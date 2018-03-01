Главные новости 28 февраля: про что говорил Порошенко, шоу перед выборами в РФ и дальше морозы
28 февраля Президент Украины Петр Порошенко неожиданно дал большую пресс-конференцию, которую анонсировал лишь за день до ее проведения. Сильные морозы даже в первый день весны не собираются отступать из Украины. А в России кандидаты в президенты – Ксения Собчак и Владимир Жириновский сильно поскандалили в прямом эфире. Такими были главные новости, среды, 28 февраля.
Пресс-конференция Петра Порошенко
28 февраля Президент Украины Петр Порошенко провел двухчасовую пресс-конференцию, на которой ему ставили и довольно неудобные вопросы.
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Что интересно, о проведении пресс-конференции "Вызовы-2018" у Порошенко анонсировали лишь за день до ее проведения.
Среди тем, о которых говорил гарант: основные вызовы Украине в 2018 году, кадровые вопросы, работа Верховной Рады, обмен пленными, поставки оружия из США, президентские и парламентские выборы, вспомнил и о кораблях в Крыму.
Во время пресс-конференции Порошенко поставили и несколько неудобных вопросов, в частности о его рождественском отдыхе на Мальдивах.
Президент заверил, что летал на острова по своему паспорту и под своей фамилией и с соответствующей регистрацией у пограничников.
Порошенко божился, что его "жизнь не сахар" и попросил журналистку, которая поставила ему очередное неудобный вопрос, "не нервничать".
Главное из пресс-конференции Порошенко: видео
Жириновский обозвал Собчак, та облила его водой в прямом эфире
В России кандидаты в президенты поскандалили в прямом эфире и дело едва не дошло до драки.
Во время теледебатов произошел конфликт между кандидатами в президенты Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским.
Конфликт между политиками произошел во время выступления еще одного кандидата – Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено именно Бабурину.
Собчак пыталась утихомирить агрессивного политика, в ответ тот обозвал ее "с*кой", "проституткой" и "позором России".
Слова на Жириновского не подействовали, поэтому Собчак, долго не раздумывая, вылила на него стакан воды.
Смотрите видео конфликта между Собчак и Жириновским: Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:
Муж Ксении Собчак актер Максим Виторган вступился за свою жену тоже обозвал Жириновского.
Впоследствии и сама Ксения Собчак на своей странице в Instagram эмоционально прокомментировала конфликт с одиозным политиком.
Морозы не отступают
Даже в первый день весны морозы не собираются покидать Украину.
В то время, как Одесская область готовится ко второй волне непогоды, а на Тернопольщине замерз самый большой равнинный водопад, в Харькове снег падает прямо в трамвае.
Смотрите видео, как в харьковском трамвае падает снег: