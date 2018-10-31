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      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      Головні новини 31 жовтня: вибух у ФСБ в Росії, безвіз з Катаром і Хелловін

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      Головні новини 31 жовтня в Україні та світі
      Головні новини 31 жовтня в Україні та світі / 24 Канал

      У будівлі ФСБ Росії у місті Архангельську пролунав вибух. З 2 листопада українці їздитимуть без віз у Катар. Черговий інцидент із тортом – тепер у ресторані Києва. Такими були головні новини середи, 31 жовтня.

      Вибух у ФСБ в Архангельську

      Вранці 31 жовтня у російському Архангельську у будівлі ФСБ стався вибух, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула (як згодом з’ясувалось, сам підривник) та ще три постраждали (співробітники ФСБ).

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      Теракт – саме за цією статтею Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження – здійснив 17-річний хлопець. Він загинув внаслідок підриву.

      За версією російських слідчих, він проніс вибуховий пристрій усередину будівлі і привів його в дію.

      За даними росЗМІ, підривником був 17-річний студент Михайло Жлобицький, який був анархістом.

      вибух теракт ФСБ Архангельськ
      Підозрюваний у вибуху в ФСБ в Архангельську Михайло Жлобицький

      Згодом у мережі з’явилися фото з місця вибуху. На яких, зокрема, можна побачити самого підривника та його студентський квиток, який видано на ім’я Михайла Жлобицького, студента другого курсу Архангельського політехнічного технікуму.

      У мережі з’явилось відео з наслідками вибуху у будівлі управління ФСБ в Архангельську.

      На кадрах видно пошкоджені стіни, уламки на підлозі та металодетектор зі слідами, схожими на сліди від крові.

      Дивіться відео з місця вибуху у будівлі ФСБ в Архангельську:

      Безвіз з Катаром

      З 2 листопада між Україною і Державою Катаром починає діяти безвізовий режим.

      Угоди про безвіз з однією найбагатших країн світу вдалось досягнути ще у березні.

      31 жовтня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час візиту до Катару підтвердив, що до запровадження безвізу все готово.

      Тортом в обличчя в ресторані Києва

      У столичному ресторані Guramma Italiana 31 жовтня трапився резонансний інцидент – офіціант пожбурив тортом в обличчя відвідувачці.

      Відео, на якому видно курйозний інцидент, з'явилось у соцмережах. Його зафіксували очевидці, які також перебували у закладі.

      На кадрах видно, як дві жінки кричать на офіціантів. Один з них не витримав і запустив тортом в обличчя відвідувачці.

      Другий офіціант взяв страву зі столу і кинув його на іншу гостю ресторану. Після цього співробітники закладу пішли, а відвідувачки почали вимагати адміністратора.

      Дивіться відео, як офіціант кинув торт в обличчя відвідувачці в ресторані Києва:

      У ресторані прокоментували прикрий випадок, наголосивши на "хамстві з боку гостей", а у хлопців-офіціантів не витримали нерви.

      Хелловін-2018

      Хелловін 2018 святкують в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

      В Україні це свято з кожним роком набуває все більшої популярності, зокрема, через яскраві традиції.

      Історія Хелловіну: дивіться відео

      Знаменитості уже потішили моторошним макіяжем та курйозними відео.

      А ви святкуєте Хелловін?

       

       

      Теги: Новини політики Новини України Хелловін Новини Києва Катар Безвізовий режим ФСБ Вибух в Архангельску Вибух Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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