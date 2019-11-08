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      Головою Дніпропетровської облради став колишній заступник Коломойського

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      Святослав Олійник був заступником голови ОДА у Дніпрі Ігоря Коломойського у 2014
      Святослав Олійник був заступником голови ОДА у Дніпрі Ігоря Коломойського у 2014 / Колаж 24 каналу

      Новим главою Дніпропетровської обласної ради став Святослав Олійник, за нього проголосували 91 із 93 присутніх депутатів. Чотири роки перед цим Олійник був заступником голови ради, а ще раніше – заступником голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського.

      Обрали Олійника на XIX сесії Дніпропетровської обласної ради, про що повідомила її пресслужба у п'ятницю, 8 листопада.

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      На початку пленарного засідання попередній глава облради Гліб Пригунов офіційно склав свої повноваження. У відставку він подав 5 листопада, аргументуючи свій крок тим, що "останнім часом політична картина в Україні кардинально змінилася". Мовляв, багато партій, представлених фракціями зараз в обласній раді, не мають підтримки мешканців області.

      Гліб Пригунов – представник "Блоку Петра Порошенка". Йому вже було відомо, що 8 листопада на сесії Дніпропетровської облради депутати планують розглянути питання оголошення йому недовіри та подальшої відставки.

      Святослава Олійника ж пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським. Місцеві ЗМІ писали, що саме в інтересах останнього Олійник домагався відставки Пригунова.

      Олійник
      Коломойський та Олійник у 2014 / Фото Укрінформу

      Що відомо про Святослава Олійника 

      Народився в 1975 році в Дніпрі. У 1998 – 2005 працював у прокуратурі. Після Помаранчевої революції у 2005 році звільнився за власним бажанням та розпочав приватну адвокатську практику. У 2006 – 2012 роках був народним депутатом Ради V та VI скликань.

      У 2014 році Ігор Коломойський як голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації призначив Святослава Олійника своїм заступником.

      Однак у 2015 році Олійник пішов працювати головою партії "Відродження" в Дніпропетровській області (цю політсилу також пов'язують з Коломойським), а восени на місцевих виборах його обрали депутатом Дніпропетровської обласної ради.

      Примітно, що саме Олійника ЗМІ вважали головним претендентом на посаду голови Дніпропетровської ОДА. Коли Володимир Зеленський здійснив свій перший візит на Дніпропетровщину 12 липня – в аеропорту президента зустрічав Святослав Олійник. Однак губернатором він не став.

      Дніпро
      Філатов, Олійник, Зеленський – міський голова, потенційний голова ОДА й президент / Фото Depo

      Тоді ж у деяких ЗМІ з'явилися публікації, де Олійника звинувачували в тому, що пов'язані з ним підприємства на Дніпропетровщині отримали чимало підрядів на будівництво за гроші з бюджету. Припускають, що призначати Олійника на такій хвилі негативу Зеленський не ризикнув.

      Зауважимо, що у травні Bihus.info публікувало інтерв'ю з Ігорем Коломойським, де той прямо заявляв, що саме за його рекомендацією Олійника взяли у велику політику. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Дніпра Ігор Коломойський
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