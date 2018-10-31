У будівлі ФСБ Росії у місті Архангельську пролунав вибух. З 2 листопада українці їздитимуть без віз у Катар. Черговий інцидент із тортом – тепер у ресторані Києва. Такими були головні новини середи, 31 жовтня.

Вибух у ФСБ в Архангельську

Вранці 31 жовтня у російському Архангельську у будівлі ФСБ стався вибух, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула (як згодом з’ясувалось, сам підривник) та ще три постраждали (співробітники ФСБ).

Читайте також: Що відомо про Владислава Рослякова, який влаштував теракт у коледжі Керчі

Теракт – саме за цією статтею Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження – здійснив 17-річний хлопець. Він загинув внаслідок підриву.

За версією російських слідчих, він проніс вибуховий пристрій усередину будівлі і привів його в дію.

За даними росЗМІ, підривником був 17-річний студент Михайло Жлобицький, який був анархістом.



Підозрюваний у вибуху в ФСБ в Архангельську Михайло Жлобицький

Згодом у мережі з’явилися фото з місця вибуху. На яких, зокрема, можна побачити самого підривника та його студентський квиток, який видано на ім’я Михайла Жлобицького, студента другого курсу Архангельського політехнічного технікуму.

У мережі з’явилось відео з наслідками вибуху у будівлі управління ФСБ в Архангельську.

На кадрах видно пошкоджені стіни, уламки на підлозі та металодетектор зі слідами, схожими на сліди від крові.

Дивіться відео з місця вибуху у будівлі ФСБ в Архангельську:

Безвіз з Катаром

З 2 листопада між Україною і Державою Катаром починає діяти безвізовий режим.

Угоди про безвіз з однією найбагатших країн світу вдалось досягнути ще у березні.

31 жовтня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час візиту до Катару підтвердив, що до запровадження безвізу все готово.

Сьогодні на зустрічі із прем'єр-міністром Катару Абдулою Аль Тані у Досі констатували завершення всіх формальностей - з 2 листопада між Україною і Катаром починає працювати безвізовий режим. Міцнішаємо друзями! pic.twitter.com/V9EiD2TFzt — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 31 жовтня 2018 р.

Тортом в обличчя в ресторані Києва

У столичному ресторані Guramma Italiana 31 жовтня трапився резонансний інцидент – офіціант пожбурив тортом в обличчя відвідувачці.

Відео, на якому видно курйозний інцидент, з'явилось у соцмережах. Його зафіксували очевидці, які також перебували у закладі.

На кадрах видно, як дві жінки кричать на офіціантів. Один з них не витримав і запустив тортом в обличчя відвідувачці.

Другий офіціант взяв страву зі столу і кинув його на іншу гостю ресторану. Після цього співробітники закладу пішли, а відвідувачки почали вимагати адміністратора.

Дивіться відео, як офіціант кинув торт в обличчя відвідувачці в ресторані Києва:

У ресторані прокоментували прикрий випадок, наголосивши на "хамстві з боку гостей", а у хлопців-офіціантів не витримали нерви.

Хелловін-2018

Хелловін 2018 святкують в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

В Україні це свято з кожним роком набуває все більшої популярності, зокрема, через яскраві традиції.

Історія Хелловіну: дивіться відео

Знаменитості уже потішили моторошним макіяжем та курйозними відео.

А ви святкуєте Хелловін?