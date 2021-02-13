Головний кіт Великої Британії святкує ювілейні 10 років на службі Королівства

13 лютого 2021 , 18:48
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Головний кіт Великої Британії святкує професійний ювілей. Він – 10 років на службі Королівства.

Джерело:

Daily Sabah

Ювіляра звати Ларрі. Його привіз на Downing Street у 2011 році тогочасний прем'єр Девід Кемерон.

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Він мав рятувати резиденцію від мишей. Ларрі прижився і став улюбленцем не лише Кабміну, а й всієї Великої Британії.


Кіт Ларрі на службі 10 років / Фото AFP

Часто його можна було помітити на офіційних зустрічах, які проводили в резиденції прем'єра. Але у 2019 році Ларрі змушений був поступитися своїм робочим місцем собаці.


Пес Джонсона – Дайлін / Фото з твітера Кері Саймондс

Новий очільник британського уряду Борис Джонсон привіз на Downing Street свого чотирилапого друга Дайлін. І тепер Ларрі не часто можна побачити на офіційних прийомах в резиденції прем'єра.