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      Гончарук озвучив підсумки роботи уряду в 2019 році

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      Гончарук назвав підсумки роботи Кабміну в 2019 році / Фото з Facebook

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук озвучив підсумки роботи Кабінету міністрів за 2019 рік. Серед основних досягнень – підписання газового контракту з РФ, зниження цін на тепло та збільшення фінансування медсфери.

      Гончарук у своєму фейсбуці відзначив, що уряд працює над тим, аби українці відчули зміни не через 3-5 років, а зараз.

      Важливо: "Зшити" країну: Гончарук розповів, на що розраховує уряд у 2020 і які завдання ставить

      Нас цікавлять не формальні показники, а конкретні результати. 2019 рік – це наш підготовчий період для того, щоб 2020 рік став "роком ефективності!
      – наголосив прем'єр.

      Підсумки роботи уряду у 2019 році:

      • Ухвалено рішення, що дозволяє знизити суму в платіжках за тепло до 30%. До цієї ініціативи долучилися понад 20 міст.
      • Проведено процедуру анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" за європейськими правилами.
      • Підписано договір між "Нафтогазом" і російським "Газпромом" про транзит газу на 5 років з можливістю пролонгації.
      • "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярдів доларів компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу.
      • Схвалено програму медичних гарантій, що гарантуватиме українцям безкоштовну допомогу при пологах, лікуванні інсульту, інфаркту тощо. На це уряд передбачив 72 мільярди гривень.
      • Удвічі збільшено фінансування урядової програми "Доступні ліки". До пакету інсулін. Загалом у 2020 році на це виділять 3,3 мільярда гривень.
      • Відкрито 45 навчально-практичних центрів з новим обладнанням та технікою для учнів.
      • Виділено окремий бюджет на програму "Спроможна школа для кращих результатів".
      • У Держбюджеті на 2020 рік передбачено доплату молодим вчителям зі стажем до 10 років – вони отримають по 21 тисячі гривень. 
      • Підписано меморандум із мобільними операторами. Це дозволить українцям мати якісний та доступний інтернет, особливо, в сільській місцевості.
      • Запускається програма дешевих кредитів для відкриття малого та мікробізнесу. Для цього розпочали прийом заявок на 5%, 7%, 9%. Сама програма стартує з 1 лютого 2020 року.
      • Розпочато земельну реформу. Уряд розробив програму дешевих кредитів для українських фермерів на купівлю землі. 
      • Запущено процес приватизації збиткових нестратегічних підприємств. Це принесе держбюджету близько 12 додаткових мільярдів доларів.
      • Оновлено керівництво найтоксичніших владних структур – Митної служби, податкової, Держгеокадастру, Дергеонадра, Укравтодору та інших.
      • Запустили Нову митницю. Вона має перекрити потоки контрабанди в Україну.
      • Посилили захист прав власності – відкрили Офіс протидії рейдерству. Спростили процедуру розгляду скарг у сфері держреєстрації та зменшили термін прийняття рішень щодо окремих категорій справ до 24 годин.
      • Уряд бореться з тіньовими ринками – по Україні вже закрили понад 5300 гральних закладів та 403 нелегальні заправки.
      • Держгеокадастр розпочав наповнення Публічної кадастрової карти новими шарами. Зокрема, додано окремі інформаційні шари "Незареєстровані території", "Ліси", "Природно-заповідний фонд".
      • Держпослуги переводять в онлайн: запустили Е-кабінет забудовника, єдиний транспортний портал і тестується додаток Дія (там доступні е-техпаспорт і е-посвідчення водія).
      • Продовження співпраці з МВФ. 

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Нафтогаз Освіта Медицина
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