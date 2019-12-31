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      Гончарук озвучил итоги работы правительства в 2019 году

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      Гончарук назвал итоги работы Кабмина в 2019 году / Фото из Facebook

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук озвучил итоги работы Кабинета министров за 2019 год. Среди основных достижений – подписание газового контракта с РФ, снижение цен на тепло и увеличение финансирования медсферы.

      Гончарук в своем фейсбуке отметил, что правительство работает над тем, чтобы украинцы почувствовали изменения не через 3-5 лет, а сейчас.

      Важно: "Сшить" страну: Гончарук рассказал, на что рассчитывает правительство в 2020 и какие задачи ставит

      Нас интересуют не формальные показатели, а конкретные результаты. 2019 год – это наш подготовительный период для того, чтобы 2020 год стал "годом эффективности"!
      – подчеркнул премьер.

      Итоги работы правительства в 2019 году:

      • Принято решение, позволяющее снизить сумму в платежках за тепло до 30%. К этой инициативе присоединились более 20 городов.
      • Проведена процедура анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" согласно европейским правилам.
      • Подписан договор между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" о транзите газа на 5 лет с возможностью пролонгации.
      • "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража.
      • Одобрена программа медицинских гарантий, что будет гарантировать украинцам бесплатную помощь при родах, лечении инсульта, инфаркта и тому подобное. На это правительство предусмотрело 72 миллиарда гривен.
      • Вдвое увеличено финансирование правительственной программы "Доступные лекарства". В пакет добавили инсулин. Всего в 2020 году на это выделят 3,3 миллиарда гривен.
      • Открыто 45 учебно-практических центров с новым оборудованием и техникой для учащихся.
      • Выделен отдельный бюджет на программу "Способная школа для лучших результатов".
      • В Госбюджете на 2020 год предусмотрена доплата молодым учителям со стажем до 10 лет – они получат по 21 тысяче гривен.
      • Подписан меморандум с мобильными операторами. Это позволит украинцам иметь качественный и доступный интернет, особенно, в сельской местности.
      • Запускается программа дешевых кредитов для открытия малого и микробизнеса. Для этого начали прием заявок на 5%, 7%, 9%. Сама программа стартует с 1 февраля 2020 года.
      • Начато земельную реформу. Правительство разработало программу дешевых кредитов для украинских фермеров на покупку земли.
      • Запущен процесс приватизации убыточных нестратегических предприятий. Это принесет госбюджету около 12 дополнительных миллиардов долларов.
      • Обновлено руководство токсичных властных структур – Таможенной службы, налоговой, Госгеокадастра, Госгеонедра, Укравтодора и других.
      • Запустили Новую таможню. Она должна перекрыть потоки контрабанды в Украину.
      • Усилили защиту прав собственности – открыли Офис противодействия рейдерству. Упростили процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшили срок принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов.
      • Правительство борется с теневыми рынками – по Украине уже закрыли более 5300 игорных заведений и 403 нелегальных заправки.
      • Госгеокадастр начал заполнение Публичной кадастровой карты новыми слоями. В частности, добавлены отдельные информационные слои "Незарегистрированные территории", "Леса", "Природно-заповедный фонд".
      • Госуслуги переводят в онлайн: запустили Е-кабинет застройщика, единый транспортный портал и тестируется приложение Дия (там доступны электронный техпаспорт и электронное водительское удостоверение).
      • Продолжение сотрудничества с МВФ.

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Медицина Учеба Нафтогаз Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук
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