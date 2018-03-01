Главные новости 28 февраля: про что говорил Порошенко, шоу перед выборами в РФ и дальше морозы

28 февраля Президент Украины Петр Порошенко неожиданно дал большую пресс-конференцию, которую анонсировал лишь за день до ее проведения. Сильные морозы даже в первый день весны не собираются отступать из Украины. А в России кандидаты в президенты – Ксения Собчак и Владимир Жириновский сильно поскандалили в прямом эфире. Такими были главные новости, среды, 28 февраля.

Пресс-конференция Петра Порошенко

28 февраля Президент Украины Петр Порошенко провел двухчасовую пресс-конференцию, на которой ему ставили и довольно неудобные вопросы.

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Что интересно, о проведении пресс-конференции "Вызовы-2018" у Порошенко анонсировали лишь за день до ее проведения.

Среди тем, о которых говорил гарант: основные вызовы Украине в 2018 году, кадровые вопросы, работа Верховной Рады, обмен пленными, поставки оружия из США, президентские и парламентские выборы, вспомнил и о кораблях в Крыму.

Ми готові прийняти кораблі з Криму тільки разом з Кримом! pic.twitter.com/zuUb5rKIP8 — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 лютого 2018 р.

Во время пресс-конференции Порошенко поставили и несколько неудобных вопросов, в частности о его рождественском отдыхе на Мальдивах.

Президент заверил, что летал на острова по своему паспорту и под своей фамилией и с соответствующей регистрацией у пограничников.

Порошенко божился, что его "жизнь не сахар" и попросил журналистку, которая поставила ему очередное неудобный вопрос, "не нервничать".

Главное из пресс-конференции Порошенко: видео

Жириновский обозвал Собчак, та облила его водой в прямом эфире

В России кандидаты в президенты поскандалили в прямом эфире и дело едва не дошло до драки.

Во время теледебатов произошел конфликт между кандидатами в президенты Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским.

Конфликт между политиками произошел во время выступления еще одного кандидата – Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено именно Бабурину.

Собчак пыталась утихомирить агрессивного политика, в ответ тот обозвал ее "с*кой", "проституткой" и "позором России".

Слова на Жириновского не подействовали, поэтому Собчак, долго не раздумывая, вылила на него стакан воды.

Смотрите видео конфликта между Собчак и Жириновским: Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Муж Ксении Собчак актер Максим Виторган вступился за свою жену тоже обозвал Жириновского.

Впоследствии и сама Ксения Собчак на своей странице в Instagram эмоционально прокомментировала конфликт с одиозным политиком.

Морозы не отступают

Даже в первый день весны морозы не собираются покидать Украину.

В то время, как Одесская область готовится ко второй волне непогоды, а на Тернопольщине замерз самый большой равнинный водопад, в Харькове снег падает прямо в трамвае.

Смотрите видео, как в харьковском трамвае падает снег: