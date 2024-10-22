У керівниці Миколаївської обласної МСЕК знайшли 450 тисяч доларів: у її сина паспорт Росії

СБУ викрила голову Миколаївської обласної МСЕК на корупційних схемах для ухилянтів. У посадовиці виявили понад 450 тисяч доларів США.

А у сина посадовиці знайшли російський паспорт. Про це повідомила Служба безпеки України у своєму телеграм-каналі.

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Що відомо про викриття голови Миколаївської обласної МСЕК

У СБУ розповіли, що під час обшуків у голови Миколаївської обласної МСЕК виявлено понад 450 тисяч доларів США та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами.

Більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина – інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт.

За наявними даними, молодик оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві Росії в Одесі до початку повномасштабної війни. Також для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири,

– розповіли в службі.

СБУ провело обшуки у голови Миколаївської обласної МСЕК та її сина / Фото СБУ

За даними слідства, протягом 2015 – 2023 років очільниця Миколаївської обласної МСЕК зазначала у своїх деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму трохи більш як 2 мільйони гривень.

"Крім того, встановлено, що у 2023 році посадовиця оформила собі та сину 2 групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат", – наголосили в СБУ.

Правоохоронці виявили у голови Миколаївської МСЕК 450 тисяч доларів США / Фото Офісу генпрокурора

У службі зазначили, що на підставі отриманих матеріалів вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру. Також триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Варто зазначити, що правоохоронці не називали ім'я фігурантки. Однак наразі керівницею Миколаївської обласної МСЕК є Віра Бєлякова.

Під час обшуків у голови Миколаївської обласної МСЕК виявили пакет з доларами / Відео Офісу генпрокурора

До слова, це вже не перший скандал з головами обласних МСЕК. Раніше правоохоронці викрили на незаконному збагаченні голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. У її будинку виявили близько 6 мільйонів доларів США готівкою в різних валютах.