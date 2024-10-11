Напередодні Судного дня головний рабин України благословив Буданова

У п'ятницю, 11 жовтня, головний рабин України Моше Реувен Асман благословив главу ГУР Кирила Буданова. Сталося це напередодні єврейського осіннього свята.

Про це Моше Реувен Асман повідомив на офіційних сторінках у соцмережах.

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Головний рабин України благословив Буданова

Напередодні великого та святого дня Йом-Кіпур (Судного дня). Я мав честь Благословити на гарний, солодкий та Переможний рік – Легендарну людину голову ГУР Кирила Олексійовича Буданова. Нехай Всевишній оберігає захисників України,

– написав головний рабин.

Моше Реувен Асман благословив Кирила Буданова / фото головного рабина України

Що відомо про свято Йом-Кіпур

Як відомо, у 2024 році єврейське осіннє свято Йом-Кіпур відзначається з вечора 11 жовтня до наступного заходу сонця 12 жовтня. Триває Судний день або є Субота субот 25 годин.

Для вірян Йом-Кіпур або Судний день є вкрай важливим, адже заведено вважати, що саме у цей час вирішується те, якою буде доля людини протягом наступного року. Протягом цього свята єврей дотримуються суворого посту. Їм заборонено митися, їсти, також торкатися до шкіряних виробів, користуватися косметикою і вступати у шлюбні відносини.

Завершується Йом-Кіпур також ситною вечерею для усієї сім'ї та висловом "Через рік в Єрусалимі".