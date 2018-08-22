Главные новости 22 августа: новое "перемирие", ДТП в Молдове и объяснение о субсидиях

В Минске договорились о о новом – так называемом "школьном перемирии", которое должно заработать на Донбассе с 29 августа. В Молдове произошло смертельное ДТП с автобусом, который ехал из Кишинева в украинскую Затоку. В Кабмине опровергли информацию об отмене субсидий для украинцев без счетчиков газа. Такими были главные новости среды, 22 августа, в Украине и мире.

В Минске договорились о новом перемирии

22 августа Трехсторонняя контактная группа при участии представителей оккупантов на Донбассе договорилась в Минске о введении нового так называемого "режима тишины".

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Так называемое "школьное перемирие" должно начаться в полночь 29 августа.

Стороны обязуются осуществить все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня. Для мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, согласно ее мандату,

– отметила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы.

Украина также предложила представителям России помиловать двоих граждан РФ и передать их консулу страны с одновременной передачей Киеву украинских военнослужащих, удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса.

Авария автобуса с украинцами в Молдове

В ночь на 22 августа в Молдове произошло ДТП с автобусом, который ехал из Кишинева в Затоку Одесской области.

В результате аварии трое человек погибли, еще 12 были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

ДТП произошло недалеко от молдавско-украинской границы в районе города Штефан-Водэ на юге Молдовы.

По предварительной версии, автобус врезался в прицеп трактора, который ехал впереди и двигался без включенных осветительных сигналов.

Удар был настолько мощным, что автобус перевернулся, а прицеп трактора занесло на встречную полосу, где он ударился в легковой автомобиль, который двигался по встречной полосе.



Авария с пассажирским автобусом в Молдове произошла в ночь на 22 августа

В результате столкновения водитель и пассажирка легкового авто погибли на месте, погиб также один из пассажиров автобуса "Кишинев – Затока". Все погибшие – граждане Молдовы.

На момент аварии в автобусе находился 41 пассажир. Пока нет информации, есть ли среди пострадавших граждане Украины.

Отменят ли субсидии?

Днем 22 августа появилась информация о том, что Кабмин предлагает отменить субсидии на газ большому числу потребителей.

В частности, речь идет о тех потребителях, которые до сих пор не установили в своих квартирах счетчики газа.

Для стимулирования населения к установке счетчиков Кабмин с 1 октября отменяет льготы и субсидии на оплату услуг по поставке и распределению природного газа в ранее установленных объемах социальных нормативов. Это распространяется на потребителей, которые не установили счетчики за счет государственного/местного бюджетов или собственных средств операторов газораспределительных систем,

– информация о таком постановлении появилась днем 22 августа в СМИ.

Однако впоследствии в Кабмине опровергли информацию об отмене субсидий потребителям без счетчика, заверив, что такое постановление в правительстве пока не принимали.



Кабмин пока не отменял субсидии потребителям без счетчиков