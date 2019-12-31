Гончарук озвучив підсумки роботи уряду в 2019 році

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук озвучив підсумки роботи Кабінету міністрів за 2019 рік. Серед основних досягнень – підписання газового контракту з РФ, зниження цін на тепло та збільшення фінансування медсфери.

Гончарук у своєму фейсбуці відзначив, що уряд працює над тим, аби українці відчули зміни не через 3-5 років, а зараз.

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Нас цікавлять не формальні показники, а конкретні результати. 2019 рік – це наш підготовчий період для того, щоб 2020 рік став "роком ефективності!

– наголосив прем'єр.

Підсумки роботи уряду у 2019 році: