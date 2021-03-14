Звинуватили у булінгу: головреда газети Bild Райхельта відсторонили від посади

Головного редактора німецької газети Bild Юліана Райхельта тимчасово відсторонили від виконання обовязків. Колеги-жінки звинуватили редактора у булінгу.

Окрім того, Райхельту інкримінують зловживання службовим становищем.

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Німецька медіагрупа Alex Springer, якій належить Bild, повідомила, що Райхельт спростовує усі звинувачення.

Водночас медійник сам попросив відсторонити його з посади, доки не з'ясують усі обставини інциденту.

Райхельт, який очолює газету з 2018 року, відсторонений від посади на час проведення службового розслідування, пов'язаного зі звинуваченнями, – мовиться у повідомлені Alex Springer.

Окрім того, пресслужба медіагрупи повідомила: "чітких доказів" вини Райхельта наразі виявити не вдалося. Однак розслідування триває. Пріоритетом є оцінити достовірність та чесність усіх причетних.