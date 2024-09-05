Білорусь вночі збивала "Шахеди" над Гомелем: як далеко місто на карті від кордону з Україною

Росія у ніч проти 5 вересня запустила по території України дрони-камікадзе типу "Шахед", і вже не вперше вони перетинають повітряний простір Білорусі. Цієї ночі білоруським військовим вкотре довелося підіймати авіацію, щоб знищити БпЛА.

Збивали "Шахед", який запустили по території України, над білоруським містом Гомель. Як далеко воно розташоване від українського кордону – показує 24 Канал.

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Де розташоване місто Гомель

У ніч проти 5 вересня Росія запустила по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Дрони заходили кількома групами з різних напрямків, і вже не вперше перетнули повітряний простір Білорусі.

Якщо раніше білоруські військові лише підіймали авіацію, то цього разу стало відомо про збиття ударних БпЛА, й, ба більше, у мережі з'явилися кадри з підтвердженням.

Як пишуть у ЗМІ, щонайменше один "Шахед" білоруські військові збили над містом Гомель. Звуки вибуху чули в Гомельському районі о 01:34 і 01:36, а близько о 02:20 з аеродрому "Барановичі" злетів ще один винищувач.

Місто Гомель розташоване на південному сході Білорусі. Це друге місто в країні за кількістю населення, адже за останніми даними у ньому проживало близько 535,2 тисячі мешканців.

Дивіться на карті, де розташоване місто Гомель

Місто лежить за 38 кілометрів від українського кордону в Чернігівській області, а до обласного центру – близько 110 кілометрів.

Гомельська область межує й з Росією. Від Гомеля до російського кордону близько 40 кілометрів, а до найближчого обласного російського центру, Брянськ, відстань понад 250 кілометрів.

Останнім часом "Шахеди" все частіше перетинають повітряний простір Білорусі. У мережі припускають, що такі дії можуть бути й навмисними, щоб білоруські ППО могли тренуватися. Таку думку, зокрема, висловив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.