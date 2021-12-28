Головний корупціонер 2021 року ініціював зміни до конституції Білорусі

Олександр Лукашенко сам запропонував зміни до конституції у частині обмеження повноважень президента. А щоб зміни впровадити у життя, треба референдум провести.

Що ж за обмеження напланував там собі Лукашенко? Заявив, мовляв, все, досить, пора чітко прописати у коституції, що одна і та сама людина виявляється не може бути президентом держави більше 2 термінів.

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Чи піде Лукашенко з посади президента

То що, це означає, що Лукашенко йде? Не зараз! Бо є там і одне маленьке уточнення, прописане такими мілкими літерами, як у договорах про кредити, що ці обмеження на кількість президентських термінів почнуть діяти тільки після вступу на посаду новообраного президента.

А от той президент, який припинить виконання своїх повноважень, не може бути притягнутий до відповідальності за дії, які він вчиняв на посаді та навіть зможе стати довічним сенатором.

Але на обмеженнях повноважень Лукашенко не зупинився. Запропонував ще створити новий конституційний орган, з не до кінця прописаними повноваженнями та, відмовитися від позаблокового та без'ядерного статусу Білорусі. Зокрема, внести зміни до статті 18.

Там із чинної редакції пропонується прибрати фразу, цитую: "Республіка Білорусь має на меті зробити свою територію без'ядерною зоною, а державу – нейтральною". І додати іншу фразу: "Республіка Білорусь виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав".

Лукашенко хоче змінити конституцію / Фото Getty Images

До речі, ті ж таки конституційні зміни фактично унеможливлюють участь у президентських виборах для представників опозиції, що на час переслідування перебрались за кордон. Бо для участі у виборах кандидат має прожити попередні 20 років у Білорусі, при цьому не маючи ані громадянства, ані посвідки на проживання в іноземній державі.

При цьому сам конституційний референдум запланований на лютий 2022 року, без конкретних дат. Але питання, як кажуть експерти, навіть не у датах, а у доцільності.

Усі ці сигнали свідчать лише про одне, Лукашенко нічого міняти не збирається, а лише переставляє ліжка у борделі. Бо народ все так же не може йому а ні заперечити, а ні сказати про своє бачення, а ні взяти участь у обговоренні тих змін.

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Диктатор прагне змін на тлі кризи

Загалом все свідчить про те, що ці зміни Лукашенко вирішив внести на тлі кризи і на догоду Путіну, мовляв, дивись, ти змінив свою, я можу внести зміни до своєї. А от добрі вони чи погані ті зміни, чи й взагалі ніякі не має жодного значення. Головне, що ширма красива.

А тим часом, міжнародна організація "Центр дослідження корупції та організованої злочинності" присудила самопроголошеному президентові Білорусі Олександру Лукашенку звання "корупціонер року".



Лукашенка визнали "корупціонером року" / Фото Getty Images

Це думка, до речі, не однієї конкретної людини, а цілого жюрі у складі 6 журналістів та експертів у галузі протидії корупції. А обрали Лукашенка з рекордних 1166 претендентів, номінованих на це саме звання.

І тут важливо – за які такі заслуги?

По-перше, бо кристально-чистий Лукашенко, той який все для своєї країни робить, і тільки нею і живе, організував потоки державних коштів олігархам, близьким до його сім'ї.

По-друге. Наказав перехопити та посадити у Мінську пасажирський літак Ryanair з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем на борту, чим порушив всі міжнародні повітряні правила і норми. Літак, я нагадаю, летів за маршрутом Афіни – Вільнюс, утім Лукашенка це не зупинило.

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Вже далі, той самий самопроголошений диктатор, спровокував міграційну кризу, направивши тисячі біженців до кордону Білорусі з Євросоюзом.

Диктатор спровокував міграційну кризу / Фото Getty Images

А на сам кінець ще й поширював дезінформацію про коронавірус та методи його лікування. Скільки життів він таким чином згубив, навіть рахувати не берусь.

І певно тут же вам цікаво, хто ж там ще був фіналістами тієї самої премії, кого обійшов білоруський диктатор:.

президента поваленого Афганістану Мухаммада Ашрафа Гані Ахмадзай;

сирійського диктатора Башара Хафеза Асада;

президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана;

ексканцлера Австрії Себастьяна Курца.

Нагадаю, що минулого року, у 2020 році, лауреатом премії "корупціонер року" став президент Бразилії Жаїр Болсонару, у 2019 році ним був прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат. У 2014 році це звання дісталося президенту Росії Володимиру Путіну.