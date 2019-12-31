Гончарук озвучил итоги работы правительства в 2019 году
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук озвучил итоги работы Кабинета министров за 2019 год. Среди основных достижений – подписание газового контракта с РФ, снижение цен на тепло и увеличение финансирования медсферы.
Гончарук в своем фейсбуке отметил, что правительство работает над тем, чтобы украинцы почувствовали изменения не через 3-5 лет, а сейчас.
Важно: "Сшить" страну: Гончарук рассказал, на что рассчитывает правительство в 2020 и какие задачи ставит
Нас интересуют не формальные показатели, а конкретные результаты. 2019 год – это наш подготовительный период для того, чтобы 2020 год стал "годом эффективности"!
– подчеркнул премьер.
Итоги работы правительства в 2019 году:
- Принято решение, позволяющее снизить сумму в платежках за тепло до 30%. К этой инициативе присоединились более 20 городов.
- Проведена процедура анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" согласно европейским правилам.
- Подписан договор между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" о транзите газа на 5 лет с возможностью пролонгации.
- "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража.
- Одобрена программа медицинских гарантий, что будет гарантировать украинцам бесплатную помощь при родах, лечении инсульта, инфаркта и тому подобное. На это правительство предусмотрело 72 миллиарда гривен.
- Вдвое увеличено финансирование правительственной программы "Доступные лекарства". В пакет добавили инсулин. Всего в 2020 году на это выделят 3,3 миллиарда гривен.
- Открыто 45 учебно-практических центров с новым оборудованием и техникой для учащихся.
- Выделен отдельный бюджет на программу "Способная школа для лучших результатов".
- В Госбюджете на 2020 год предусмотрена доплата молодым учителям со стажем до 10 лет – они получат по 21 тысяче гривен.
- Подписан меморандум с мобильными операторами. Это позволит украинцам иметь качественный и доступный интернет, особенно, в сельской местности.
- Запускается программа дешевых кредитов для открытия малого и микробизнеса. Для этого начали прием заявок на 5%, 7%, 9%. Сама программа стартует с 1 февраля 2020 года.
- Начато земельную реформу. Правительство разработало программу дешевых кредитов для украинских фермеров на покупку земли.
- Запущен процесс приватизации убыточных нестратегических предприятий. Это принесет госбюджету около 12 дополнительных миллиардов долларов.
- Обновлено руководство токсичных властных структур – Таможенной службы, налоговой, Госгеокадастра, Госгеонедра, Укравтодора и других.
- Запустили Новую таможню. Она должна перекрыть потоки контрабанды в Украину.
- Усилили защиту прав собственности – открыли Офис противодействия рейдерству. Упростили процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшили срок принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов.
- Правительство борется с теневыми рынками – по Украине уже закрыли более 5300 игорных заведений и 403 нелегальных заправки.
- Госгеокадастр начал заполнение Публичной кадастровой карты новыми слоями. В частности, добавлены отдельные информационные слои "Незарегистрированные территории", "Леса", "Природно-заповедный фонд".
- Госуслуги переводят в онлайн: запустили Е-кабинет застройщика, единый транспортный портал и тестируется приложение Дия (там доступны электронный техпаспорт и электронное водительское удостоверение).
- Продолжение сотрудничества с МВФ.