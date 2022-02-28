Google Maps призупиняє показ живого трафіку і популярних місць в Україні

У Google Maps заблокували в Україні дві функції, які надають інформацію користувачам у режимі реального часу. Йдеться про показ живого трафіку і популярних місць.

Відповідні зміни у доступі до цих функцій Google вніс, аби допомогти захистити українців. Зробили це після консультацій з місцевими чиновниками.

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Google Maps заблокував в Україні 2 функції

Компанія повідомила, що заблокувала у сервісі Google Maps в Україні дві функції, які надають інформацію користувачам у режимі реального часу:

показ живого трафіку (деякі дослідники використовували її для спостереження за ситуацією на відстані),

показ популярних місць (вона показує, наскільки популярне місце може бути в певний момент часу).

Ці функції диверсанти могли використовувати для того, аби стежити за певним місцем здалеку та розуміти, наскільки багато людей там у певний момент часу.

Тепер ворог не зможе відстежувати дорожній рух онлайн та місця, де базуються як наші військові та і загони окупанта. Боронимо територію країни разом!,

– заявив Федоров.

Можливе блокування в Україні Telegram

Після вторгнення Росії в Україну багато телеграм-каналів стали платформою для поширення фейків та дезінформації. У соціальної мережі немає можливості перевіряти правдивість повідомлень, тому її засновник Павло Дуров розглядав можливість блокування телеграм-каналів у країні. Однак згодом він передумав.

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