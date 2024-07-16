Чи можуть Угорщину позбавити головування в ЄС: в Єврокомісії дали чітку відповідь

З початку липня Угорщина головує у Європейському Союзі, а прем'єр-міністр країни Віктор Орбан уже встиг відзначитися скандальними поїздками у Росію та Китай. Однак позбавити головування в ЄС угорську сторону не можуть.

Віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова в інтерв'ю журналістам Суспільного зазначила, що у європейському законодавстві для цього немає жодної юридичної можливості.

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Угорщину не можуть позбавити головування в ЄС

Віцепрезидентка Єврокомісії, як юрист, пояснила, що попри те, що Угорщину не можуть позбавити головування в Європейському Союзі, інші країни-члени можуть інакше тиснути на Віктора Орбана.

Ми можемо бойкотувати й відкрито показати, що не погоджуємось із політикою пана Орбана,

– сказала Юрова.

Вона також наголосила, що ЄС уже поступово готується до майбутнього головування Польщі у 2025 році. Юрова також підтвердила, що, попри суперечливу позицію Орбана, завдати шкоди Європейському Союзу він все одно не зможе.

"Угорське головування припадає на той час, коли Рада не прийматиме жодних ключових рішень, оскільки ми на початку законодавчого періоду зміни мандатів в інститутах", – пояснила віцепрезидентка Європейської комісії.

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