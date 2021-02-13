Головний кіт Великої Британії святкує ювілейні 10 років на службі Королівства

Головний кіт Великої Британії святкує професійний ювілей. Він – 10 років на службі Королівства.
Джерело:Daily Sabah
Ювіляра звати Ларрі. Його привіз на Downing Street у 2011 році тогочасний прем'єр Девід Кемерон.
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Він мав рятувати резиденцію від мишей. Ларрі прижився і став улюбленцем не лише Кабміну, а й всієї Великої Британії.
Кіт Ларрі на службі 10 років / Фото AFP
Часто його можна було помітити на офіційних зустрічах, які проводили в резиденції прем'єра. Але у 2019 році Ларрі змушений був поступитися своїм робочим місцем собаці.
Пес Джонсона – Дайлін / Фото з твітера Кері Саймондс
Новий очільник британського уряду Борис Джонсон привіз на Downing Street свого чотирилапого друга Дайлін. І тепер Ларрі не часто можна побачити на офіційних прийомах в резиденції прем'єра.