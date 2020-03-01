Гончарук зустрівся з Єрмаком у ресторані в Києві: фото, відео

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зустрівся з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Зустріч пройшла 1 березня в індійському ресторані в Києві.

Про зустріч політиків у столичному ресторані "Сутра" повідомив у твіттері журналіст Крістофер Міллер.

Читайте також: Ключові олігархи: експерт пояснив, хто чекає на звільнення Гончарука

За його словами, він став свідком зустрічі Гончарука і Єрмака в індійському ресторані.

Розмова, безумовно, серйозна, але ведеться приглушеними голосами. Нічого не чую,

– прокоментував Міллер.

Згодом він поновив інформацію, зазначивши, що політики завершили розмову і поїхали. "Не почув багато, але чув ім'я Ігоря Коломойського", – додав журналіст.

"Українська правда" також опублікувала відео, на якому помітно, як Гончарук і Єрмак залишають ресторан.

Гончарук та Єрмак завершили зустріч: дивіться відео

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова ОП Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрічалися в індійському ресторані Sutra. У середу має відбутися голосування за відставку Гончарука Відео УП pic.twitter.com/nc9en8Jv2E — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) March 1, 2020

Важливо! 4 березня на вимогу Володимира Зеленського відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Серед основних питань – Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи. На засіданні також можуть проголосувати за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Що відомо про можливу відставку Гончарука