Головні новини 28 лютого: про що сказав Порошенко, шоу перед виборами у РФ і далі морози
28 лютого Президент України Петро Порошенко несподівано дав велику прес-конференцію, яку анонсував лише за день до її проведення. Люті морози навіть у перший день весни не збираються відступати з України. А у Росії кандидати у президенти – Ксенія Собчак і Володимир Жиріновський добряче поскандалили у прямому ефірі. Такими були головні новини, середи, 28 лютого.
Прес-конференція Петра Порошенка
28 лютого Президент України Петро Порошенко провів двогодинну прес-конференцію, на якій йому ставили й доволі незручні питання.
Читайте також: Прес-конференція Петра Порошенка: про що говорив Президент
Що цікаво, про проведення прес-конференції "Виклики-2018" у Порошенка анонсували лише за день до її проведення.
Серед тем, про які говорив гарант: основні виклики України у 2018 році, кадрові питання, робота Верховної Ради, обмін полоненими, поставки зброї зі США, президентські та парламентські вибори, згадав і про кораблі в Криму.
Під час прес-конференції Порошенкові поставили й кілька незручних запитань, зокрема про його різдвяний відпочинок на Мальдівах.
Президент запевнив, що літав на острови за своїм паспортом та за своїм прізвищем і з відповідною реєстрацією у прикордонників.
Порошенко божився, що його "життя не цукор" і попросив журналістку, яка поставила йому чергове незручне запитання, "не нервуватись".
Головне з прес-конференції Порошенка: відео
Жиріновський обізвав Собчак, та облила його водою у прямому ефірі
У Росії кандидати у президенти поскандалили у прямому ефірі і ледь не дійшло до бійки.
Під час теледебатів стався конфлікт між кандидатами у президенти Ксенією Собчак та Володимиром Жиріновським.
Конфлікт між політиками відбувся під час виступу ще одного кандидата – Сергія Бабуріна. Жиріновський втрутився у виступ, час на який був відведений саме Бабуріну.
Собчак намагалась втихомирити агресивного політика, у відповідь той обізвав її "с*кою", "повією" і "соромом Росії".
Слова на Жиріновського не подіяли, тому Собчак, довго не роздумуючи, вилила на нього склянку води.
Дивіться відео конфлікту між Собчак та Жиріновським: Увага! На відео присутня ненормативна лексика:
Чоловік Ксенії Собчак актор Максим Віторган заступився за свою дружину і собі обізвав Жиріновського.
Згодом і сама Ксенія Собчак на своїй сторінці в Instagram емоційно прокоментувала конфлікт із опальним політиком.
Морози не відступають
Навіть у перший день весни морози не збираються покидати Україну.
В той час, як Одещина готується до другої хвилі негоди, а на Тернопільщині замерз найбільший рівнинний водоспад, у Харкові сніг падає просто у трамваї.
Дивіться відео, як у харківському трамваї падає сніг: