У Гомельській області Білорусі розмістилися російські військові з Бєлогорська та Улан-Уде
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
Російські окупанти розмістили окремі підрозділи у Гомельській області, що у Білорусі. Мовиться про 35-ту та 36-ту загальновійськову армію.
За даними Генштабу ЗСУ, загарбників перекинули з Бєлогорська та Улан-Уде.
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Окремі підрозділи армії Східного військового округу розмістили у районах населених пунктів:
- Речиця,
- Ямпіль.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники перекидають частину своїх військ з території Білорусі до Росії. Роблять це, використовуючи авіацію та залізницю.
Водночас білоруський журналіст Антон Мотолько помітив, як приблизно 100 одиниць російської техніки із Білорусі виїхали у бік Росії. Наразі повідомляють, що колона прямує до Смоленська.
У комплектацію входять вантажівки Урал і КамАЗ, УАЗ Патріот, КУНГи, бензовози та автобуси ПАЗ,
– зазначив журналіст.
Примітно, що раніше техніку перевозили залізницею, а тепер вона на власних колесах рухається до Росії.
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