Головні новини 30 грудня: захоплення пошти у Харкові, Порошенко підписав закон про бюджет

У Харкові зловмисник у відділенні "Укрпошти" захопив у заручники 11 людей. Петро Порошенко підписав закон про бюджет-2018 та закон про ввезення товарів через кордон. Президент Росії Володимир Путін не привітав з Новим роком низку світових очільників. Такими були головні новини 30 грудня.

Захоплення пошти у Харкові

Близько 14:00 30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". На місці події перебуває близько 20 поліцейських авто, які оточили територію біля будівлі.

Дивіться також: Захоплення "Укрпошти" у Харкові: з'явилось відео з приміщення із заручниками

Про захоплення заручників повідомив чоловік, дружина якого працює у відділенні. Озброєний зловмисник в будівлі "Укрпошти" утримував 11 осіб, серед яких було двоє дітей віком 11 і 13 років.

На «Киевской» мужчина захватил здание почты. На нем, якобы, взрывчатка. Внутри есть дети. Все оцеплено pic.twitter.com/B0pKf6NtyO — Харьков 057.ua (@kharkov057ua) 30 грудня 2017 р.

Чітких вимог для звільнення заручників з відділення "Укрпошти" бандит не називав, але вимоги чоловіка могли бути пов'язані з обміном утримуваних осіб на Донбасі.

Основне питання – в тому, що він говорить, що не всі заручники були звільнені під час переговорів, які нещодавно відбулися,

– сказали у поліції.

У заручниках в захопленому відділенні пошти в Харкові перебувають 9 дорослих і двоє дітей



Відео: MediaPort pic.twitter.com/jy3jhSNkLo — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 30 грудня 2017 р.

Згодом поліцейським вдалось переконати чоловіка відпустити кількох заручників – трьох жінок і двох дітей. Звільнений з заручників хлопчик Андрій Ремига розповів, що у чоловіка був якийсь пристрій, прикріплений до тіла. При цьому із заручниками він поводився чемно, навіть пропонував каву.

Силовики почали штурм будівлі "Укрпошти" – злочинця затримали.

Оперативники уголовного розыска Нацполиции только что локализовали преступника, взявшего в заложники людей.

Блпгодарю за службу! pic.twitter.com/EXpeUpS2GE — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 30 грудня 2017 р.

Бюджет і ввезення товарів через кордон

Президент України Петро Порошенко поставив свій підпис під законом №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік", який на початку грудня ухвалила Верховна Рада.

Доходи державного бюджету на 2018 рік визначено у сумі 917,9 мільярда гривень, а видатки – на рівні 991,7 мільярда гривень.

Читайте також: Бюджет-2018: головні цифри України

"Граничний обсяг дефіциту держбюджету пропонується передбачити у розмірі 80,6 мільярда гривень або 2,4% ВВП. Граничний обсяг державного боргу встановлено у розмірі 1999,3 мільярда гривень, що складатиме 60% ВВП. Планові обсяги державних гарантій визначено на рівні 24 мільярди гривень. Надходження від приватизації прогнозується у обсязі 21,3 мільярда гривень", – йдеться у документі.

Крім того, у 2018 році розмір прожиткового мінімуму зросте на 9%, а мінімальної заробітної плати – на 16,3%.

Також 30 грудня Порошенко підписав закон про ввезення товарів через кордон. Тепер завозити в Україну можна буде лише три посилки на місяць, вартістю не більше 50 євро кожна і вагою не більше 50 кілограмів один раз на три доби.

При цьому громадянин України має перебувати за кордоном понад 24 години.

Привітання Путіна

Президент Росії Володимир Путін привітав з Новим роком низку президентів і традиційно демонстративно не привітав Президента України Петра Порошенка.

Читайте також: Росія програє битву за Україну, – Валенса

Також у переліку немає очільників країн-сусідів: глави Литви Даля Грібаускайте, президента Латвії Раймондса Вейоніса, президента Естонії Керсті Кальюлайди та глави Польщі Анджея Дуди.

Окрім того, черговість перерахування світових лідерів доволі цікава. Президенти пострадянських країн стоять на початку переліку, далі – великі світові партнери Росії, зокрема, Бразилія, Китай, Індія.

Президент США Дональд Трамп йде аж після президента Словенії, а Ангела Меркель – після В'єтнаму. Наприкінці списку можна знайти прізвище французького лідера Еммануеля Макрона.

Скандал з харчами для АТО

В один із київських ресторанів потрапила передача (мішок картоплі), що призначалася воїнам АТО на Донбасі. Про це свідчить записка, що була у тому мішку. Відповідно до неї, збирали цю передачу діти з вчителями однієї зі шкіл на Рівненщині.

Журналісти сайту "24" вирішили зв’язатися за номером телефону, який було вказано у тій записці, – відповіла жінка, що представилася працівницею школи. За її словами, це правда, що у їхньому освітньому закладі готували цю передачу, однак про подальшу її долю вона нічого сказати не могла.

Згодом у Facebook з’явився коментар голови Гощанської РДА Тараса Гоменюка, який безпосередньо займався передачею цієї картоплі до зони АТО.

"Ця записка, як я вже писав, могла потрапити ресторану, тим шляхом, що частину зібраних продуктів ми обміняли на сухі супи у підприємця, оскільки до 19 грудня він не встигав висушити та пофасувати нам ці набори, більшість з яких відвезено до 80-ї бригади ВДВ і 10-ї гірськоштурмової бригади бойовим підрозділам. А свіжі овочі підприємець очевидно продавав не сушеними, так як його склади були забитими", – зазначив він.