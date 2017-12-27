Головні новини 27 грудня: повернення полонених та звільнення Дєєвої

73 українських військових та цивільних повернулися з полону окупантів. Кабінет міністрів погодив звільнення заступниці міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Анастасії Дєєвої. Такими були головні новини України 27 грудня.

Повернення полонених

27 грудня відбувся обмін між Україною та терористичними "ДНР" та "ЛНР". 73 українських військових та цивільних повернулись додому. Серед них – фанат луганської "Зорі" Владислав Овчаренко, якого бойовики "засудили" до 17 років "ув'язнення"через "шпигунство на користь України", блогер Едуард Неделяєв, який не приховував своєї проукраїнської позиції (зник у листопаді 2016-го), кіборг Олександр Морозов, а також 63-річний український науковець Ігор Козловський.

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Україна мала видати бойовикам 306 осіб в обмін на 74 українців, однак частина відмовилась повертатись на окуповані території – наприклад, екс-мер Торецька, якого звинувачують у сепаратизмі, передумав в останній момент. Також одна жінка, яку утримували бойовики, вирішила залишитись в окупованому Донецьку, мотивуючи це тим, що там проживає її сім'я.

До речі, Віктор Медведчук, який негласно є одним з ключових облич у переговорному процесі щодо обміну полоненими, вважає, що найближчим часом може відбутись ще один обмін.

Звільнення Дєєвої

Кабінет міністрів України звільнив заступницю міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасію Дєєву.

Біометричний контроль для іноземців: старт

З 1 січня 2018 року всі іноземці, що в'їжджають в Україну, проходитимуть біометричний контроль. У них не тільки скануватимуть паспорти, але і братимуть відбитки пальців.

У середу, 27 грудня, систему запустили у тестовому режимі – зокрема, перевіряли готовність українських прикордонників на кордоні з Росією. В основних пунктах пропуску на кордоні вже використовують спеціальні мобільні комплекси.

Слідом за запуском на кордоні з Росією у тестовому режимі, біометричний контроль почав працювати і на залізничному транспорті.

Біометричний контроль на залізничному транспорті у дії!

Швидка приємна процедура і ви вже в Україні! #ДПСУ #новини pic.twitter.com/L78bEs9J7j — МВС України (@MVS_UA) 27 грудня 2017 р.

"Укроборонпром" залишиться без керівника?

В Україні – черговий кадровий скандал. Близько місяця тому Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратись із ситуацією на підприємствах, що входять до складу держконцерну "Укроборонпром" – там накопичились борги по зарплаті. Не забув Гройсман і про дедлайн – дав часу до 25 грудня.

Сьогодні на засіданні Кабміну Гройсман гнівно заявив, що підпише подання на ім'я президента, аби звільнити керівника "Укроборонпрому" Романа Романова, оскільки той доручення не виконав. "Більше з вами я працювати не буду. Сказано, не зроблено – до побачення! Шукайте іншу роботу!" – ось такий у нас грізний прем'єр.

Поповнення в МЗС

В Міністерстві закордонних справ побільшало співробітників – відтепер у Києві в будівлі на Михайлівській площі працюватиме кіт Амбассадор. Директор політичного департаменту відомства Олексій Макеєв вже показав нового співробітника і його робоче місце, а також розповів про його завдання.