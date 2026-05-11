Головний капелан ГУР чесно відповів, чи має Буданов досі вплив на розвідку

Кирило Буданов із січня 2026 року обіймає посаду голови Офісу президента України. Проте всій країні і далеко за її межами він став відомий, коли очолював Головне управління розвідки. Водночас він зберіг певний зв'язок з попереднім місцем роботи.

Підполковник і головний капелан ГУР Міноборони Костянтин Холодов розповів 24 Каналу про співпрацю з Кирилом Будановим, коли той був очільником розвідки. Холодов розкрив, чи підтримують вони контакт нині.

Читайте також Під ударом – нафтобаза, РЛС, РЕБ та ангари: у Криму атакували критичні військові об'єкти ворога

Чи залишився зв'язок у Буданова із ГУР?

Холодов зазначив, що має сьогодні зв'язок з Будановим. Також їм вдалося побачитися кілька разів за той період, коли ексголова ГУР входив у курс справ на новому місці. За словами головного капелана, він навіть освятив новий кабінет Буданова.

"Це було його прохання. Мабуть, в нього серед друзів є ще духовенство, але він попросив, щоб я це зробив. Я освятив його кабінет – простір, де він працює, і він подякував мені за це", – наголосив підполковник.

Варто знати. На Кирила Буданова у квітні 2019 року було вчинено замах. Тоді у Голосіївському районі Києва була підірвана автівка Chevrolet Evanda, що належала йому. Як повідомляють джерела, вибух був випадковим. Коли один з російських кілерів закладав у машину вибухівку, вона здетонувала і відірвала йому руку. Буданов прибіг на місце вибуху і, дізнавшись, що у замаху брав участь ще один зловмисник, побіг його шукати, озброївшись пістолетом. Підозрюваний тоді втік, проте пізніше його затримали. Кілери були засуджені на сім і вісім років ув'язнення.

Капелан зазначив, що не мав нагоди вести відверті розмови з Будановим щодо його цінностей та переконань. Проте, за його словами, колишній глава ГУР є фанатом козацької доби і йому подобаються постаті того часу.

Цікаво. Коли у 2020 році Володимир Зеленський шукав кандидатів на посаду голови ГУР, Кирила Буданова як експерта запросили на одну з нарад з президентом. Під час розмови Буданов, як розповіли журналісти, вразив Зеленського, і він став одним з претендентів на посаду нового очільника ГУР.



Остаточне рішення було ухвалено на нараді, коли озвучили характеристику Буданова – "спроможний, не помічений у деструктивних діях проти влади, бере участь у найнебезпечніших операціях, але поки не має стратегічного бачення". Проте останнє не стало на заваді тому, що його кандидатуру зрештою погодили.

Холодов сказав, що Буданов у добрих відносинах з нинішнім керівником ГУР – Олегом Іващенком.

Є авторитет керівника військового підрозділу, є авторитет керівника Офісу президента, а є просто дружні стосунки. Думаю, і новий керівник, і попередній у добрих відносинах,

– пояснив головний капелан ГУР.

Він підкреслив, що не в курсі, чи може Буданов сьогодні подзвонити керівнику якогось з великих підрозділів і сказати, що, мовляв, потрібно провести певну операцію. Однак, за словами Костянтина Холодова, якщо його особисто попросять зробити щось за його фахом, то він готовий навіть уночі встати й піти працювати.

Які останні заяви Буданова?

Глава ОПУ вважає, що телефонна розмова між Зеленським та Путіним не може відбутися раптово або "здійснитися звичайним мобільним дзвінком". Проте, за його словами, якщо Росія реально готова до змістовного діалогу, то Україна не відмовиться від нього.

Також глава ОПУ зазначив, якщо будуть дотримані умови припинення вогню, яке оголосив Зеленський, то Україна може його продовжити. Він зауважив, що це може дати сподівання на встановлення стійкого миру. Буданов вважає, що подальший розвиток подій залежить від дій Росії. Водночас Україна стежить за діями противника та готова до будь-яких сценаріїв.

Крім того, Буданов має чітку позицію щодо вимог Росії про виведення української армії з територій Донецької та Луганської областей. Глава ОПУ відповів, що Україна нічого не віддасть. Проте, як наголосив він, щодо Донбасу існує певне рішення, яке задовольнить насамперед Київ, і "ніхто тут не в праві торгувати землею".