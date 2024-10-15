Ексагент КДБ пояснив, чому Путін панічно боїться своєї дачі в Сочі

Владімір Путін дуже боїться за своє життя. Кремлівський диктатор більше не відвідує свою дачу у Сочі. Більше того головну будівлю резиденції "Бочарів струмок" знесли. Причина може бути в українських безпілотниках.

Дрони України почали уражати об'єкти за понад тисячу кілометрів від України, а Путін не вірить у потужності російської ППО, тому не їздить у Сочі. Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов.

До теми У The Hill назвали єдину реальну "червону лінію" Путіна

Путіну вигадали алібі

Сергій Жирнов зазначив, що раніше у Сочі Путін проводив до 30 днів на рік. Також були роки, коли він перебував там мало не 6 місяців. Адже у Сочі йому побудували копію його кабінету у Кремлі, тому деякі його виступи були саме звідти. Диктатор дуже любив резиденцію "Бочарів струмок", але зараз боїться туди літати.

Путін став боятись туди літати, тому що коли безпілотники стали добивати аж до "Оленьї", що за 1 800 кілометрів від України. Потім були удари по "Енгельсу", який теж за 600 – 700 кілометрів від України. Україна вже не раз доводила, що у неї є можливості вдарити Путіна куди завгодно, де завгодно,

– сказав він.

Вже доведено, що російські системи ППО насправді не працюють так, як потрібно. У Сочі розміщені комплекси "Панцир-С1". Навіть Путін у них не вірить, тому й не буває у резиденції "Бочарів струмок".

"Підозрюю, що він боявся, але зізнатися сам собі у цьому не міг. Йому в адміністрації президента вигадали таке алібі, що потрібно знести цей корпус та сказати, що там роботи. Це усе буде відбудовуватись ще приблизно 5 років. Тому якщо там все знесено, то і їздити туди не варто. Нібито він не боягуз, який боїться їздити у якесь місце", – припустив ексспівробітник КДБ.

Нагадаємо, видання "Проект" написало, що у 2024 році Путін провів лише одну зустріч у Сочі. Це було 6 березня, коли прибув голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі. У 2023 році він перебував у Сочі лише 8 днів, тоді як до пандемії залишався там на 30 і більше днів на рік. Також головну будівлю резиденції Путіна "Бочарів струмок" у Сочі знесли. Були опубліковані супутникові знімки, які про це свідчать. Співрозмовник видання, близький до Путіна, зазначив, що той боїться за своє життя та тому перестав літати на південь.