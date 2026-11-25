Важке поранення може кардинально змінити життя людини, однак не обов'язково позбавляє її можливості будувати нові плани та знаходити себе в незвичних справах. Український ветеран Сергій "Ворон" Райлян після ампутації обох ніг, тривалого лікування та проблем із зором вирішив не здаватися і спробувати себе у творчості.

Чоловік опанував гончарство, облаштував удома майстерню та почав виготовляти керамічні вироби на замовлення. Тепер він хоче розвивати власну справу й доводить, що навіть після найважчих випробувань можна знайти нове покликання. Свою історію Сергій "Ворон" Райлян розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Як Сергій отримав важке поранення на фронті

Сергій пішов на війну добровольцем у 18 років. Спочатку служив в артилерії, а згодом потрапив до 79-ї десантно-штурмової бригади. За час служби побував на багатьох гарячих ділянках фронту, зокрема у Щасті, Сіверськодонецьку, Лимані, Святогірську та Мар'їнці.

Поранення військовий отримав в околицях Новомихайлівки. Він добровільно викликався відвезти побратимів на позицію, оскільки добре знав дорогу. Однак через дощі пікап знесло на узбіччя, де була протитанкова міна. Машина наїхала на неї колесом, а вибухом Сергія відірвало разом із частиною автомобіля.

Після евакуації до Дніпра військового доправили гелікоптером до Києва. Там він провів 20 днів у штучній комі. Коли прийшов до тями, дізнався, що втратив обидві ноги, а з його зором не все гаразд.

Згодом з'ясувалося, що в очі потрапила синьогнійна паличка. За словами Сергія, у київській лікарні вважали, що очі вже недоцільно зберігати.

Однак ветеран разом із дружиною вирішив поїхати до Одеси, де звернувся до Інституту очних хвороб та тканинної терапії імені Філатова. Там медики виявили, що частину зору ще можна врятувати, і розпочали інтенсивне лікування.

Повне інтерв'ю з "Вороном": дивитись відео

Як ветеран знайшов себе у гончарстві

Після поранення Сергій не хотів їхати до реабілітаційного центру, однак згодом погодився спробувати програму "Гончарство в темряві". Спочатку ідея здавалася йому незвичною, проте заняття поступово захопили чоловіка.

Навчання тривало 45 днів, із яких 24 були робочими. Спершу Сергій працював із глиною за столом, а вже наступного дня спробував гончарне коло. Саме цей процес його зацікавив, адже форму виробу він міг відчувати руками. Крім того, ветеран хотів перевірити, чи можна адаптувати гончарне коло для людей з ампутаціями ніг.

Зазвичай швидкість його роботи регулюють ногою, тому Сергій прагнув знайти спосіб керувати ним руками. У вересні після завершення навчання чоловік повернувся додому та почав облаштовувати власну майстерню.

Уже в жовтні відкрив ФОП. Тепер Сергій виготовляє чашки, тарілки, вази, свічники та різні декоративні вироби. Приблизно 80% його роботи припадає на замовлення, а решту часу він залишає для творчих експериментів. Допомагає йому дружина, яка займається декором і створює власні вироби.

Через порушений зір чоловік не може просто розглядати фотографії в інтернеті, щоб обрати форму для майбутньої роботи. Тому він відвідує магазини, де може торкнутися предметів, відчути їхню форму та зрозуміти, як відтворити її з глини.

До майстерні ветерана також завітав актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю у серіалі "Гра престолів". Він спробував попрацювати за гончарним колом, а також замовив у Сергія свічники.

Які плани має ветеран

У майбутньому Сергій хоче відкрити окрему майстерню неподалік від дому та придбати власну піч для випалювання кераміки. Зараз вироби доводиться передавати до іншої майстерні, а очікування випалу може тривати близько місяця.

Власне обладнання дозволило б ветерану самостійно контролювати якість виробів, швидше виконувати замовлення та більше експериментувати з новими формами.

Сергій зізнається, що після поранення міг би опустити руки, однак не бачить у цьому сенсу. Він переконаний, що завжди можна спробувати вибратися зі складних обставин.

Лягти в помиральну яму я завжди встигну. Отак. Збухатися, просто лягти, нічого не робити, це завжди можна встигнути, для цього багато не треба,

– пояснив ветеран.