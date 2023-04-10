Рада відправила у відставку голову Рахункової палати Валерія Пацкана
Джерело:Олексій Гончаренко
Під час засідання Верховної Ради 10 квітня нардепи проголосували за відставку очільника Рахункової палати Валерія Пацкана. Парламентарі висловили йому недовіру.
"За" проголосували 250 депутатів. Згідно з рішенням, Пацкан перестає бути і членом Рахункової палати.
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Перше голосування провалили
Перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив, що для звільнення Пацкана використали норму статті 12 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану", а саме що може бути висловлена недовіра від не менш як однією четвертою народних депутатів. Тобто спочатку зібрали підписи 113 депутатів, які б ініціювали висловлення недовіри.
Зауважимо, що депутати звинувачують Пацкана у некомпетентності та провалі реформи РП в частині євроінтеграції.
До слова, його вже намагалися звільнити на початку грудня, однак рішення підтримали лише 215 народних депутатів. Тоді голосування відбулось на підставі заяви про відставку, яку Пацкан написав у листопаді.
Крім того, Железняк анонсував внесення на посаду голови Рахункової Геннадія Пліса. З квітня 2020 по листопад 2023 року він очолював Держаудитслужбу, а до цього рік був заступником міністра фінансів.
В грудні 2022 Пліса призначили членом Рахункової палати, що зробило можливим його призначення головою.
Що відомо про Валерія Пацкана
- Валерій Пацкан розпочав свою політичну діяльність у 2001 році на посаді голови виконавчого комітету Закарпатської обласної організації Політичної партії "Реформи і порядок".
- 26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах його обрали депутатом за списками партії "Блок Петра Порошенка".
- 15 березня 2018 року обраний та призначений Верховною Радою України Головою Рахункової палати України.
- У листопаді Пацкан отримав підозру в справі щодо подій 2017 – 2018 років. За даними слідства, у вересні 2017 року Пацкан подав до Апарату Верховної Ради заяву про компенсацію за житло, хоча на той час уже нібито мав у власності квартиру в новобудові в Печерському районі Києва.
- В результаті за понад шість місяців він незаконно одержав понад 117 тисяч гривень. Сам Пацкан назвав підозру необґрунтованою і що вона може бути пов'язана з запланованим аудитом НАБУ.