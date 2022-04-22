Голову Нововоронцовської ОТГ Марчука окупанти відпустили з полону

Російські окупанти відпустили голову Нововоронцовської ОТГ Володимира Марчука, якого вчора, 21 квітня, викрав один із російських загарбників, не маючи відповідного наказу.

У Херсонській ОВА повідомили, що Марчука відпустили, зараз він у безпеці і почувається нормально.

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Окупант хотів здійснити обмін цивільного на військових

Нагадаємо, що вчора російський військовий, не маючи жодних наказів, самовільно викрав голову Нововоронцовської ОТГ Марчука, який був старшим гуманітарної колони. Окупант хотів обміняти чоловіка на полонених російських військових.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявляла, що цей вчинок говорить про хаос та безлад в російській армії. За її словами, за скоєний злочин буде відповідати не лише окупант, який викрав старшого гуманітарної колони, але і ті, хто допустили захоплення цивільних задля обміну на військових росіян.

Окрім цього, під час проведення евакуації на Херсонщині ворог цинічно відкрив реактивний вогонь по позиціях ЗСУ, розуміючи, що українські захисники не відповідатимуть, бо попереду них була колона з мирними українцями.

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