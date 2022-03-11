Київ, Маріуполь та ще 4 напрямки: ЗСУ назвали головні цілі ворога

Згідно з останніми даними, агресор зосереджує основні наступальні зусилля на кількох напрямках.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України від 11 березня, головними із них залишаються Київ та Маріуполь

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Окупант почав просування на кількох напрямках

Крім того, ворог розпочав просування в напрямках Кривого Рогу, Кременчука, Нікополя і Запоріжжя.

Однак підрозділи російської армії-агресора втрачають наступальний темп. Вони очікують залучення додаткових підрозділів, а також змушені зупинятися для поповнення запасів.

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