Новий пункт відспівувань окупантів: патріарх Кіріл освятив головний храм росгвардії

У Росії освятили головний храм росгвардії. Керував цим дійством патріарх Кіріл, який знову вирішив виголосити ганебну й цинічну промову.

Дійство відбувалося в неділю 6 листопада. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал.

Зверніть увагу Замість "прав людини" – "жертовність": Кіріл запропонував зміни до стратегії нацбезпеки

Нова точка для відспівування окупантів

Головний храм росгвардії побудували у місті Балашиха й цинічно присвоїли ім'я князя Володимира Великого. Тобто храм російського підрозділу, який теж є співучасником війни проти України, назвали іменем українського правителя – київського князя. Тепер загиблих в Україні відспівуватимуть у храмі на честь українського правителя.

Після освячення храму патріарх Кіріл вирішив виголосити чергову цинічну промову. Мовляв, Росія зараз стикається з серйозними небезпеками, хоч сама їх і створює війною, ядерним шантажем, шантажем довкола Каховської ГЕС тощо.

Країна віч-на-віч стикається з небезпеками, такими небезпеками, які кидають виклик самому існуванню нашої країни. І сьогодні ми проходимо через такі небезпеки. І, звичайно, просимо Господа і Царицю Небесну, яка покриває, віримо, всю Русь своїм державним покровом, щоб вона зберегла народ наш і всі народи Русі від ззовні нав'язаної міжусобної боротьби,

– цинічно заявив Кіріл.

Культ війни у Росії: храм російських збройних сил

Ні для кого вже не секрет, що Росія прославляє культ війни, що яскраво втілено в храмі збройних сил, побудованому в парку "Побєда" в Московській області до 75-річчя перемоги в Другій світовій війні.

Храм, який є нібито християнським, викликає багато питань – у середині можна знайти фрески із зображеннями Шойгу та Путіна, червоної армії, Сталіна тощо. Крім того, у храмі зберігають фуражку та костюм Адольфі Гітлера.

Цей храм так само освячував патріарх Кіріл власною персоною.

Цікаво – Кіріл обіцяє "вічне життя" мобілізованим: дивіться відео