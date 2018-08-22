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Головні новини 22 серпня: нове "перемир'я", ДТП з автобусом у Молдові і пояснення про субсидії

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Головні новини 22 серпня в Україні та світі
Головні новини 22 серпня в Україні та світі / Колаж 24 Каналу

У Мінську домовили про нове – так зване «шкільне перемир'я», яке має запрацювати на Донбасі з 29 серпня. У Молдові сталась смертельна ДТП з автобусом, що їхав з Кишинева в українську Затоку. У Кабміні спростували інформацію про скасування субсидій для українців без лічильників газу. Такими були головні новини середи, 22 серпня, в Україні і світі.

У Мінську домовились про нове перемир'я

22 серпня Тристороння контактна група за участі представників окупантів на Донбасі домовилась у Мінську про запровадження нового так званого "режиму тиші".

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Так зване "шкільне перемир'я" має початися опівночі 29 серпня.

Сторони зобов'язуються здійснити всі необхідні кроки для забезпечення сталого режиму припинення вогню. Задля моніторингу сторони також зобов'язуються забезпечити надійний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України, відповідно до її мандату,
– зазначила речниця представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми.

Україна також запропонувала представникам Росії помилувати двох громадян РФ і передати їх консулу країни з одночасною передачею Києву українських військовослужбовців, утримуваних на окупованих територіях Донбасу.

Аварія автобуса з українцями в Молдові

У ніч на 22 серпня у Молдові сталася ДТП з автобусом, що їхав з Кишинева в Затоку Одеської області.

Внаслідок аварії троє людей загинуло, ще 12 – були доставлені в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

ДТП сталась неподалік від молдовсько-українського кордону в районі міста Штефан-Воде на півдні Молдови.

За попередньою версією, автобус врізався у причіп трактора, що їхав попереду та рухався без увімкнених освітлювальних сигналів.

Удар був настільки потужним, що автобус перекинувся, а причіп трактора занесло на зустрічну смугу, де він ударився у легковий автомобіль, що рухався зустрічною смугою.

ДТП аварія автобус Молдова
Аварія з пасажирським автобусом у Молдові сталась в ніч на 22 серпня

Внаслідок зіткнення водій і пасажирка легкового авто загинули на місці, загинув також один із пасажирів автобуса "Кишинів – Затока". Всі загиблі громадяни Молдови.

На момент аварії в автобусі перебував 41 пасажир. Поки немає інформації, чи є серед постраждалих громадяни України.

Чи скасовуватимуть субсидії?

Вдень 22 серпня з'явилась інформація про те, що Кабмін пропонує скасувати субсидії на газ великій кількості споживачів.

Зокрема, йдеться про тих споживачів, які досі не встановили у своїх помешканнях лічильники газу.

Для стимулювання населення до встановлення лічильників Кабмін з 1 жовтня скасовує пільги та субсидії на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу в раніше встановлених обсягах соціальних нормативів. Це поширюється на споживачів, які не встановили лічильники за рахунок державного/місцевого бюджетів або власних коштів операторів газорозподільчих систем,
– інформація про таку постанову з'явилась вдень 22 серпня у ЗМІ.

Проте згодом у Кабміні спростували інформацію про скасування субсидій споживачам без лічильника, запевнивши, що такої постанови в уряді поки не ухвалювали.

Лічильник газовий
Кабмін поки не скасовував субсидій споживачам без лічильників

Теги: Новини України Новини політики Молдова Аварії та ДТП Кабінет Міністрів України Субсидії Операція Об'єднаних сил Перемир'я Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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