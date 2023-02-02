"За сімейними обставинами": головний прокурор Києва Кіпер їздив за кордон у новорічну відпустку

Керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер на новорічні свята їздив у відпустку за кордон, де загалом провів 10 днів. Сам прокурор не приховує, що ціль поїздки не була робочою.

Журналісти "Схем" виявили, що Кіпер виїхав з України 29 грудня 2022 року через кордон з Польщею та повернувся 8 січня 2023 року.

Увага У яких випадках чиновники можуть виїхати за кордон після заборони: перелік підстав

Прокурор підтвердив, що виїжджав за кордон саме у відпустку, пояснивши це "сімейними обставинами", але відмовився називати країну, де відпочивав,

– йдеться у повідомленні.

Він пояснив це міркуваннями безпеки, оскільки його дружина влітку змінила російське громадянство на українське. Сказав, що "заради безпеки дружини не хотів би публічно повідомляти про те, в якій країні вона проживає з дитиною".

Російський паспорт дружини досі дійсний

Водночас журналісти встановили, що російський паспорт його дружини Ірини Кіпер і досі не анульований в Росії.

Дійсність документа перевірили за допомогою офіційного сервісу МВС Росії. Цей паспорт серед недійсних не значиться,

– йдеться у повідомленні.

Також, використовуючи дані паспорту, на офіційному сайті федеральної податкової служби Росії розслідувачі знайшли її індивідуальний номер платника податків.

Дружина прокурора може досі сплачувати податки Росії / Скриншот Схеми

Що Кіпер про це каже

Коли журналісти запитали у Кіпера, чому російський паспорт його дружини досі дійсний, той відповів, що "цими питаннями займалась міграційна служба України" і порадив звернутись напряму до відомства.

Водночас у положенні про Державну міграційну службу України вказано, що відомство у межах компетенції "здійснює провадження з питань прийняття до громадянства України і про припинення громадянства України та подає відповідні документи на розгляд Комісії при президентові України з питань громадянства". Тобто, серед завдань ДМС немає пункту, що стосується допомоги по виходу з громадянства іншої країни, наголосили розслідувачі.

Кіпер двічі виїздив за кордон під час війни

Головний прокурор Києва насправді двічі виїжджав за кордон у приватних цілях під час повномасштабного вторгнення.

Окрім новорічної відпустки, він їздив у відпустку до Відня у серпні 2022 року, за його словами, поїздка була з метою лікування.

Журналісти зазначили, що на підтвердження своїх слів Кіпер надав квитанцію про оплату медичних послуг в одній із віденських клінік на суму у 1,5 тисячі євро.

Депутатам заборонили виїжджати за кордон з особистою метою: головне