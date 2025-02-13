Вибухи лунали у Білорусі вночі: ППО працювала проти невідомих дронів над Гомелем

Неочікувані звуки почули мешканці білоруського Гомеля вночі 13 лютого. Це були дзижчання БпЛА та вибухи.

У місцевих спільнотах білоруси викладали відео та скаржилися на "п**дець". 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Дрони над Гомелем: що відомо про вибухи в Білорусі 13 лютого

Усе почалося ще перед початком доби 13 лютого. У мережі почали з'являтися відео та дописи білорусів про ймовірну атаку БпЛА в районі міста Гомель.

Очевидці говорили про звуки вибухів, роботу ППО, а також зафіксували у небі падіння об'єктів у вогні. Подію засвідчили у самому Гомелі та на його околицях.

Зауважимо, що саме в цей час Росія атакувала Україну вкотре своїми ударними дронами. Тож дуже ймовірно, що якісь із них залетіли на територію Білорусі, що трапляється не вперше.

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Є у мережі також неперевірена інформація, що дрони попадали у селах Романовичі, Нова Белиця та у мікрорайоні Гомеля Волотов.

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До слова, буквально кілька тижнів тому, 28 січня, була інформація, що у Мозирському районі Білорусі ППО збила російський ударний БПЛА. Ба й загалом за рік на білоруські території залітали близько 400 дронів Росії.