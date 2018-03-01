Головні новини 28 лютого: про що сказав Порошенко, шоу перед виборами у РФ і далі морози

28 лютого Президент України Петро Порошенко несподівано дав велику прес-конференцію, яку анонсував лише за день до її проведення. Люті морози навіть у перший день весни не збираються відступати з України. А у Росії кандидати у президенти – Ксенія Собчак і Володимир Жиріновський добряче поскандалили у прямому ефірі. Такими були головні новини, середи, 28 лютого.

Прес-конференція Петра Порошенка

28 лютого Президент України Петро Порошенко провів двогодинну прес-конференцію, на якій йому ставили й доволі незручні питання.

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Що цікаво, про проведення прес-конференції "Виклики-2018" у Порошенка анонсували лише за день до її проведення.

Серед тем, про які говорив гарант: основні виклики України у 2018 році, кадрові питання, робота Верховної Ради, обмін полоненими, поставки зброї зі США, президентські та парламентські вибори, згадав і про кораблі в Криму.

Ми готові прийняти кораблі з Криму тільки разом з Кримом! pic.twitter.com/zuUb5rKIP8 — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 лютого 2018 р.

Під час прес-конференції Порошенкові поставили й кілька незручних запитань, зокрема про його різдвяний відпочинок на Мальдівах.

Президент запевнив, що літав на острови за своїм паспортом та за своїм прізвищем і з відповідною реєстрацією у прикордонників.

Порошенко божився, що його "життя не цукор" і попросив журналістку, яка поставила йому чергове незручне запитання, "не нервуватись".

Головне з прес-конференції Порошенка: відео

Жиріновський обізвав Собчак, та облила його водою у прямому ефірі

У Росії кандидати у президенти поскандалили у прямому ефірі і ледь не дійшло до бійки.

Під час теледебатів стався конфлікт між кандидатами у президенти Ксенією Собчак та Володимиром Жиріновським.

Конфлікт між політиками відбувся під час виступу ще одного кандидата – Сергія Бабуріна. Жиріновський втрутився у виступ, час на який був відведений саме Бабуріну.

Собчак намагалась втихомирити агресивного політика, у відповідь той обізвав її "с*кою", "повією" і "соромом Росії".

Слова на Жиріновського не подіяли, тому Собчак, довго не роздумуючи, вилила на нього склянку води.

Дивіться відео конфлікту між Собчак та Жиріновським: Увага! На відео присутня ненормативна лексика:

Чоловік Ксенії Собчак актор Максим Віторган заступився за свою дружину і собі обізвав Жиріновського.

Згодом і сама Ксенія Собчак на своїй сторінці в Instagram емоційно прокоментувала конфлікт із опальним політиком.

Морози не відступають

Навіть у перший день весни морози не збираються покидати Україну.

В той час, як Одещина готується до другої хвилі негоди, а на Тернопільщині замерз найбільший рівнинний водоспад, у Харкові сніг падає просто у трамваї.

Дивіться відео, як у харківському трамваї падає сніг: