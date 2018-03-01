17:15
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Головні новини 28 лютого: про що сказав Порошенко, шоу перед виборами у РФ і далі морози

2471 Читать новость на русском
Головні новини 28 лютого в Україні та світі
Головні новини 28 лютого в Україні та світі / Колаж 24 Каналу

28 лютого Президент України Петро Порошенко несподівано дав велику прес-конференцію, яку анонсував лише за день до її проведення. Люті морози навіть у перший день весни не збираються відступати з України. А у Росії кандидати у президенти – Ксенія Собчак і Володимир Жиріновський добряче поскандалили у прямому ефірі. Такими були головні новини, середи, 28 лютого.

Прес-конференція Петра Порошенка

28 лютого Президент України Петро Порошенко провів двогодинну прес-конференцію, на якій йому ставили й доволі незручні питання.

Читайте також: Прес-конференція Петра Порошенка: про що говорив Президент

Що цікаво, про проведення прес-конференції "Виклики-2018" у Порошенка анонсували лише за день до її проведення.

Серед тем, про які говорив гарант: основні виклики України у 2018 році, кадрові питання, робота Верховної Ради, обмін полоненими, поставки зброї зі США, президентські та парламентські вибори, згадав і про кораблі в Криму.

Під час прес-конференції Порошенкові поставили й кілька незручних запитань, зокрема про його різдвяний відпочинок на Мальдівах.

Президент запевнив, що літав на острови за своїм паспортом та за своїм прізвищем і з відповідною реєстрацією у прикордонників.

Порошенко божився, що його "життя не цукор" і попросив журналістку, яка поставила йому чергове незручне запитання, "не нервуватись".

Головне з прес-конференції Порошенка: відео

Жиріновський обізвав Собчак, та облила його водою у прямому ефірі

У Росії кандидати у президенти поскандалили у прямому ефірі і ледь не дійшло до бійки.

Під час теледебатів стався конфлікт між кандидатами у президенти Ксенією Собчак та Володимиром Жиріновським.

Конфлікт між політиками відбувся під час виступу ще одного кандидата – Сергія Бабуріна. Жиріновський втрутився у виступ, час на який був відведений саме Бабуріну.

Собчак намагалась втихомирити агресивного політика, у відповідь той обізвав її "с*кою", "повією" і "соромом Росії".

Слова на Жиріновського не подіяли, тому Собчак, довго не роздумуючи, вилила на нього склянку води.

Дивіться відео конфлікту між Собчак та Жиріновським: Увага! На відео присутня ненормативна лексика:

Чоловік Ксенії Собчак актор Максим Віторган заступився за свою дружину і собі обізвав Жиріновського.

Згодом і сама Ксенія Собчак на своїй сторінці в Instagram емоційно прокоментувала конфлікт із опальним політиком.

Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно. А если чуточку обдумать происшедшее, становится еще грустнее. В 90-х, когда Жириновский вскарабкался на политическую сцену, казалось, что это не такое уж страшное зло: у страны все впереди, и уж одного клоуна и хама мы как-нибудь выдержим. Прошло четверть века, а ничего нового, кроме клоуна и хама, – правда, сильно постаревшего – с нами не произошло. И сегодня он продолжает играть эту унылую роль ,только для того,чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах. Его специально держат на любых выборах президента как заградотряд,который все превращает в цирк и нелепость. Все это очень и очень грустно на самом деле...:(

Допис, поширений Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Морози не відступають

Навіть у перший день весни морози не збираються покидати Україну.

В той час, як Одещина готується до другої хвилі негоди, а на Тернопільщині замерз найбільший рівнинний водоспад, у Харкові сніг падає просто у трамваї.

Дивіться відео, як у харківському трамваї падає сніг:

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Погода Вибори в Росії 2018 Володимир Жиріновський Ксенія Собчак Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 182
Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
сьогодні, 16:30 Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
16954
Савченко викликали на допит у СБУ, проте вона виїхала за кордон
сьогодні, 16:22 Савченко викликали на допит у СБУ, проте вона виїхала за кордон
1185
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сьогодні, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 574
Посадити генерала Рубана: чому голову
сьогодні, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 2080
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук