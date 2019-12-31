Гончарук озвучил итоги работы правительства в 2019 году

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук озвучил итоги работы Кабинета министров за 2019 год. Среди основных достижений – подписание газового контракта с РФ, снижение цен на тепло и увеличение финансирования медсферы.

Гончарук в своем фейсбуке отметил, что правительство работает над тем, чтобы украинцы почувствовали изменения не через 3-5 лет, а сейчас.

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Нас интересуют не формальные показатели, а конкретные результаты. 2019 год – это наш подготовительный период для того, чтобы 2020 год стал "годом эффективности"!

– подчеркнул премьер.

Итоги работы правительства в 2019 году: