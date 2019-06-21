Головні новини 21 червня: нові протести у Грузії, арешт ймовірного вбивці Дарії Лук’яненко

У Грузії 22 червня з новою силою спалахнули антиросійські протести. Суд Одеси арештував Миколу Тарасова, підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарії Лук’яненко. Експерти спрогнозували, якою буде майбутня коаліція в оновленій Верховній Раді. Такими були головні новини 21 червня в Україні та світі.

Протести у Грузії

У Тбілісі поновилися антиросійські протести біля будівлі парламенту. Там зібралися тисячі протестувальників разом з представниками опозиційних партій. Демонстранти вимагають відставки голови МВС Георгія Гахарії, глави Служби держбезпеки Вахтанга Гомелаурі, а також проведення у Грузії дострокових парламентських виборів.

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Перед початком протестів працівники апарату парламенту Грузії покинули будівлю за наполяганням МВС. Покинути будівлю попросили і журналістів, що перебували там. У внутрішньому дворі парламенту мобілізована спецтехніка.

Мітингувальники тримають плакати та пов’язки на обличчі з нагадуванням про 20% окупованих територій Південної Осетії та Абхазії. Вони також роздрукували плакати з учорашніми пораненнями мітингувальників.

Дивіться відео портестів під парламентом Грузії:

Ультиматум владі

Перед початком другого дня протестів демонстранти висунули ультиматум владі. Вони заявили, що дають 3 години для оголошення про відставку Гахарії. У разі невиконання умов протестувальники обіцяють почати мирну ходу з західного міста Зугдіді до Тбілісі, "щоб зібратися тут з більшими силами, і з чистими руками прибрати цю владу".

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Як реагує Росія

Президент Росії Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати до Грузії. А ще розпорядився своїм указом повернути росіян з Грузії. Назва цього указу – "щодо окремих заходів із забезпечення нацбезпеки Росії та її громадян".

Російським туроператорам рекомендують на час дії заборони утриматися від продажів подорожей, що передбачають перевезення з Росії у Грузію.

Російському уряду Путін доручив вжити заходів для повернення росіян з Грузії, а МЗС – забезпечити у координації з владою Грузії безпеку громадян РФ.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв пригрозив Грузії втратою російських туристів при посиленні антиросійських настроїв.

"Якщо там (у Грузії) нагнітатиметься антиросійська істерія, наші люди просто туди не поїдуть. І тоді реальні проблеми будуть вже в економіці Грузії", – переконаний Медведєв.

Усе через поведінку депутатів російської Держдуми, які прибули у парламент країни для участі в Міжпарламентській православній асамблеї. Захід відкрив не спікер грузинського парламенту, а комуніст Сергій Гаврилов – депутат російської Думи. А ще він всівся у крісло грузинського спікера та відкрив захід російською мовою.

Спершу протестувальники вимагали, щоб російський депутат вибачився за свою поведінку і негайно покинув Грузію, проте згодом вимоги стали радикальнішими: відставка голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахарії і глави Служби безпеки Вахтанга Гомелаурі. Кобахідзе пішов у відставку.

Вбивство Дарії Лук’яненко: похорон та арешт підозрюваного

Зниклу 11-річну Дарію Лук'яненко, яку шукали 6 днів і знайшли вбитою в селі Іванівка на Одещині, поховали в її рідному селі. Попрощатися з по-звірячому закатованою дитиною прийшли не лише родичі та близькі, а й багато місцевих жителів.

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Похорон Дарії Лук'яненко

Цього ж дня Київський райсуд Одеси обрав запобіжний захід 26-річному Миколі Тарасову – підозрюваному у вбивстві Дарії. Тарасова арештували на 2 місяці без права внесення застави.

На засідання суду Тарасов розповів, що дитина сама зайшла на подвір’я його дому, а вбив він дівчинку через 15-20 хвилин після цього. На запитання, чому він так вчинив, чоловік відповів: "Не знаю".

Тарасову висунули обвинувачення одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу: викрадення, замах на зґвалтування неповнолітнього, вбивство та наруга над тілом. Миколі Тарасову загрожує довічне ув’язнення.

До речі, суддя під час засідання вказала на факт: батько підозрюваного був засуджений на 5 років за спробу зґвалтування ще у 90-тих роках.



Микола Тарасов - підозрюваний у вбивстві Дарії Лук'яненко

Голова поліції Одещини Олег Бех розповів, що у день вбивства підозрюваний побачив дитину на ринку, пішов додому та дочекався, коли Дарія йтиме повз його будинок, затягнув дівчинку до себе у двір, а потім – у дім.

Він роздягнув Дарію і спробував зґвалтувати, а коли вона почала чинити опір – почав душити її. Потім підозрюваний вдарив дитину в шию ножем або шилом, перерізавши сонну артерію. Після цього зв'язав скотчем ноги і прив'язав до них камені, щоб тіло не могло випливти на поверхню. На голову дитині він надягнув пакет і теж замотав його скотчем, щоб Дарія не могла дихати. Після цього скинув у вигрібну яму.

Якою буде майбутня коаліція

Сформувати коаліцію буде нелегко. Вже зрозуміло – центральною силою у парламенті, яка зможе обирати партнерів по коаліції, буде "Слуга народу". Про це яскраво свідчить 47,1% , які набирає партія, згідно з останніми даними Соціологічної групи "Рейтинг".

Хоч президент Володимир Зеленський і заявив, що в новій Раді "Слуга народу" створюватиме коаліцію з представниками нових облич, зокрема "Голосом", проте експерти сумніваються, чи вистачить їм депутатів.

Дивіться відео про те, чи можуть "Слуга народу" та "Голос" об’єднатись:

На мою думку, голосів не вистачатиме. Доведеться залучати інші політичні сили. Якщо подивитись на партії, які в межах похибки мають шанси на походження до ВРУ ("Громадянська позиція", "Сила і честь"), то вони зможуть увійти в коаліцію,

– розповів 24 каналу політичний експерт Денис Каплунов.

Якщо говорити про "Громадянську позицію", ця партія не була представлена в парламенті, не зважаючи на те, що Анатолій Гриценко – досвідчений політик. Водночас допомогти їй пройти в парламент може саме непоганий президентський рейтинг її голови.

Завдяки лідерським якостям і харизматичній особистості Олега Ляшка може протиснутись у парламент і його партія. Хоч наразі їх рейтинги залишають бажати кращого – 2,1 % за останніми даними.

"Ляшко настільки харизматичний, що може побігати по людях і на своєму горбу витягнути партію в Раду. Вибори проходитимуть влітку і явка буде нижчою, завдяки чому він може проскочити у парламент і увійти в коаліцію. Не виняток, що "Свобода" теж до них долучиться: їх шанси на проходження значно зросли після об’єднання", – вважає політолог Тарас Загородній.

Нова-стара Батьківщина

Раніше Зеленський на запитання журналістів щодо можливості входження в майбутню коаліцію політсили Юлії Тимошенко запитав: "Хіба "Батьківщина" – це нове обличчя?" Проте експерти сходяться на думці – Тимошенко має шанси увійти в коаліцію.

"Батьківщина" – перший кандидат на входження в коаліцію. Юлія Володимирівна погодиться на таки крок лише за умови, що вона буде прем’єр-міністром. Інші варіанти її не влаштують,

– переконаний Загородній.

Сумнівним виглядає входження в коаліцію "Європейської Солідарності". Звісно, якщо вони все ж подолають прохідний бар’єр і зможуть увійти в парламент, враховуючи різке падіння рейтингів.

Водночас, видається малоймовірним присутність в коаліції представників "Опозиційного блоку". Хоч Юрій Бойко неодноразово й говорив, що готовий стати хорошим прем’єр-міністром, тим більше, згідно з опитуваннями вони набирають найбільше депутатів після "Слуги народу".

Дуже романтична історія

Він недавно повернувся з фронту, а вона – кухарка у військовій частині. Всього 2 тижні зустрічань і Володимир освідчується Ірині прямо на плацу!

Дивіться відео, як військовий освідчився коханій просто на плацу: