Про це Гончаренко заявив в ефірі "Курбанова LIVE", повідомляє 24 Канал.

Деякі його ініціативи та заяви, як на мене, цілком вкладаються у те, що працює він не на Україну, а на когось іншого. Тому що він дійсно руйнує і лякає, і висуває такі ініціативи, які відлякують людей займатися бізнесом, когось узагалі стимулюють їхати з України, бо вони просто не бачать майбутнього,

– вважає Гончаренко.

Парламентар нагадав, що у минулому Данило Гетманцев був помічником народного депутата Володимира Сівковича, якому Служба безпеки України заочно повідомила про підозру в керівництві "російською резидентурою" в Україні.

Окрім того, за словами Гончаренка, навколо Гетмацева з'являються журналістські розслідування, які вказують на можливі зв'язки з бізнесом, що "нібито обслуговує структури, пов'язані з Рамзаном Кадировим".

"Мені навіть просто цікаво, що за ці роки корисного зробив Данило Гетманцев, яку корисну ініціативу він провів, яку корисну дію він зробив, очолюючи один із ключових комітетів. Я не знаю жодної", – додав Гончаренко.

Він також звернув увагу на відсутність в уряду затвердженої програми дій, підкресливши, що саме податкова політика є ключовим інструментом економічного розвитку держави.