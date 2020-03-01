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      Гончарук зустрівся з Єрмаком у ресторані в Києві: фото, відео

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      Гончарук зустрівся з Єрмаком / Скріншот з відео

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зустрівся з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Зустріч пройшла 1 березня в індійському ресторані в Києві.

      Про зустріч політиків у столичному ресторані "Сутра" повідомив у твіттері журналіст Крістофер Міллер.

      Читайте також: Ключові олігархи: експерт пояснив, хто чекає на звільнення Гончарука

      За його словами, він став свідком зустрічі Гончарука і Єрмака в індійському ресторані.

      Розмова, безумовно, серйозна, але ведеться приглушеними голосами. Нічого не чую,
      – прокоментував Міллер.

      Згодом він поновив інформацію, зазначивши, що політики завершили розмову і поїхали. "Не почув багато, але чув ім'я Ігоря Коломойського", – додав журналіст.

      "Українська правда" також опублікувала відео, на якому помітно, як Гончарук і Єрмак залишають ресторан.

      Гончарук та Єрмак завершили зустріч: дивіться відео

      гончарук єрмак зустріч ресторан київ

      Важливо! 4 березня на вимогу Володимира Зеленського відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Серед основних питань – Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи. На засіданні також можуть проголосувати за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

      Що відомо про можливу відставку Гончарука

      • У п'ятницю, 28 лютого, українські засоби масової інформації повідомили, буцімто прем'єр Олексій Гончарук повторно написав заяву про відставку. Мовляв, його роздратували постійні повідомлення про пошуки заміни для нього.
      • ЗМІ також повідомили, що останньою краплею для Гончарука стала зустріч між Володимиром Зеленським, міністром юстиції Денисом Малюською та олігархом Ігорем Коломойським. Там глава держави нібито розкритикував міністра, який вважався близькою до прем'єра людиною.
      • Також вже з'явився список з імовірними кандидатами на заміну Гончарука. Серед них Сергій Тігіпко, Валерій Хорошковський, Арсен Аваков, Юрій Вітренко.
      • Це вже не перша інформація про відставку Гончарука. 15 січня у мережі поширили запис розмови нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. Запис наробив скандалу у мережі через вислів Гончарука, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів". Себе ж глава уряду назвав "повним профаном" в економіці".
      • Тоді Гончарук заявив, що фрази на аудіо вирвані з контексту та змонтовані, проте вранці 17 січня він подав заяву на звільнення Зеленському. Однак за чинним законодавством, звільнити Гончарука може лише Верховна Рада.
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: ЗМІ Новини Києва Андрій Єрмак Олексій Гончарук Новини України Новини політики
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