустку.

Читайте також: Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про ймовірного голову НБУ

Нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко запевняє, що Верховна Рада затвердить кандидатуру Якова Смолія на пост глави Національного банку України.

До слова, Гонтарева розповіла, де провела свою відпустку. Голова Національного банку Валерія Гонтарева зізналася, що під час відпустки була на морі, а також – місяць провела в екзотичній Індії.

Як відреагував парламент на кандидатуру нового голови НБУ – відео

Водохреща

Незважаючи на негоду, 19 січня в Україні на повну відсвяткували Водохреща. В освячених ополонках купалися, політики, зірки і прості українці. За давніми віруваннями, хрещенська вода має цілющі властивості.

Читайте також: Як українські знаменитості святкують Водохреще: яскраві фото та відео

В ополонку пірнули і мер Кличко з заступниками. Мер каже – всі прийшли добровільно.

Крім того, приймав "холодні ванни" у своєму традиційному брутальному стилі (цього разу було гарчання – "24") і лідер Соцпартії Ілля Кива.

Звичайно ж, не відстав від своїх колег і головний "радикал" України Олег Ляшко. Зауважимо, що політик перед пірнанням перехрестився, а вже безпосередньо під час цього процесу ледь не загубив плавки.

Купання на Водохреще у Києві – відео