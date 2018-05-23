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Головні новини 23 травня: Бобул йде в президенти, українського журналіста засудили в Білорусі

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Головні новини 23 травня в Україні і світі
Головні новини 23 травня в Україні і світі / Колаж 24 Каналу

Народний артист України Іво Бобул заявив про намір брати участь у президентських виборах. Українського журналіста Павла Шаройка засудили до 8 років у Білорусі. А українські військові влаштували відкритий демарш Президентові Порошенку. Такими були головні новини середи, 23 травня.

Відомий український співак і композитор Іво Бобул заявив, що має намір брати участь у виборах президента України.

Обов'язково. Зараз збираю фінанси. Вони потрібні в першу чергу. А народ підтримає, я в цьому навіть не сумніваюся, 
– сказав Бобул.

Згодом він підтвердив серйозність своїх намірів в ексклюзивному коментарі журналістам 24 Каналу.

За словами артиста, до нього вже звертались олігархи з пропозицією допомогти, проте він має намір просити гроші на кампанію не в кого-небудь, а в самого Дональда Трампа.

"Я зважився на цей крок, тому що бачу, що наша країна йде не туди, куди потрібно. Ми летимо в прірву і не можемо зупинитися. Для того, щоб зупинитися, потрібно мати команду. Вона у мене готова. Як тільки почнуться вибори і можна буде анонсувати політичну платформу – ми це все зробимо красиво і правильно", – заявив Іво Бобул.

Іво Бобул президент
Іво Бобул йде в президенти

Українського журналіста Шаройка засудили у Білорусі

Верховний суд Білорусі виніс українському журналісту Павлові Шаройку вирок і засудив його до понад 8 років позбавлення волі за "шпигунство".

Про це повідомив журналістам посол України в Білорусі Ігор Кизим.

Суд над Шаройком закінчився ще у лютому, проте дотепер про вирок не було відомо.

Наразі українець перебуває у СІЗО КДБ Білорусі. Днями його відвідував український консул та дозволили зустріч з дружиною.

Кореспондента "Українського радіо" у Мінську Павла Шаройка КДБ Білорусі арештувало 25 жовтня 2017 року у справі про шпигунство.

12 лютого стало відомо про початок суду над ним, який проходив за зачиненими дверима. Наприкінці лютого було відомо, що йому вже винесли вирок, проте рішення суду трималось у таємниці.

Українські військові влаштували демарш Порошенкові

23 травня Петро Порошенко під час візиту до Миколаєва підписав Закон про перейменування Високомобільних десантних військ на Десантно-штурмові війська.

Указом Президента також було змінено колір беретів українських морпіхів. Тепер замість чорних вони мають носити головні убори кольору морської хвилі.

Так, під час заходу бійці Першого Феодосійського Окремого батальйону морської піхоти, який не зрадив присягу та до останнього чинив опір окупантам у Криму, влаштували перед гарантом відкритий демарш.

Чимало піхотинців відмовились одягати нові берети і вийшли на плац у чорних.

Військові такий свій вчинок пояснюють тим, що виступають "проти фасадної реформи армії".

23 травня в Україні відзначають День морської піхоти.

Теги: Новини України Скандал Новини політики Петро Порошенко арешт Новини Білорусі ЗМІ журналісти
Джерело: 24 Канал
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