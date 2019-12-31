Гончарук озвучив підсумки роботи уряду в 2019 році
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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук озвучив підсумки роботи Кабінету міністрів за 2019 рік. Серед основних досягнень – підписання газового контракту з РФ, зниження цін на тепло та збільшення фінансування медсфери.
Гончарук у своєму фейсбуці відзначив, що уряд працює над тим, аби українці відчули зміни не через 3-5 років, а зараз.
Важливо: "Зшити" країну: Гончарук розповів, на що розраховує уряд у 2020 і які завдання ставить
Нас цікавлять не формальні показники, а конкретні результати. 2019 рік – це наш підготовчий період для того, щоб 2020 рік став "роком ефективності!
– наголосив прем'єр.
Підсумки роботи уряду у 2019 році:
- Ухвалено рішення, що дозволяє знизити суму в платіжках за тепло до 30%. До цієї ініціативи долучилися понад 20 міст.
- Проведено процедуру анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" за європейськими правилами.
- Підписано договір між "Нафтогазом" і російським "Газпромом" про транзит газу на 5 років з можливістю пролонгації.
- "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярдів доларів компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу.
- Схвалено програму медичних гарантій, що гарантуватиме українцям безкоштовну допомогу при пологах, лікуванні інсульту, інфаркту тощо. На це уряд передбачив 72 мільярди гривень.
- Удвічі збільшено фінансування урядової програми "Доступні ліки". До пакету інсулін. Загалом у 2020 році на це виділять 3,3 мільярда гривень.
- Відкрито 45 навчально-практичних центрів з новим обладнанням та технікою для учнів.
- Виділено окремий бюджет на програму "Спроможна школа для кращих результатів".
- У Держбюджеті на 2020 рік передбачено доплату молодим вчителям зі стажем до 10 років – вони отримають по 21 тисячі гривень.
- Підписано меморандум із мобільними операторами. Це дозволить українцям мати якісний та доступний інтернет, особливо, в сільській місцевості.
- Запускається програма дешевих кредитів для відкриття малого та мікробізнесу. Для цього розпочали прийом заявок на 5%, 7%, 9%. Сама програма стартує з 1 лютого 2020 року.
- Розпочато земельну реформу. Уряд розробив програму дешевих кредитів для українських фермерів на купівлю землі.
- Запущено процес приватизації збиткових нестратегічних підприємств. Це принесе держбюджету близько 12 додаткових мільярдів доларів.
- Оновлено керівництво найтоксичніших владних структур – Митної служби, податкової, Держгеокадастру, Дергеонадра, Укравтодору та інших.
- Запустили Нову митницю. Вона має перекрити потоки контрабанди в Україну.
- Посилили захист прав власності – відкрили Офіс протидії рейдерству. Спростили процедуру розгляду скарг у сфері держреєстрації та зменшили термін прийняття рішень щодо окремих категорій справ до 24 годин.
- Уряд бореться з тіньовими ринками – по Україні вже закрили понад 5300 гральних закладів та 403 нелегальні заправки.
- Держгеокадастр розпочав наповнення Публічної кадастрової карти новими шарами. Зокрема, додано окремі інформаційні шари "Незареєстровані території", "Ліси", "Природно-заповідний фонд".
- Держпослуги переводять в онлайн: запустили Е-кабінет забудовника, єдиний транспортний портал і тестується додаток Дія (там доступні е-техпаспорт і е-посвідчення водія).
- Продовження співпраці з МВФ.
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