Голову Деснянської РДА хочуть відсторонити на час розслідування загибелі людей біля укриття

Керівника Деснянської райдержадміністрації Дмитра Ратнікова пропонують відсторони від виконання обов'язків на час розслідування обставин загибелі людей біля укриття поліклініки.

З відповідним проханням звернувся до Офісу Президента міський голова Києва Віталій Кличко. Він наголосив, що слідство має встановити, чи було відчиненим вночі укриття.

Увага Укриття вночі перевірятимуть патрульні: Кличко сказав, чи були закриті двері сховища поліклініки

Звернувся до Офісу Президента та уряду, які погоджують призначення та звільнення глав районів столиці, про відсторонення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обов'язків, поки триває слідство щодо того чи було відчиненим вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей,

– зазначив мер.

За його словами, відстороненим має бути і керівник медзакладу, якого призначала Деснянська райадміністрація.

раніше Віталій Кличко наголошував, що "відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати".

Мер обіцяв, що рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно.

Чи було укриття поліклініки зачиненим

Наразі неможливо встановити, чи було зачинено укриття поліклініки в Деснянському районі, біля якого загинули люди цієї ночі. Оскільки вибуховою хвилею вибило всі двері та вікна.

Однак, за словами Кличка, це має встановити розслідування.

Житель Києва, дружина якого загинула під час обстрілу розповів, що укриття біля поліклініки було зачинено. Мовляв, охоронець поліклініки був у стані алкогольного сп'яніння і не впускав нікого у сховище.

Глава МВС Ігор Клименко підтвердив, що всі троє людей, чиє життя забрала нічна атака, загинули коли намагалися пройти в укриття.

Поліція та СБУ вже розпочали кримінальне провадження за статтею "Службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків".

Раніше Ратніков заявив, що вночі частині людей все ж вдалося потрапити у сховище поліклініки №3. Директор цієї лікарні пояснив, що працівник нічної зміни відчинив для місцевих жителів центральний вхід закладу.