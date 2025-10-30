Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на програму журналістки та телеведучої Яніни Соколової.

Що відомо про ситуацію?

Увагу журналістки привернула компанія Travel Professional Group Poland, яка діє у Польщі. Її засновницею є Олена Гетманцева, мати народного депутата.

Серед співзасновників та керівників також фігурує Валерій Паренчук, який у минулому займався туристичним бізнесом у Києві. Нині, за даними публікацій російського держагентства "Грозний-Інформ", він співпрацює з Міністерством транспорту Чечні.

29 січня 2024 року з'явилася новина про те, що Паренчук як директор з розвитку компанії Easybooking зустрівся з міністром транспорту Чечні Рамзаном Черхіговим для обговорення відкриття нових авіарейсів з аеропорту "Грозний".

Також Яніна Соколова навела дані з розслідування Bihus.Info. У 2023 році журналісти виявили, що компанія "Нью Проперті Плюс", пов’язана з Гетманцевим та його колишнім партнером Дмитром Махарінським, після анексії Криму продовжила діяти під російською юрисдикцією.

У російських реєстрах ця структура залишила за собою попередню адресу й види діяльності, проте перейшла під управління громадянина Росії Махарінського. На нього ж оформлене і ТОВ "Кримстройсервис АМ", зареєстроване 2016 року в Ялті, яке й досі працює та сплачує податки у країні-агресорці.

Ми бачимо ситуацію, коли особи, пов’язані з родиною високопосадовця, ведуть бізнес у країні-агресорі та на окупованій території, тоді як сам депутат очолює податковий комітет Верховної Ради України,

– зазначила Соколова у програмі.

До слова, Данило Гетманцев з 2002 по 2010 роки працював помічником-консультантом нардепа Володимира Сівковича. У 2022 році проти того запровадили американські санкції. Мінфін звинуватив Сівковича у співпраці з російськими спецслужбами та участі в операціях ФСБ, спрямованих проти США та їхніх союзників. Зрештою, ця ситуація стала підставою для відмови Гетманцеву в участі у конкурсі на посаду судді Касаційного адміністративного суду у 2017 році.